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Пушилин рассказал, когда в ДНР получится решить проблемы с водой - РИА Новости, 22.07.2025
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12:13 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/pushilin-2030583146.html
Пушилин рассказал, когда в ДНР получится решить проблемы с водой
Пушилин рассказал, когда в ДНР получится решить проблемы с водой - РИА Новости, 22.07.2025
Пушилин рассказал, когда в ДНР получится решить проблемы с водой
Проблемы с водой в ДНР получится устранить после освобождения Славянска и запуска искусственного канала "Северский Донец", до этого важно не допустить падения... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:13:00+03:00
2025-07-22T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
донбасс
донецкая народная республика
славянск
денис пушилин
общество
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Проблемы с водой в ДНР получится устранить после освобождения Славянска и запуска искусственного канала "Северский Донец", до этого важно не допустить падения запасов воды до критического уровня, заявил глава республики Денис Пушилин. Ранее врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков сообщил, что уровень запасов воды в республике упал до критически низкого уровня, ряд водохранилищ практически обомлел, воды не хватает для регулярного обеспечения населения. "Значит, по воде, когда будет вода в полном объеме и когда мы сможем в полной мере быть обеспеченными водой. Это, конечно, только когда будет освобожден Славянск и когда мы сможем запустить... канал "Северский Донец". Искусственный канал, который единственный в состоянии обеспечивать промышленный густонаселенный Донбасс в полном объеме водой", - сказал Пушилин в прямом эфире в своем Telegram-канале. По данным администрации главы и правительства ДНР, водовод "Дон-Донбасс" обеспечивает треть региона, засушливое лето и практически бесснежная зима ухудшили ситуацию. Шаги для решения проблемы уже предпринимаются, однако в администрации отметили, что угрозу кризиса не снимают. "Нельзя допустить падения до критического уровня, потому что, помимо водообеспечения, это еще ряд смежных вопросов, связанных с энергетикой и с сельским хозяйством, это продуктовая безопасность и в целом вытекающие отсюда все вопросы. Поэтому здесь мы, считаю, понимаем следующие шаги, которые будем делать", - подчеркнул глава республики. Он пояснил, что для урегулирования проблемы ведется переброска воды из других водоемов и расчистка русел рек.
https://ria.ru/20250721/logistika-2030351536.html
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донбасс
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донбасс, донецкая народная республика, славянск, денис пушилин, общество
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Славянск, Денис Пушилин, Общество
Пушилин рассказал, когда в ДНР получится решить проблемы с водой

Пушилин: проблемы с водой в ДНР получится устранить после освобождения Славянска

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Проблемы с водой в ДНР получится устранить после освобождения Славянска и запуска искусственного канала "Северский Донец", до этого важно не допустить падения запасов воды до критического уровня, заявил глава республики Денис Пушилин.
Ранее врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков сообщил, что уровень запасов воды в республике упал до критически низкого уровня, ряд водохранилищ практически обомлел, воды не хватает для регулярного обеспечения населения.
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"Значит, по воде, когда будет вода в полном объеме и когда мы сможем в полной мере быть обеспеченными водой. Это, конечно, только когда будет освобожден Славянск и когда мы сможем запустить... канал "Северский Донец". Искусственный канал, который единственный в состоянии обеспечивать промышленный густонаселенный Донбасс в полном объеме водой", - сказал Пушилин в прямом эфире в своем Telegram-канале.
По данным администрации главы и правительства ДНР, водовод "Дон-Донбасс" обеспечивает треть региона, засушливое лето и практически бесснежная зима ухудшили ситуацию. Шаги для решения проблемы уже предпринимаются, однако в администрации отметили, что угрозу кризиса не снимают.
"Нельзя допустить падения до критического уровня, потому что, помимо водообеспечения, это еще ряд смежных вопросов, связанных с энергетикой и с сельским хозяйством, это продуктовая безопасность и в целом вытекающие отсюда все вопросы. Поэтому здесь мы, считаю, понимаем следующие шаги, которые будем делать", - подчеркнул глава республики.
Он пояснил, что для урегулирования проблемы ведется переброска воды из других водоемов и расчистка русел рек.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассДонецкая Народная РеспубликаСлавянскДенис ПушилинОбщество
 
 
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