https://ria.ru/20250722/rabota-2030522595.html
Эксперт рассказала, может ли работодатель отпускать сотрудников пораньше
Эксперт рассказала, может ли работодатель отпускать сотрудников пораньше - РИА Новости, 22.07.2025
Эксперт рассказала, может ли работодатель отпускать сотрудников пораньше
Работодатель может отпустить сотрудника с работы пораньше по его просьбе, но не обязан это делать, рассказала РИА Новости директор по персоналу и... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T02:54:00+03:00
2025-07-22T02:54:00+03:00
2025-07-22T02:54:00+03:00
общество
россия
юлия санина
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Работодатель может отпустить сотрудника с работы пораньше по его просьбе, но не обязан это делать, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина. "Трудовое законодательство России не обязывает работодателей отпускать сотрудников с работы раньше положенного времени. Работник не может требовать досрочного ухода, даже предлагая убрать время обеденного перерыва", - сказала Санина. Она отметила, что работодатель может отпустить сотрудника с работы пораньше по его просьбе. Чтобы избежать проблем, стоит предупредить начальство или оформить просьбу в письменном виде. Шансы на положительный ответ повышаются при спокойном объяснении причин для раннего ухода. "Закон не устанавливает строгой формы заявления, оно больше напоминает записку, поэтому является скорее уведомлением, а не официальным документом. Важно помнить: уйти с работы досрочно без предварительных договоренностей — это нарушение ТК РФ, за которое могут быть последствия", - объяснила эксперт.
https://ria.ru/20250707/fnpr-2027608772.html
https://ria.ru/20250421/pereryv-2012432273.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, юлия санина
Общество, Россия, Юлия Санина
Эксперт рассказала, может ли работодатель отпускать сотрудников пораньше
Санина: работодатель может отпустить сотрудника пораньше по его просьбе
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Работодатель может отпустить сотрудника с работы пораньше по его просьбе, но не обязан это делать, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.
"Трудовое законодательство России
не обязывает работодателей отпускать сотрудников с работы раньше положенного времени. Работник не может требовать досрочного ухода, даже предлагая убрать время обеденного перерыва", - сказала Санина
.
Она отметила, что работодатель может отпустить сотрудника с работы пораньше по его просьбе. Чтобы избежать проблем, стоит предупредить начальство или оформить просьбу в письменном виде. Шансы на положительный ответ повышаются при спокойном объяснении причин для раннего ухода.
"Закон не устанавливает строгой формы заявления, оно больше напоминает записку, поэтому является скорее уведомлением, а не официальным документом. Важно помнить: уйти с работы досрочно без предварительных договоренностей — это нарушение ТК РФ, за которое могут быть последствия", - объяснила эксперт.