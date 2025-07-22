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Спикер архангельского Заксобрания: мы понимаем, зачем и для кого работаем

Спикер архангельского Заксобрания: мы понимаем, зачем и для кого работаем - РИА Новости, 22.07.2025

Спикер архангельского Заксобрания: мы понимаем, зачем и для кого работаем

Больше 20 мер поддержки действуют в Архангельской области для участников СВО и их семей, и перечень постоянно расширяется. Кроме того, большой набор мер... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T13:43:00+03:00

2025-07-22T13:43:00+03:00

2025-07-22T13:46:00+03:00

архангельская область

интервью

архангельская область

россия

архангельск

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Больше 20 мер поддержки действуют в Архангельской области для участников СВО и их семей, и перечень постоянно расширяется. Кроме того, большой набор мер предусмотрен для семей с детьми. О том, что сегодня находится в фокусе внимания архангельских парламентариев, какие важные законы приняты в последние полгода, как формируется позитивный образ многодетной семьи, решается проблема переселения из ветхого и аварийного жилья и о многих других вопросах в интервью РИА Новости рассказала председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.– Екатерина Владимировна, этот год объявлен в нашей стране Годом защитника Отечества. На разных уровнях принимается множество решений о мерах поддержки для людей, которые в разное время защищали нашу страну, в том числе для участников специальной военной операции. Какие законы были приняты областным собранием за первые полгода 2025-го?– Год защитника Отечества ставит перед нами очень ответственные задачи. В этой теме важно не подходить формально – мол, надо что-то поделать для создания видимости. Мы должны в очередной раз показать всему гражданскому сообществу, что для нас - людей, которым доверена государственная, муниципальная служба, нет более значимых приоритетов, чем поддержка участников специальной военной операции, их семей и всего, что касается интересов нашей страны. Поэтому объявленный год — это, прежде всего, расстановка приоритетов и акцентов.Мы, в собрании, занимаемся не только нормотворчеством, но и часто рассмотрением отдельных жизненных ситуаций, касающихся конкретных людей. Наша задача - подходить очень неформально, учитывать индивидуальные запросы, разбираться в каждой ситуации. Конечно же, с течением времени, с появлением новых обстоятельств некоторые законы требуют изменений, и мы это делаем достаточно оперативно. Но основная база создана с первых дней вместе с федеральным центром.Я должна отметить, что многие инициативы, которые появлялись в нашем регионе, очень быстро получают федеральную поддержку и распространяются дальше. Например, то, что касается бесплатной юридической помощи участникам СВО и их семьям - это решение было принято на уровне региона. А уже чуть позже эта норма была закреплена и на федеральном уровне. Если наших полномочий недостаточно, мы выходим с инициативой на более высокий уровень, принимаем участие в различных обсуждениях - на площадке Государственной Думы, в Совете Федерации. У нас очень конструктивное взаимодействие с Валентиной Ивановной Матвиенко, с правительством Российской Федерации, есть возможность обсуждать вопросы непосредственно с вице-премьерами, и мы этой возможностью пользуемся.В этом году мы расширили некоторые меры поддержки. Я упомянула бесплатную внеочередную юридическую помощь, но теперь еще для всех участников специальной военной операции появилась и социальная помощь.Мы сегодня закрепили на региональном уровне позицию, касающуюся возможности бесплатно представлять в судах интересы участников специальной военной операции. Вопросов немало – это и установление отцовства, и алименты, и наследование - сегодня важно находить способы решения для разных юридических моментов.Не так давно у нас в Архангельской области состоялся Женский Арктический форум, и мы с представителями Госдумы обсуждали, в том числе, что мы можем сделать с точки зрения реабилитации, предоставления спортивных, медицинских услуг, создания инфраструктуры. Мы во всех этих вопросах здесь не разделяем ветви власти – законодательная и исполнительная - мы действуем вместе.