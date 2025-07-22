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Источник раскрыл, сколько продлится новый раунд переговоров Москвы и Киева - РИА Новости, 22.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:28 22.07.2025 (обновлено: 20:33 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/raund-2030721359.html
Источник раскрыл, сколько продлится новый раунд переговоров Москвы и Киева
Источник раскрыл, сколько продлится новый раунд переговоров Москвы и Киева - РИА Новости, 22.07.2025
Источник раскрыл, сколько продлится новый раунд переговоров Москвы и Киева
Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины, вероятнее всего, продлится лишь один день, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T20:28:00+03:00
2025-07-22T20:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
стамбул
россия
украина
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СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины, вероятнее всего, продлится лишь один день, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, начнутся в среду в 19.00 мск, но дата и время все еще уточняются, сообщил ранее РИА Новости источник. "Переговоры, вероятнее всего, не будут продлеваться на еще одни сутки, делегации проведут переговоры завтра", - сообщил источник. Российская делегация прибыла на первый раунд переговоров в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Второй раунд состоялся 2 июня, встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250722/peskov-2030593980.html
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стамбул, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Стамбул, Россия, Украина
Источник раскрыл, сколько продлится новый раунд переговоров Москвы и Киева

Источник: третий раунд переговоров РФ и Украины может продлиться лишь один день

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / БелТА
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СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины, вероятнее всего, продлится лишь один день, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, начнутся в среду в 19.00 мск, но дата и время все еще уточняются, сообщил ранее РИА Новости источник.
"Переговоры, вероятнее всего, не будут продлеваться на еще одни сутки, делегации проведут переговоры завтра", - сообщил источник.
Российская делегация прибыла на первый раунд переговоров в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Второй раунд состоялся 2 июня, встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеСтамбулРоссияУкраина
 
 
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