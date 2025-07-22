https://ria.ru/20250722/reuters-2030578048.html

Суд Гааги снял арест с активов "Газпрома" в Нидерландах

Суд Гааги снял арест с активов "Газпрома" в Нидерландах - РИА Новости, 22.07.2025

Суд Гааги снял арест с активов "Газпрома" в Нидерландах

Окружной суд Гааги отозвал ордер на арест активов "Газпрома" в Нидерландах, передает агентство Reuters. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T11:53:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Окружной суд Гааги отозвал ордер на арест активов "Газпрома" в Нидерландах, передает агентство Reuters. "Суд в Гааге отозвал ордер на арест активов российского энергогиганта "Газпром" GAZP.MM в Нидерландах", — говорится в публикации.Речь идет о долях компании в нидерландских Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects B. V. Эти активы попали под арест по искам украинских компаний "Жнива" и "Славутич-инвест".Инстанция решила, что на активы "Газпрома" распространяется принцип государственного иммунитета, то есть юрисдикция не позволяет судить действия другого государства или государственного предприятия.В середине июня суд Гааги отказался рассматривать иск "Жнивы" к российскому концерну по той же причине — это не в его юрисдикции.Иск "Жнивы" к "Газпрому"

https://ria.ru/20250722/mid-2030566364.html

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