Многие позиции, которые касаются поддержки участников специальной операции их семей, закреплены не только в законах Архангельской области, но и в нормативных правовых актах губернатора, правительства региона. В нашем регионе работают больше 20 различных мер поддержки. Но для нас важно не их количество, а то, насколько они полезны людям, востребованы. Например, законом Архангельской области закреплена возможность предоставления бесплатных земельных участков для участников специальной военной операции, награжденных орденами и различными званиями.Ситуации бывают разные, и мы буквально на последней сессии изменили законодательство, ввели возможность повторного предоставления земельного участка, если ранее выделенная земля не соответствует каким-то параметрам для жилищного строительства. Чтобы исключить ситуацию, при которой участок предоставлен, а строиться на нем нельзя.– Расширяется ли перечень категорий получателей мер поддержки?– Безусловно. Например, сейчас наравне с участниками СВО социальные меры распространяются на тех защитников, которые участвовали в обороне приграничных территорий — в Курской, Белгородской и других областях. Очень востребованной мерой являются повышенные выплаты при оздоровлении детей, выплаты при получении инвалидности, в случае гибели бойца.Эту работу мы продолжаем, потому что каждый день мы сталкиваемся с ситуациями, реальными человеческими историями, и видим, что какие-то моменты не урегулированы законодательно – мы не можем сказать: извините, в законе такого не прописано. Мы стараемся гибко и быстро реагировать на запросы общества.Сейчас мы приступили к реализации большого кадрового проекта, связанного с профессиональной переподготовкой участников специальной военной операции. В ней смогут принять участие те, кто прошел конкурсный отбор и готов приносить пользу на государственной и муниципальной службе. У каждого из участников проекта есть наставник – это мои коллеги, которые очень трепетно и по-человечески относятся к этим людям, ставшими им по-настоящему родными – с такой же заботой и вниманием.– Год защитника Отечества объявлен в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Какие меры поддержки есть для ветеранов, для тех, кто в разные годы вернулся из горячих точек?– Действительно, очень важно, что президент именно в год 80-летия Победы выдвинул эту инициативу. Конечно, мы стараемся отдавать приоритет участникам специальной военной операции во всем. При этом важно не забывать ни одного участника Великой Отечественной войны, участников обороны, тех ребят, которые защищали интересы страны в Афганистане, в Чечне.Например, мы освободили от транспортного налога не только участников специальной военной операции и многодетные семьи, но и участников боевых действий и других локальных операций. То же самое - с газификацией, это право предоставлено и участникам специальной военной операции, и всем другим участникам боевых действий.Мы занимаем в этом вопросе очень принципиальную позицию, не создавая внутренних противоречий, снимая вопросы, разрешая недоразумения. У нас в этом году в регионе губернатором еще и объявлен Год единства. Так вот, единство — это, прежде всего, понимание каждым из нас того, что мы все - важная часть большой страны, и от каждого из нас очень многое зависит.– Одна из главных задач на сегодняшний день для всей нашей страны – повышение рождаемости, поддержка семей. Какие решения принимаются на региональном уровне для того, чтобы жизнь архангельских семей с детьми была комфортнее, чтобы рождались дети, и семьи росли?– Прошлый год в нашей стране был объявлен Годом семьи, и в этом году одним из первых законов, которые мы приняли, стал закон об учреждении на территории нашей области нового праздника - Дня многодетной семьи. Для нас важно, что год семьи перерастает в эру семьи. Поэтому все, что касается поддержки семей, не теряет актуальности. Прежде всего, семьи по-прежнему остаются в фокусе внимания, имеют приоритет.