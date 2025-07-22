https://ria.ru/20250722/reyting-2030595631.html

Рейтинг: "МегаФон" вновь признан лучшим оператором по скорости интернета

Рейтинг: "МегаФон" вновь признан лучшим оператором по скорости интернета - РИА Новости, 22.07.2025

Рейтинг: "МегаФон" вновь признан лучшим оператором по скорости интернета

"МегаФон" девятый раз подряд показал лучшие результаты по скорости мобильного интернета среди всех мобильных операторов России, сообщает оператор со ссылкой на... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T13:01:00+03:00

2025-07-22T13:01:00+03:00

2025-07-22T13:01:00+03:00

россия

мегафон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154824/09/1548240978_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_a1f6f0a7fbbeec9c42b820b4b404bf88.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. "МегаФон" девятый раз подряд показал лучшие результаты по скорости мобильного интернета среди всех мобильных операторов России, сообщает оператор со ссылкой на результаты независимого исследования международной компании Ookla за первое полугодие 2025 года. В ходе исследования аналитики Ookla проанализировали 14,28 миллиона замеров, выполненных на более чем 2 миллионах уникальных устройств абонентами четырех ведущих операторов. Медианная скорость скачивания в сети "МегаФона" за год увеличилась на 12,36% и достигла 43,74 Мбит/с, а загрузки — на 7,11%, до 11,45 Мбит/с. При оценке покрытия было изучено более 2,15 миллиарда замеров, собранных с 2,88 миллиона устройств в регионах России. По этому параметру МегаФон четвертый год подряд также является лидером. В первом полугодии 2025 года площадь покрытия оператора увеличилась на 17,4%, говорится в сообщении. Как отметили в компании, "МегаФон" завершил один из самых масштабных этапов рефарминга в Москве: это позволило увеличить емкость LTE и медианную скорость скачивания — на 22%, до 69,86 Мбит/с. Сейчас переход на 4G идет в Подмосковье, а также параллельно в 74 регионах страны. Более 200 новых базовых станций обеспечивают работу цифровых сервисов на автомагистралях М-11 ("Нева"), М-12 ("Восток") и М-4 ("Дон"). "Улучшение качества сети в условиях постоянного роста потребления мобильного трафика — одна из наших ключевых задач. Мы расширяем зону LTE-покрытия, проводим рефарминг в большей части регионов страны. Несмотря на внешние вызовы, продолжаем внедрять передовые технологические решения: повышаем надежность инфраструктуры за счет новых дата-центров. Так, в этом году мы построили ЦОД в Екатеринбурге и Твери, а в ближайшее время планируем запустить еще два крупных объекта в Санкт-Петербурге и Новосибирске", — приводится в сообщении комментарий технического директора "МегаФона" Алексея Титова. В январе 2025 года "МегаФон" стал первым федеральным оператором связи, заключившим комплексный договор с БЮРО 1440 о подключении к каналам спутниковой связи на базе низкоорбитальной группировки. Это позволит использовать спутниковую связь на базовых станциях, к которым невозможно или нецелесообразно проложить ВОЛС и которые сейчас работают от сигнала с геостационарных спутников, напомнили в компании.

https://ria.ru/20250619/megafon-2023860528.html

https://ria.ru/20250618/novgorod-2023590164.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, мегафон