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Прокуратура утвердила обвинение после покушения на экс-подполковника СБУ - РИА Новости, 22.07.2025
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16:45 22.07.2025 (обновлено: 16:56 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/prozorov-2030660069.html
Прокуратура утвердила обвинение после покушения на экс-подполковника СБУ
Прокуратура утвердила обвинение после покушения на экс-подполковника СБУ - РИА Новости, 22.07.2025
Прокуратура утвердила обвинение после покушения на экс-подполковника СБУ
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о покушении на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, сообщает столичное надзорное ведомство в... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T16:45:00+03:00
2025-07-22T16:56:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о покушении на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, сообщает столичное надзорное ведомство в Telegram-канале."Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Ростислава Журавлева, Ивана Паскаря и Владимира Головченко... В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении прокуратуры.В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по статьям о теракте, незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также о незаконном изготовлении взрывных устройств.По данным прокуратуры, обвиняемые и их соучастники, уголовное дело против которых выделено в отдельное производство, будучи не согласными с проведением СВО, "выбрали в качестве объекта преступного посягательства бывшего сотрудника Службы безопасности Украины, проживающего в Москве, который неоднократно разоблачал противоправную деятельность вооруженных формирований СБУ".Как уточняет ведомство, с мая 2023 года по апрель 2024 года они готовились к теракту, наблюдали за потерпевшим, изготовили взрывное устройство, которое Головченко 9 апреля 2024 года разместил под Toyota Land Cruiser Prado, припаркованном на Коровинском шоссе. Взрывное устройство было приведено в действие в районе полудня 12 апреля 2024 года, когда потерпевший сел в автомобиль и запустил двигатель.В результате теракта мужчина был ранен, также были повреждены четыре автомобиля, в том числе потерпевшего. Ущерб от преступных действий превысил 5 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250717/gurov-2029817059.html
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происшествия, служба безопасности украины, москва, украина, василий прозоров
Происшествия, Служба безопасности Украины, Москва, Украина, Василий Прозоров
Прокуратура утвердила обвинение после покушения на экс-подполковника СБУ

По делу о покушении на экс-подполковника СБУ Прозорова утвердили обвинение

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкВасилий Прозоров
Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Василий Прозоров. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о покушении на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, сообщает столичное надзорное ведомство в Telegram-канале.
"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Ростислава Журавлева, Ивана Паскаря и Владимира Головченко... В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении прокуратуры.
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В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по статьям о теракте, незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также о незаконном изготовлении взрывных устройств.
По данным прокуратуры, обвиняемые и их соучастники, уголовное дело против которых выделено в отдельное производство, будучи не согласными с проведением СВО, "выбрали в качестве объекта преступного посягательства бывшего сотрудника Службы безопасности Украины, проживающего в Москве, который неоднократно разоблачал противоправную деятельность вооруженных формирований СБУ".
Как уточняет ведомство, с мая 2023 года по апрель 2024 года они готовились к теракту, наблюдали за потерпевшим, изготовили взрывное устройство, которое Головченко 9 апреля 2024 года разместил под Toyota Land Cruiser Prado, припаркованном на Коровинском шоссе. Взрывное устройство было приведено в действие в районе полудня 12 апреля 2024 года, когда потерпевший сел в автомобиль и запустил двигатель.
В результате теракта мужчина был ранен, также были повреждены четыре автомобиля, в том числе потерпевшего. Ущерб от преступных действий превысил 5 миллионов рублей.
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