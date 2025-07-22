https://ria.ru/20250722/pvo-2030532120.html
В Самарской области сбили несколько украинских БПЛА
В Самарской области сбили несколько украинских БПЛА - РИА Новости, 22.07.2025
В Самарской области сбили несколько украинских БПЛА
Несколько украинских БПЛА уничтожены при попытке атаковать промышленное предприятие в Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T06:22:00+03:00
2025-07-22T06:22:00+03:00
2025-07-22T06:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
самарская область
безопасность
вячеслав федорищев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Несколько украинских БПЛА уничтожены при попытке атаковать промышленное предприятие в Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в Telegram-канале."Уважаемые жители Самарской области! Сегодня утром на территории нашего региона при попытке совершить атаку на одно из промышленных предприятий уничтожены несколько вражеских беспилотных летательных аппаратов", - написал глава региона.Жертв и разрушений нет, добавил губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
самарская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, безопасность, вячеслав федорищев
Специальная военная операция на Украине, Самарская область, Безопасность, Вячеслав Федорищев
В Самарской области сбили несколько украинских БПЛА
В Самарской области при атаке на предприятие сбили несколько украинских БПЛА