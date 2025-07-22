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Путин поздравил подразделения, которым присвоил звания "гвардейские" - РИА Новости, 22.07.2025
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12:29 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/putin-2030586009.html
Путин поздравил подразделения, которым присвоил звания "гвардейские"
Путин поздравил подразделения, которым присвоил звания "гвардейские" - РИА Новости, 22.07.2025
Путин поздравил подразделения, которым присвоил звания "гвардейские"
Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 227-й гвардейской артиллерийской бригады и состав 1488-го гвардейского зенитного... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:29:00+03:00
2025-07-22T12:29:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 227-й гвардейской артиллерийской бригады и состав 1488-го гвардейского зенитного ракетного Краснознамённого полка с присвоением почетного наименования "гвардейская", отметив их профессионализм в ходе специальной военной операции, соответствующие телеграммы опубликованы на сайте Кремля. "Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с присвоением 227-й артиллерийской бригаде почётного наименования "гвардейская". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите отечества и государственных интересов России", - говорится в телеграмме. Президент подчеркнул, что умелые и решительные действия личного состава бригады в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма. Кроме того, поздравление было направлено командованию и личному составу 1488-го гвардейского зенитного ракетного Краснознамённого полка. "Убеждён, что вы, воины-гвардейцы, будете и впредь хранить верность присяге, с честью служить родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан. Желаю командованию и личному составу 1488-го гвардейского зенитного ракетного Краснознамённого полка крепкого здоровья и успехов", - отмечается в поздравлении.
https://ria.ru/20250604/putin--2020800232.html
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин поздравил подразделения, которым присвоил звания "гвардейские"

Путин поздравил 2 воинских подразделения с присвоением звания "гвардейские"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 227-й гвардейской артиллерийской бригады и состав 1488-го гвардейского зенитного ракетного Краснознамённого полка с присвоением почетного наименования "гвардейская", отметив их профессионализм в ходе специальной военной операции, соответствующие телеграммы опубликованы на сайте Кремля.
"Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с присвоением 227-й артиллерийской бригаде почётного наименования "гвардейская". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите отечества и государственных интересов России", - говорится в телеграмме.
Президент подчеркнул, что умелые и решительные действия личного состава бригады в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма.
Кроме того, поздравление было направлено командованию и личному составу 1488-го гвардейского зенитного ракетного Краснознамённого полка.
"Убеждён, что вы, воины-гвардейцы, будете и впредь хранить верность присяге, с честью служить родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан. Желаю командованию и личному составу 1488-го гвардейского зенитного ракетного Краснознамённого полка крепкого здоровья и успехов", - отмечается в поздравлении.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
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4 июня, 10:11
 
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