Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, может ли работодатель отпускать сотрудников пораньше - РИА Новости, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:54 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/rabota-2030522595.html
Эксперт рассказала, может ли работодатель отпускать сотрудников пораньше
Эксперт рассказала, может ли работодатель отпускать сотрудников пораньше - РИА Новости, 22.07.2025
Эксперт рассказала, может ли работодатель отпускать сотрудников пораньше
Работодатель может отпустить сотрудника с работы пораньше по его просьбе, но не обязан это делать, рассказала РИА Новости директор по персоналу и... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T02:54:00+03:00
2025-07-22T02:54:00+03:00
общество
россия
юлия санина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003391902_0:101:1414:897_1920x0_80_0_0_df4ffdfb5e8172594e7a8dba5dd46d5e.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Работодатель может отпустить сотрудника с работы пораньше по его просьбе, но не обязан это делать, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина. "Трудовое законодательство России не обязывает работодателей отпускать сотрудников с работы раньше положенного времени. Работник не может требовать досрочного ухода, даже предлагая убрать время обеденного перерыва", - сказала Санина. Она отметила, что работодатель может отпустить сотрудника с работы пораньше по его просьбе. Чтобы избежать проблем, стоит предупредить начальство или оформить просьбу в письменном виде. Шансы на положительный ответ повышаются при спокойном объяснении причин для раннего ухода. "Закон не устанавливает строгой формы заявления, оно больше напоминает записку, поэтому является скорее уведомлением, а не официальным документом. Важно помнить: уйти с работы досрочно без предварительных договоренностей — это нарушение ТК РФ, за которое могут быть последствия", - объяснила эксперт.
https://ria.ru/20250707/fnpr-2027608772.html
https://ria.ru/20250421/pereryv-2012432273.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003391902_76:64:1258:950_1920x0_80_0_0_f9a7d84b475167e42a9395f8dc7213cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, юлия санина
Общество, Россия, Юлия Санина
Эксперт рассказала, может ли работодатель отпускать сотрудников пораньше

Санина: работодатель может отпустить сотрудника пораньше по его просьбе

© РИА Новости / Сергей КузнецовДевушка поднимается по лестнице в офисе
Девушка поднимается по лестнице в офисе - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Девушка поднимается по лестнице в офисе . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Работодатель может отпустить сотрудника с работы пораньше по его просьбе, но не обязан это делать, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.
"Трудовое законодательство России не обязывает работодателей отпускать сотрудников с работы раньше положенного времени. Работник не может требовать досрочного ухода, даже предлагая убрать время обеденного перерыва", - сказала Санина.
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Работодатели не смогут снижать премии более чем на 20 процентов от зарплаты
7 июля, 10:37
Она отметила, что работодатель может отпустить сотрудника с работы пораньше по его просьбе. Чтобы избежать проблем, стоит предупредить начальство или оформить просьбу в письменном виде. Шансы на положительный ответ повышаются при спокойном объяснении причин для раннего ухода.
"Закон не устанавливает строгой формы заявления, оно больше напоминает записку, поэтому является скорее уведомлением, а не официальным документом. Важно помнить: уйти с работы досрочно без предварительных договоренностей — это нарушение ТК РФ, за которое могут быть последствия", - объяснила эксперт.
Перерыв - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Эксперт рассказала, какой перерыв положен работнику в течение дня
21 апреля, 02:17
 
ОбществоРоссияЮлия Санина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала