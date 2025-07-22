https://ria.ru/20250722/raketa-2030596979.html

Силы ПВО за сутки сбили 259 украинских беспилотников

Силы ПВО за сутки сбили 259 украинских беспилотников - РИА Новости, 22.07.2025

Силы ПВО за сутки сбили 259 украинских беспилотников

Российская противовоздушная оборона за сутки уничтожила в ходе СВО две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", а также 259 украинских беспилотников,... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T13:04:00+03:00

2025-07-22T13:04:00+03:00

2025-07-22T13:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона за сутки уничтожила в ходе СВО две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", а также 259 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ во вторник. "Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", а также 259 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении Минобороны РФ. В российском военном ведомстве добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 71 722 беспилотных летательных аппарата, 622 зенитных ракетных комплекса, 24 297 танков и других боевых бронированных машин, 1577 боевых машин реактивных систем залпового огня, 27 710 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 560 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)