И теперь мы отмечает День многодетной семьи 19 марта. Выбрана дата не случайно – в архивах мы выяснили, что именно в этот день в 1945 году жительнице Устьянского района, у которой было 10 детей, впервые было присвоено звание мать-героиня. Мы нашли даже внуков той женщины, и среди воспоминаний, которые хранятся в семье, есть то, как она ждала возвращения мужа с фронта. При встрече на ее груди тоже была медаль, за которую муж благодарил ее не меньше, чем она его за Победу. Вот с такими ожиданиями с такими же ощущениями мы продолжаем традиции наших предков. Так что этот день – не просто дополнительный праздник, а еще один повод высказать слова благодарности и признательности общества людям, которые, несмотря на все трудности, сохраняют и преумножают свои семьи, совершают этот тихий, но очень великий подвиг - воспитывают детей.Скажем честно – в какой-то момент в обществе сложился стереотип, что многодетная семья – неблагополучная, малообеспеченная. От этого необходимо уходить. Мы прекрасно понимаем, насколько вырастают расходы в семьях, где рождаются дети, а доходы могут снижаться, если мама, например, находится в декрете, и работает только папа. Поэтому мы стараемся делать все возможное, при этом не взваливая на себя непосильных обязательств при расходовании бюджета, чтобы помогать семьям по разным направлениям.Я уже упомянула освобождение от транспортного налога. Кроме того, мы ввели новую категорию в соответствии с указом президента, и сегодня многодетными считаются семьи уже не до совершеннолетия старшего ребенка, а до достижения им возраста 23 лет. Статус многодетной семьи остается навсегда, а вот меры поддержки распространяются на семьи, где старшему ребенку не исполнилось 23 года при условии его очного обучения. Однако не все дети, например, дети с ограниченными возможностями здоровья, обучаются по очной форме. Мы сочли возможным изменить законодательство, так что эти семьи будут получать меры поддержки до достижения ребенком возраста 23 лет даже если он не обучается по очной форме.Перечень мер поддержки этих семей мы дополнили такими льготами, как компенсация 30% расходов на оплату капремонта, освобождение от уплаты транспортного налога на одно транспортное средство, а также возможность получать бесплатную юридическую помощь независимо от дохода семьи. Такая помощь включает в себя консультации по вопросам жилья, трудовых споров, пенсий и пособий, а также представление в судах по вопросам установления или оспаривания отцовства.Кроме того, депутатский корпус направил обращение к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой о том, чтобы рассмотреть возможность увеличения с 1 января 2025 года размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 40 до 100% их среднего заработка, а также повышения минимального размера этого пособия до уровня МРОТ с учетом районных коэффициентов, установленных в субъектах РФ. Повышение пособия должно способствовать социальной защищенности семей с детьми и улучшению демографической ситуации.Мы стараемся делать так, чтобы предоставление всех этих мер было проактивным, чтобы семьям не приходилось самим бегать и выяснять, что именно им положено, проходить все круги ада, собирать документы, а чтобы мы сами приходили к ним и предлагали воспользоваться той или иной мерой. Чтобы все было минимально просто и удобно.– Насколько эффективны, на ваш взгляд, меры поддержки семей? Меняется ли отношение к многодетным семьям?- Сегодня на территории нашего региона проживает больше 14 тысяч семей. И мы видим тенденцию к увеличению количества многодетных семей. У нас проводится много конкурсов, мероприятий. Есть меры, которые, например, касаются питания детей, лекарственного обеспечения, медицинской помощи, даже предоставления одежды. Проезд детей, организация летнего отдыха и так далее. У многодетных семей есть возможность получить поддержку не только из регионального бюджета, но и из федерального.У нас очень активные жители, много площадок для обмена мнениями. Например, у нас постоянно проходят форумы многодетных семей с участием федеральных политиков, депутатов Госдумы от Архангельской области, представителей региональной и муниципальной власти. Это инструмент обратной связи – не попытка насильно сделать кого-то счастливыми, а понять, чего не хватает, какие есть запросы у таких семей. И после таких встреч мы что-то корректируем, вносим изменения.Я сама - лидер женского движения. У нас ежегодно проходит конкурс "Женщина года", в нем есть такие номинации, как "Женщина-мать", "Хранительница традиций". У меня все участницы вызывают огромное восхищение. Посмотришь иногда – вот маленькая хрупкая женщина, а работает крановщицей на оборонном предприятии и воспитывает семерых детей. Ты видишь счастливую семью, и приходя домой, я всегда рассказывают о таких примерах своим детям, убеждаю, что их собственные семьи обязательно должны быть многодетными.