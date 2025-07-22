Экс-глава Пентагона неожиданно высказался о Путине
Экс-глава Пентагона Гейтс заявил, что Путин не дрогнул в конфликте на Украине
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не дрогнул в вопросе Украины, заявил бывший министр обороны США Роберт Гейтс в интервью Bloomberg.
Он добавил, что цели Путина не менялись с самого начала конфликта.
Он добавил, что цели Путина не менялись с самого начала конфликта.
"И он ни разу не дрогнул с самого начала и готов заплатить любую цену", — отметил Гейтс.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия достигнет целей специальной военной операции, но предпочтительнее добиться их политико-дипломатическими средствами.
Путин отмечал, что результатом специальной военной операции должны стать устранение причин, которые вызвали кризис, создание условий для долгосрочного мира и обеспечение безопасности России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия достигнет целей специальной военной операции, но предпочтительнее добиться их политико-дипломатическими средствами.
Путин отмечал, что результатом специальной военной операции должны стать устранение причин, которые вызвали кризис, создание условий для долгосрочного мира и обеспечение безопасности России.
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