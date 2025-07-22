https://ria.ru/20250722/putin-2030549855.html

Экс-глава Пентагона неожиданно высказался о Путине

Экс-глава Пентагона неожиданно высказался о Путине - РИА Новости, 22.07.2025

Экс-глава Пентагона неожиданно высказался о Путине

Президент России Владимир Путин не дрогнул в вопросе Украины, заявил бывший министр обороны США Роберт Гейтс в интервью Bloomberg. Он добавил, что цели Путина... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T09:48:00+03:00

2025-07-22T09:48:00+03:00

2025-07-22T16:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не дрогнул в вопросе Украины, заявил бывший министр обороны США Роберт Гейтс в интервью Bloomberg. Он добавил, что цели Путина не менялись с самого начала конфликта. "И он ни разу не дрогнул с самого начала и готов заплатить любую цену", — отметил Гейтс. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия достигнет целей специальной военной операции, но предпочтительнее добиться их политико-дипломатическими средствами. Путин отмечал, что результатом специальной военной операции должны стать устранение причин, которые вызвали кризис, создание условий для долгосрочного мира и обеспечение безопасности России.

https://ria.ru/20250722/ukraina-2030542624.html

https://ria.ru/20250722/zelenskiy-2030539582.html

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в мире, владимир путин, россия, украина, сша