Мне непонятно, когда появляются такие суждения – мол, власти делают все, чтобы рожали за деньги. Да нет! Но когда мы продлеваем программу материнского капитала до 2030 года, то прекрасно понимаем, что эти 115 тысяч рублей очень нужны каждой молодой маме, что она потратит их на необходимое. Это помощь, поддержка, знак уважения, но никак не стимул для того, чтобы эти дети рождались. У нас по инициативе губернатора для каждого ребенка, который рождается в Архангельской области, предусмотрен подарок – самые необходимые качественные вещи, все продумано до мелочей - от маникюрных ножниц до комплектов одежды.Часто бывает, что решения на законодательном уровне принимаются, когда возникает конкретная ситуация. Вот у нас родились тройняшки. Мы выяснили, что главным вопросом для этой семьи стал жилищный. Для любой семьи, где одномоментно рождаются сразу трое детей, квартирный вопрос будет актуален. Так у нас появилась отдельная норма, и для таких семей есть выплаты на приобретение жилья. Всех обеспечить жильем мы не можем, но тройни рождаются у нас каждый год, и такая мера поддержки для них существует.В общем, мы стараемся делать все, чтобы переломить этот стереотип о многодетности, чтобы показать правильные примеры. Ученые уже доказали, что огромное влияние на принятие женщиной решения о рождении ребенка оказывает ее окружение, социум, позиция близких людей. Мы все понимаем ответственность, понимаем, как это бывает не просто. Но мы все вместе можем с этим справиться.Меры поддержки, которые касаются, например, материнского капитала, приняты на федеральном уровне и очень помогают, прежде всего, при решении жилищных вопросов. У нас в регионе большим спросом пользуется арктическая ипотека, которая предоставляет льготные условия. Все эти меры являются весомой поддержкой при решении важнейшего жилищного вопроса любой семьи.– Давайте продолжим тему жилья. Один из острых и болезненных для региона вопросов – наличие большого количества ветхого и аварийного жилья. Власти региона делают многое для решения этой проблемы, есть и поддержка президента РФ. Каковы полномочия Собрания депутатов Архангельской области, чем вы можете быть здесь полезны?– В этом вопросе очень много делает непосредственно президент, есть решение именно по Архангельской области. Наш губернатор Александр Витальевич Цыбульский буквально с первых дней пребывания на архангельской земле на каждой встрече с президентом поднимает эту тему. Мы получаем дополнительные средства, помимо тех, что предусмотрены в программе по переселению из ветхого аварийного жилья, так что темпы мы нарастили.Сегодня практически 25 тысяч жителей нашей области смогли стать участниками этой программы переехать в новое жилье, но в три раза больше - почти 75 тысяч человек - ждут решение своих жилищных вопросов, в том числе в рамках этой программы.В 2025 году начинается новый этап расселения в рамках федерального проекта "Жилье" (в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни"). До 2030 года поставлена задача расселить порядка 354,23 тысячи квадратных метров (19,69 тысячи человек).Но есть и сложности. С этого года серьезно изменились условия участия в нацпроекте, касающиеся жилья. Если раньше уровень софинансирования со стороны субъекта был 2%, то сегодня это 42%. И для нашего региона, учитывая объемы ветхого жилья, это неподъемное обязательство. Эту тему губернатор обсуждает и с президентом РФ, и с коллегами из Минстроя и правительства РФ. Мы очень рассчитываем на то, что эти обязательства будут снижены, хотя бы до 10%. К сожалению, у нас дополнительных 20 миллиардов рублей просто нет в казне – это ни много, ни мало, чуть ли не шестая часть бюджета Архангельской области, который и так формируется очень непросто, учитывая сложившуюся ситуацию.