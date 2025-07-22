https://ria.ru/20250722/putin-2030630259.html

Путин проведет совещание с правительством

Путин проведет совещание с правительством - РИА Новости, 22.07.2025

Путин проведет совещание с правительством

Президент России Владимир Путин в среду по видеосвязи проведет совещание с членами правительства РФ, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T15:03:00+03:00

2025-07-22T15:03:00+03:00

2025-07-22T15:15:00+03:00

россия

владимир путин

правительство рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_dedce3fcc99214942647eea5d747d288.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду по видеосвязи проведет совещание с членами правительства РФ, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать третьего июля Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения - развитие программ "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер", - говорится в сообщении пресс-службы.Пресс-служба отмечает, что с докладом выступят вице-премьеры России Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко. Также на совещании будут рассмотрены актуальные вопросы, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20250610/putin-2022062575.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, правительство рф