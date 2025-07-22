https://ria.ru/20250722/pvo-2030534437.html
ПВО за ночь сбила 35 украинских дронов в восьми регионах и над Черным морем
ПВО за ночь сбила 35 украинских дронов в восьми регионах и над Черным морем - РИА Новости, 22.07.2025
ПВО за ночь сбила 35 украинских дронов в восьми регионах и над Черным морем
ПВО сбила 35 украинских дронов в восьми российских регионах и над Черным морем, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T07:11:00+03:00
2025-07-22T07:11:00+03:00
2025-07-22T09:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
черное море
брянская область
ростовская область
вооруженные силы украины
беспилотники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. ПВО сбила 35 украинских дронов в восьми российских регионах и над Черным морем, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Среди них:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
черное море
брянская область
ростовская область
белгородская область
курская область
калужская область
самарская область
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32a90aadf5a536d1cd0c5dd1546900ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, черное море, брянская область, ростовская область, вооруженные силы украины, беспилотники, министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, курская область, калужская область, самарская область, тульская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Черное море, Брянская область, Ростовская область, Вооруженные силы Украины, Беспилотники, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область, Курская область, Калужская область, Самарская область, Тульская область
ПВО за ночь сбила 35 украинских дронов в восьми регионах и над Черным морем
Силы ПВО за ночь сбили 35 украинских дронов над Россией