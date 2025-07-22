"Есть предел". В Британии сделали заявление о Путине после выпада Трампа
Экс-помощница Белого дома Хилл: Путина не беспокоит жесткая риторика Трампа
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президента России Владимира Путина не беспокоит жесткая риторика главы США Дональда Трампа, заявила в интервью The New York Times бывшая помощница Белого дома, сейчас консультирующая Великобританию в вопросах обороны, Фиона Хилл.
"Я не думаю, что Путина действительно беспокоит, разозлится ли Трамп, потому что он считает, что есть предел тому, что Трамп собирается делать, — и я думаю, он прав”, — сказала она.
"Я не думаю, что Путина действительно беспокоит, разозлится ли Трамп, потому что он считает, что есть предел тому, что Трамп собирается делать, — и я думаю, он прав”, — сказала она.
Хилл добавила, что российский президент в настоящее время уверен в себе на фоне политического хаоса в США.
На прошлой неделе президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
На прошлой неделе президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.