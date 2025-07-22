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Суд Гааги снял арест с активов "Газпрома" в Нидерландах - РИА Новости, 22.07.2025
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11:53 22.07.2025 (обновлено: 13:41 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/reuters-2030578048.html
Суд Гааги снял арест с активов "Газпрома" в Нидерландах
Суд Гааги снял арест с активов "Газпрома" в Нидерландах - РИА Новости, 22.07.2025
Суд Гааги снял арест с активов "Газпрома" в Нидерландах
Окружной суд Гааги отозвал ордер на арест активов "Газпрома" в Нидерландах, передает агентство Reuters. РИА Новости, 22.07.2025
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Окружной суд Гааги отозвал ордер на арест активов "Газпрома" в Нидерландах, передает агентство Reuters. "Суд в Гааге отозвал ордер на арест активов российского энергогиганта "Газпром" GAZP.MM в Нидерландах", — говорится в публикации.Речь идет о долях компании в нидерландских Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects B. V. Эти активы попали под арест по искам украинских компаний "Жнива" и "Славутич-инвест".Инстанция решила, что на активы "Газпрома" распространяется принцип государственного иммунитета, то есть юрисдикция не позволяет судить действия другого государства или государственного предприятия.В середине июня суд Гааги отказался рассматривать иск "Жнивы" к российскому концерну по той же причине — это не в его юрисдикции.Иск "Жнивы" к "Газпрому"
https://ria.ru/20250722/mid-2030566364.html
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гаага, нидерланды, газпром, украина, в мире
Гаага, Нидерланды, Газпром, Украина, В мире
Суд Гааги снял арест с активов "Газпрома" в Нидерландах

Окружной суд Гааги снял арест с активов "Газпрома" в Нидерландах

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Окружной суд Гааги отозвал ордер на арест активов "Газпрома" в Нидерландах, передает агентство Reuters.
"Суд в Гааге отозвал ордер на арест активов российского энергогиганта "Газпром" GAZP.MM в Нидерландах", — говорится в публикации.
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Речь идет о долях компании в нидерландских Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects B. V. Эти активы попали под арест по искам украинских компаний "Жнива" и "Славутич-инвест".
Инстанция решила, что на активы "Газпрома" распространяется принцип государственного иммунитета, то есть юрисдикция не позволяет судить действия другого государства или государственного предприятия.
В середине июня суд Гааги отказался рассматривать иск "Жнивы" к российскому концерну по той же причине — это не в его юрисдикции.

Иск "Жнивы" к "Газпрому"

  • Украинское предприятие требовало от российской компании компенсацию за ущерб, понесенный из-за "потери зерна в результате специальной военной операции".
  • Всего речь шла примерно о 85 миллионах евро.
  • В августе 2024 года Запорожский районный суд удовлетворил требования "Жнивы".
  • Затем предприятие обратилось в Окружной суд Гааги с иском против Gazprom International Limited.
  • Оно требовало исполнения решения Запорожского суда в Нидерландах в соответствии с Гаагской конвенцией.
  • В качестве компенсации "Жнива" просила передать ей активы "Газпрома".
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