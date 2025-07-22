https://ria.ru/20250722/prozorov-2030660069.html

Прокуратура утвердила обвинение после покушения на экс-подполковника СБУ

Прокуратура утвердила обвинение после покушения на экс-подполковника СБУ - РИА Новости, 22.07.2025

Прокуратура утвердила обвинение после покушения на экс-подполковника СБУ

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о покушении на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, сообщает столичное надзорное ведомство в... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T16:45:00+03:00

2025-07-22T16:45:00+03:00

2025-07-22T16:56:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о покушении на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, сообщает столичное надзорное ведомство в Telegram-канале."Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Ростислава Журавлева, Ивана Паскаря и Владимира Головченко... В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении прокуратуры.В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по статьям о теракте, незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также о незаконном изготовлении взрывных устройств.По данным прокуратуры, обвиняемые и их соучастники, уголовное дело против которых выделено в отдельное производство, будучи не согласными с проведением СВО, "выбрали в качестве объекта преступного посягательства бывшего сотрудника Службы безопасности Украины, проживающего в Москве, который неоднократно разоблачал противоправную деятельность вооруженных формирований СБУ".Как уточняет ведомство, с мая 2023 года по апрель 2024 года они готовились к теракту, наблюдали за потерпевшим, изготовили взрывное устройство, которое Головченко 9 апреля 2024 года разместил под Toyota Land Cruiser Prado, припаркованном на Коровинском шоссе. Взрывное устройство было приведено в действие в районе полудня 12 апреля 2024 года, когда потерпевший сел в автомобиль и запустил двигатель.В результате теракта мужчина был ранен, также были повреждены четыре автомобиля, в том числе потерпевшего. Ущерб от преступных действий превысил 5 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250717/gurov-2029817059.html

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происшествия, служба безопасности украины, москва, украина, василий прозоров