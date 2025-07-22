Суд Гааги снял арест с активов "Газпрома" в Нидерландах
Окружной суд Гааги снял арест с активов "Газпрома" в Нидерландах
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Окружной суд Гааги отозвал ордер на арест активов "Газпрома" в Нидерландах, передает агентство Reuters.
Речь идет о долях компании в нидерландских Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects B. V. Эти активы попали под арест по искам украинских компаний "Жнива" и "Славутич-инвест".
Инстанция решила, что на активы "Газпрома" распространяется принцип государственного иммунитета, то есть юрисдикция не позволяет судить действия другого государства или государственного предприятия.
В середине июня суд Гааги отказался рассматривать иск "Жнивы" к российскому концерну по той же причине — это не в его юрисдикции.
Иск "Жнивы" к "Газпрому"
- Украинское предприятие требовало от российской компании компенсацию за ущерб, понесенный из-за "потери зерна в результате специальной военной операции".
- Всего речь шла примерно о 85 миллионах евро.
- В августе 2024 года Запорожский районный суд удовлетворил требования "Жнивы".
- Затем предприятие обратилось в Окружной суд Гааги с иском против Gazprom International Limited.
- Оно требовало исполнения решения Запорожского суда в Нидерландах в соответствии с Гаагской конвенцией.
- В качестве компенсации "Жнива" просила передать ей активы "Газпрома".