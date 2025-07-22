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Путин выразил соболезнования родным и близким Подносовой
Путин выразил соболезнования родным и близким Подносовой - РИА Новости, 22.07.2025
Путин выразил соболезнования родным и близким Подносовой
Президент России Владимир Путин выразил близким председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой соболезнования и слова поддержки в связи с ее кончиной,... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T17:38:00+03:00
2025-07-22T17:38:00+03:00
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владимир путин
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил близким председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой соболезнования и слова поддержки в связи с ее кончиной, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Во вторник Верховный суд РФ сообщил о смерти председателя Ирины Подносовой, которая заняла эту должность в апреле 2024 года. Исполняющим обязанности председателя Верховного суда РФ стал ее заместитель Юрий Иваненко."Уважаемые Сергей Олегович и Егор Сергеевич, примите глубокие соболезнования и слова поддержки в связи с кончиной вашей супруги и матери – Ирины Леонидовны Подносовой. Хорошо знал её на протяжении многих лет как принципиального, порядочного человека, профессионала высочайшего класса. Она всегда трудилась с полной отдачей, была примером ответственного, преданного отношения к избранному делу. На посту председателя Верховного Суда Российской Федерации твёрдо и последовательно отстаивала верховенство Закона, честно служила Отечеству и нашему народу", - говорится в послании.Путин подчеркнул, что память об Ирине Подносовой навсегда сохранится в сердцах её родных и близких, друзей и коллег.
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РИА Новости
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владимир путин, россия, ирина подносова
Владимир Путин, Россия, Ирина Подносова
Путин выразил соболезнования родным и близким Подносовой
Путин выразил соболезнования мужу и сыну председателя Верховного суда Подносовой
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил близким председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой соболезнования и слова поддержки в связи с ее кончиной, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Во вторник Верховный суд РФ
сообщил о смерти председателя Ирины Подносовой
, которая заняла эту должность в апреле 2024 года. Исполняющим обязанности председателя Верховного суда РФ стал ее заместитель Юрий Иваненко.
"Уважаемые Сергей Олегович и Егор Сергеевич, примите глубокие соболезнования и слова поддержки в связи с кончиной вашей супруги и матери – Ирины Леонидовны Подносовой. Хорошо знал её на протяжении многих лет как принципиального, порядочного человека, профессионала высочайшего класса. Она всегда трудилась с полной отдачей, была примером ответственного, преданного отношения к избранному делу. На посту председателя Верховного Суда Российской Федерации твёрдо и последовательно отстаивала верховенство Закона, честно служила Отечеству и нашему народу", - говорится в послании.
Путин
подчеркнул, что память об Ирине Подносовой навсегда сохранится в сердцах её родных и близких, друзей и коллег.