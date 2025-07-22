https://ria.ru/20250722/putin-2030654537.html

"Есть предел". В Британии сделали заявление о Путине после выпада Трампа

"Есть предел". В Британии сделали заявление о Путине после выпада Трампа - РИА Новости, 22.07.2025

"Есть предел". В Британии сделали заявление о Путине после выпада Трампа

Президента России Владимира Путина не беспокоит жесткая риторика главы США Дональда Трампа, заявила в интервью The New York Times бывшая помощница Белого дома,... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T16:27:00+03:00

2025-07-22T16:27:00+03:00

2025-07-22T16:27:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президента России Владимира Путина не беспокоит жесткая риторика главы США Дональда Трампа, заявила в интервью The New York Times бывшая помощница Белого дома, сейчас консультирующая Великобританию в вопросах обороны, Фиона Хилл."Я не думаю, что Путина действительно беспокоит, разозлится ли Трамп, потому что он считает, что есть предел тому, что Трамп собирается делать, — и я думаю, он прав”, — сказала она. Хилл добавила, что российский президент в настоящее время уверен в себе на фоне политического хаоса в США. На прошлой неделе президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим он заявил, что Соединенные Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.

https://ria.ru/20250722/putin-2030549855.html

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в мире, дональд трамп, владимир путин, сша, россия