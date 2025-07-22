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"Есть предел". В Британии сделали заявление о Путине после выпада Трампа - РИА Новости, 22.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:27 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/putin-2030654537.html
"Есть предел". В Британии сделали заявление о Путине после выпада Трампа
"Есть предел". В Британии сделали заявление о Путине после выпада Трампа - РИА Новости, 22.07.2025
"Есть предел". В Британии сделали заявление о Путине после выпада Трампа
Президента России Владимира Путина не беспокоит жесткая риторика главы США Дональда Трампа, заявила в интервью The New York Times бывшая помощница Белого дома,... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T16:27:00+03:00
2025-07-22T16:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
дональд трамп
владимир путин
сша
россия
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президента России Владимира Путина не беспокоит жесткая риторика главы США Дональда Трампа, заявила в интервью The New York Times бывшая помощница Белого дома, сейчас консультирующая Великобританию в вопросах обороны, Фиона Хилл."Я не думаю, что Путина действительно беспокоит, разозлится ли Трамп, потому что он считает, что есть предел тому, что Трамп собирается делать, — и я думаю, он прав”, — сказала она. Хилл добавила, что российский президент в настоящее время уверен в себе на фоне политического хаоса в США. На прошлой неделе президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим он заявил, что Соединенные Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
https://ria.ru/20250722/putin-2030549855.html
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в мире, дональд трамп, владимир путин, сша, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дональд Трамп, Владимир Путин, США, Россия
"Есть предел". В Британии сделали заявление о Путине после выпада Трампа

Экс-помощница Белого дома Хилл: Путина не беспокоит жесткая риторика Трампа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президента России Владимира Путина не беспокоит жесткая риторика главы США Дональда Трампа, заявила в интервью The New York Times бывшая помощница Белого дома, сейчас консультирующая Великобританию в вопросах обороны, Фиона Хилл.

"Я не думаю, что Путина действительно беспокоит, разозлится ли Трамп, потому что он считает, что есть предел тому, что Трамп собирается делать, — и я думаю, он прав”, — сказала она.
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Хилл добавила, что российский президент в настоящее время уверен в себе на фоне политического хаоса в США.

На прошлой неделе президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим он заявил, что Соединенные Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДональд ТрампВладимир ПутинСШАРоссия
 
 
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