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Экс-глава Пентагона неожиданно высказался о Путине - РИА Новости, 22.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:48 22.07.2025 (обновлено: 16:04 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/putin-2030549855.html
Экс-глава Пентагона неожиданно высказался о Путине
Экс-глава Пентагона неожиданно высказался о Путине - РИА Новости, 22.07.2025
Экс-глава Пентагона неожиданно высказался о Путине
Президент России Владимир Путин не дрогнул в вопросе Украины, заявил бывший министр обороны США Роберт Гейтс в интервью Bloomberg. Он добавил, что цели Путина... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T09:48:00+03:00
2025-07-22T16:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
сша
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не дрогнул в вопросе Украины, заявил бывший министр обороны США Роберт Гейтс в интервью Bloomberg. Он добавил, что цели Путина не менялись с самого начала конфликта. "И он ни разу не дрогнул с самого начала и готов заплатить любую цену", — отметил Гейтс. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия достигнет целей специальной военной операции, но предпочтительнее добиться их политико-дипломатическими средствами. Путин отмечал, что результатом специальной военной операции должны стать устранение причин, которые вызвали кризис, создание условий для долгосрочного мира и обеспечение безопасности России.
https://ria.ru/20250722/ukraina-2030542624.html
https://ria.ru/20250722/zelenskiy-2030539582.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, США
Экс-глава Пентагона неожиданно высказался о Путине

Экс-глава Пентагона Гейтс заявил, что Путин не дрогнул в конфликте на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не дрогнул в вопросе Украины, заявил бывший министр обороны США Роберт Гейтс в интервью Bloomberg.

Он добавил, что цели Путина не менялись с самого начала конфликта.
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"И он ни разу не дрогнул с самого начала и готов заплатить любую цену", — отметил Гейтс.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия достигнет целей специальной военной операции, но предпочтительнее добиться их политико-дипломатическими средствами.

Путин отмечал, что результатом специальной военной операции должны стать устранение причин, которые вызвали кризис, создание условий для долгосрочного мира и обеспечение безопасности России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаСША
 
 
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