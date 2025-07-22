https://ria.ru/20250722/putin-2030630259.html
Путин проведет совещание с правительством
Путин проведет совещание с правительством - РИА Новости, 22.07.2025
Путин проведет совещание с правительством
Президент России Владимир Путин в среду по видеосвязи проведет совещание с членами правительства РФ, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T15:03:00+03:00
2025-07-22T15:03:00+03:00
2025-07-22T15:15:00+03:00
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владимир путин
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду по видеосвязи проведет совещание с членами правительства РФ, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать третьего июля Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения - развитие программ "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер", - говорится в сообщении пресс-службы.Пресс-служба отмечает, что с докладом выступят вице-премьеры России Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко. Также на совещании будут рассмотрены актуальные вопросы, уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20250610/putin-2022062575.html
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россия, владимир путин, правительство рф
Россия, Владимир Путин, Правительство РФ
Путин проведет совещание с правительством
Путин в среду проведет совещание с правительством по видеосвязи