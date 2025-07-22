https://ria.ru/20250722/rets-2030617692.html

Сайте Школы экспорта РЭЦ стал доступен индивидуальный экспортный разбор

Сайте Школы экспорта РЭЦ стал доступен индивидуальный экспортный разбор - РИА Новости, 22.07.2025

Сайте Школы экспорта РЭЦ стал доступен индивидуальный экспортный разбор

На сайте Школы экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ. РФ) теперь доступна уникальная услуга "Экспортный разбор" – всего за 1 час... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T14:22:00+03:00

2025-07-22T14:22:00+03:00

2025-07-22T14:22:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

экономика

россия

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. На сайте Школы экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ. РФ) теперь доступна уникальная услуга "Экспортный разбор" – всего за 1 час предприниматели могут получить полный анализ своих экспортных возможностей и рекомендации по выходу на новые рынки от опытных сертифицированных наставников, сообщает центр."Экспортный разбор" призван сориентировать экспортно ориентированных предпринимателей на старте развития международного бизнеса, а также помочь начинающим экспортерам, испытывающим трудности на зарубежных рынках в силу неопытности. Разбор проводят наставники Школы экспорта РЭЦ – практики с реальным опытом в международной торговле, которые уже помогли более чем 3 000 компаний выйти на глобальный уровень", - говорится в сообщении.В ходе разбора наставник за один час проведет экспресс-аудит экспортного направления компании, выявит главные барьеры, мешающие росту, и даст конкретные рекомендации по дальнейшему развитию.Среди прочих вопросов можно будет узнать, как выбрать прибыльный рынок и оценить его потенциал, как адаптировать продукт под требования зарубежных клиентов, как сформировать сильную экспортную команду, какие скрытые затраты есть в экспорте и как их избежать и как получить господдержку и снизить финансовую нагрузку.Узнать больше об "Экспортном разборе" и подать заявку можно на сайте Школы экспорта РЭЦ.Кроме того, можно связаться с руководителем проекта по экспортному наставничеству Школы экспорта РЭЦ Дмитрием Осиповым: d.osipov@exportcenter.ruРЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, Росэксимбанк и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.

https://ria.ru/20250718/rets-2029965466.html

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российский экспортный центр (рэц), экономика, россия