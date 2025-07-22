https://ria.ru/20250722/raund-2030721359.html

Источник раскрыл, сколько продлится новый раунд переговоров Москвы и Киева

Источник раскрыл, сколько продлится новый раунд переговоров Москвы и Киева - РИА Новости, 22.07.2025

Источник раскрыл, сколько продлится новый раунд переговоров Москвы и Киева

Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины, вероятнее всего, продлится лишь один день, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T20:28:00+03:00

2025-07-22T20:28:00+03:00

2025-07-22T20:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

стамбул

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СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины, вероятнее всего, продлится лишь один день, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, начнутся в среду в 19.00 мск, но дата и время все еще уточняются, сообщил ранее РИА Новости источник. "Переговоры, вероятнее всего, не будут продлеваться на еще одни сутки, делегации проведут переговоры завтра", - сообщил источник. Российская делегация прибыла на первый раунд переговоров в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Второй раунд состоялся 2 июня, встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250722/peskov-2030593980.html

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стамбул, россия, украина