https://ria.ru/20250722/rets-2030617692.html
Сайте Школы экспорта РЭЦ стал доступен индивидуальный экспортный разбор
Сайте Школы экспорта РЭЦ стал доступен индивидуальный экспортный разбор - РИА Новости, 22.07.2025
Сайте Школы экспорта РЭЦ стал доступен индивидуальный экспортный разбор
На сайте Школы экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ. РФ) теперь доступна уникальная услуга "Экспортный разбор" – всего за 1 час... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T14:22:00+03:00
2025-07-22T14:22:00+03:00
2025-07-22T14:22:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. На сайте Школы экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ. РФ) теперь доступна уникальная услуга "Экспортный разбор" – всего за 1 час предприниматели могут получить полный анализ своих экспортных возможностей и рекомендации по выходу на новые рынки от опытных сертифицированных наставников, сообщает центр."Экспортный разбор" призван сориентировать экспортно ориентированных предпринимателей на старте развития международного бизнеса, а также помочь начинающим экспортерам, испытывающим трудности на зарубежных рынках в силу неопытности. Разбор проводят наставники Школы экспорта РЭЦ – практики с реальным опытом в международной торговле, которые уже помогли более чем 3 000 компаний выйти на глобальный уровень", - говорится в сообщении.В ходе разбора наставник за один час проведет экспресс-аудит экспортного направления компании, выявит главные барьеры, мешающие росту, и даст конкретные рекомендации по дальнейшему развитию.Среди прочих вопросов можно будет узнать, как выбрать прибыльный рынок и оценить его потенциал, как адаптировать продукт под требования зарубежных клиентов, как сформировать сильную экспортную команду, какие скрытые затраты есть в экспорте и как их избежать и как получить господдержку и снизить финансовую нагрузку.Узнать больше об "Экспортном разборе" и подать заявку можно на сайте Школы экспорта РЭЦ.Кроме того, можно связаться с руководителем проекта по экспортному наставничеству Школы экспорта РЭЦ Дмитрием Осиповым: d.osipov@exportcenter.ruРЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, Росэксимбанк и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.
https://ria.ru/20250718/rets-2029965466.html
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российский экспортный центр (рэц), экономика, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, Россия
Сайте Школы экспорта РЭЦ стал доступен индивидуальный экспортный разбор
На сайте Школы экспорта РЭЦ теперь доступна уникальная услуга Экспортный разбор
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. На сайте Школы экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ. РФ) теперь доступна уникальная услуга "Экспортный разбор" – всего за 1 час предприниматели могут получить полный анализ своих экспортных возможностей и рекомендации по выходу на новые рынки от опытных сертифицированных наставников, сообщает центр.
"Экспортный разбор" призван сориентировать экспортно ориентированных предпринимателей на старте развития международного бизнеса, а также помочь начинающим экспортерам, испытывающим трудности на зарубежных рынках в силу неопытности. Разбор проводят наставники Школы экспорта РЭЦ – практики с реальным опытом в международной торговле, которые уже помогли более чем 3 000 компаний выйти на глобальный уровень", - говорится в сообщении.
В ходе разбора наставник за один час проведет экспресс-аудит экспортного направления компании, выявит главные барьеры, мешающие росту, и даст конкретные рекомендации по дальнейшему развитию.
Среди прочих вопросов можно будет узнать, как выбрать прибыльный рынок и оценить его потенциал, как адаптировать продукт под требования зарубежных клиентов, как сформировать сильную экспортную команду, какие скрытые затраты есть в экспорте и как их избежать и как получить господдержку и снизить финансовую нагрузку.
Узнать больше об "Экспортном разборе" и подать заявку можно на сайте Школы экспорта РЭЦ.
Кроме того, можно связаться с руководителем проекта по экспортному наставничеству Школы экспорта РЭЦ Дмитрием Осиповым: d.osipov@exportcenter.ru
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, Росэксимбанк и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.