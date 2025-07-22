Рейтинг@Mail.ru
Сайте Школы экспорта РЭЦ стал доступен индивидуальный экспортный разбор - РИА Новости, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/rets-2030617692.html
Сайте Школы экспорта РЭЦ стал доступен индивидуальный экспортный разбор
Сайте Школы экспорта РЭЦ стал доступен индивидуальный экспортный разбор - РИА Новости, 22.07.2025
Сайте Школы экспорта РЭЦ стал доступен индивидуальный экспортный разбор
На сайте Школы экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ. РФ) теперь доступна уникальная услуга "Экспортный разбор" – всего за 1 час... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T14:22:00+03:00
2025-07-22T14:22:00+03:00
российский экспортный центр (рэц)
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_ef5cf1ed75e279436215f8595180c15e.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. На сайте Школы экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ. РФ) теперь доступна уникальная услуга "Экспортный разбор" – всего за 1 час предприниматели могут получить полный анализ своих экспортных возможностей и рекомендации по выходу на новые рынки от опытных сертифицированных наставников, сообщает центр."Экспортный разбор" призван сориентировать экспортно ориентированных предпринимателей на старте развития международного бизнеса, а также помочь начинающим экспортерам, испытывающим трудности на зарубежных рынках в силу неопытности. Разбор проводят наставники Школы экспорта РЭЦ – практики с реальным опытом в международной торговле, которые уже помогли более чем 3 000 компаний выйти на глобальный уровень", - говорится в сообщении.В ходе разбора наставник за один час проведет экспресс-аудит экспортного направления компании, выявит главные барьеры, мешающие росту, и даст конкретные рекомендации по дальнейшему развитию.Среди прочих вопросов можно будет узнать, как выбрать прибыльный рынок и оценить его потенциал, как адаптировать продукт под требования зарубежных клиентов, как сформировать сильную экспортную команду, какие скрытые затраты есть в экспорте и как их избежать и как получить господдержку и снизить финансовую нагрузку.Узнать больше об "Экспортном разборе" и подать заявку можно на сайте Школы экспорта РЭЦ.Кроме того, можно связаться с руководителем проекта по экспортному наставничеству Школы экспорта РЭЦ Дмитрием Осиповым: d.osipov@exportcenter.ruРЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, Росэксимбанк и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.
https://ria.ru/20250718/rets-2029965466.html
https://ria.ru/20250715/rets-2029221694.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_22f27ba768a64c7b656ed3dc1b180808.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), экономика, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, Россия
Сайте Школы экспорта РЭЦ стал доступен индивидуальный экспортный разбор

На сайте Школы экспорта РЭЦ теперь доступна уникальная услуга Экспортный разбор

© Depositphotos.com / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Depositphotos.com / pressmaster
Клавиатура ноутбука. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. На сайте Школы экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ. РФ) теперь доступна уникальная услуга "Экспортный разбор" – всего за 1 час предприниматели могут получить полный анализ своих экспортных возможностей и рекомендации по выходу на новые рынки от опытных сертифицированных наставников, сообщает центр.
"Экспортный разбор" призван сориентировать экспортно ориентированных предпринимателей на старте развития международного бизнеса, а также помочь начинающим экспортерам, испытывающим трудности на зарубежных рынках в силу неопытности. Разбор проводят наставники Школы экспорта РЭЦ – практики с реальным опытом в международной торговле, которые уже помогли более чем 3 000 компаний выйти на глобальный уровень", - говорится в сообщении.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Российские компании покоряют мировые рынки под брендом "Сделано в России"
18 июля, 14:49
В ходе разбора наставник за один час проведет экспресс-аудит экспортного направления компании, выявит главные барьеры, мешающие росту, и даст конкретные рекомендации по дальнейшему развитию.
Среди прочих вопросов можно будет узнать, как выбрать прибыльный рынок и оценить его потенциал, как адаптировать продукт под требования зарубежных клиентов, как сформировать сильную экспортную команду, какие скрытые затраты есть в экспорте и как их избежать и как получить господдержку и снизить финансовую нагрузку.
Узнать больше об "Экспортном разборе" и подать заявку можно на сайте Школы экспорта РЭЦ.
Кроме того, можно связаться с руководителем проекта по экспортному наставничеству Школы экспорта РЭЦ Дмитрием Осиповым: d.osipov@exportcenter.ru
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, Росэксимбанк и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
"Мой экспорт" предлагает аналитические услуги для выхода на мировой рынок
15 июля, 13:14
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала