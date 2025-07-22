https://ria.ru/20250722/pvo-2030534437.html

ПВО за ночь сбила 35 украинских дронов в восьми регионах и над Черным морем

ПВО за ночь сбила 35 украинских дронов в восьми регионах и над Черным морем - РИА Новости, 22.07.2025

ПВО за ночь сбила 35 украинских дронов в восьми регионах и над Черным морем

ПВО сбила 35 украинских дронов в восьми российских регионах и над Черным морем, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T07:11:00+03:00

2025-07-22T07:11:00+03:00

2025-07-22T09:00:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. ПВО сбила 35 украинских дронов в восьми российских регионах и над Черным морем, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Среди них:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

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