Со своей стороны, мы от имени собрания подготовили обращение в адрес вице-премьера о том, что для отдельных регионов, где эта проблема стоит остро, надо ввести другие параметры. Я надеюсь, что мы будем услышаны. Кроме этого, мы ищем другие механизмы. Например, у нас установлена поддержка за счет реализации масштабных инвестиционных проектов. Законом закреплена позиция, когда участники таких проектов имеют право на льготное внеочередное получение без конкурсов земельных участков на территории региона под мощное строительство, но мы законом закрепили их обязанность предоставлять часть жилья в государственную собственность для детей-сирот и для людей, которые проживают в аварийном жилье.Это 10%, но недавно поменяли вновь наш областной закон. Когда разрешили уже не 10%, а 7% - в ситуации, когда застройщик готов реализовать инвестпроект и, не дожидаясь окончания строительства - уже в момент заключения - сразу же предоставлять этот объем. Людям надо жить сегодня и сейчас, и если у инвестора есть возможность сразу предоставлять 7%, но теперь мы тоже готовы на эти вещи идти.Мы участвуем и в программе по комплексному развитию территории, и вместе с губернатором вышли с инициативой, касающейся стоимости выкупа жилья - чтобы эту стоимость формировать не на начальном этапе реализации проекта, а определять ее, когда уже будет готов сам дом, чтобы люди, которые воспользуются этим выплатами, смогли купить жилье по реальной стоимости, ведь с момента начала строительства до его окончания цена на квадратный метр может вырасти в два раза.По этой инициативе мы заручились поддержкой уже на этапе разработки со стороны федерального профильного министерства. Я очень надеюсь, что в ближайшее время эта инициатива будет реализована и потребует изменения федерального закона.– Действительно, многие инициативы невозможно реализовать только на уровне субъекта. У вас есть очень действенный инструмент – Парламентская Ассоциация Северо-Запада России, последнее ее заседание прошло в Архангельске. Какие решения можно принять на этих заседаниях, насколько эффективная такая форма работы?– В этом году нам действительно посчастливилось принимать всех коллег в Архангельске. Есть такая поговорка - одна голова хорошо, а две лучше. Уже больше 30 лет представители всех субъектов северо-запада встречаются и подбирают те решения, которые требуются именно сейчас. У нас общая специфика, есть и общие проблемы, которые требуют совместного решения. Например, Мурманск в этот раз вышел с инициативой о том, чтобы предоставить пенсионерам льготный проезд к месту отдыха не только на пассажирских поездах, как это установлено сегодня, но и на скорых. Это касается всех северных территорий. И мы понимаем, насколько это важная история. И когда мы о ней говорим в один голос всем северо-западом, то у нас больше шансов быть услышанными и рассчитывать на изменение подходов.Есть такие инициативы, которые касаются абсолютно всех. Например, Санкт-Петербург вышел с инициативой о том, чтобы при учете доходов не учитывать доходы контрактников, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции, так как это делается для мобилизованных. И это касается всех, кто заключает контракт, не только на северо-западе. Эти показатели не должны ограничивать меры поддержки, часть из которых принимается исходя из уровня дохода в той или иной семье.Поэтому все темы заранее прорабатываются на заседаниях профильных комитетов, а уже потом мы все вместе обсуждаем их в рамках конференции. Для нас это важный инструмент обмена опытом – мы видим, как ту или иную проблему решили в конкретном субъекте. Но эта работа продолжается не только во время очных встреч – мы в любой момент можем созвониться, посоветоваться. Так что это не просто сотрудничество, это уже давняя дружба, добрая профессиональная семья. И хотя составы парламентов меняются, эти принципы взаимодействия мы бережно передаем от одного поколения к следующему. В этом и есть сила – в наших традициях, в уважении друг к другу.Мы тоже вышли со своими инициативами на уровень федерального правительства. Они касаются проектов в сфере культуры. Сегодня по всей стране созданы стильные современные пространства - модельные библиотеки. Существует поддержка театров, музеев. Но на наш взгляд, необходимо создавать фондохранилища. Сегодня особое значение приобретает обеспечение сохранности и безопасности музейных ценностей. Для Архангельской области, к примеру, дефицит таких помещений является серьезной проблемой, и как оказалось, для всех субъектов это очень актуально и для Санкт-Петербурга, и для Мурманска, и для всех остальных. Эту нашу идею участники конференции поддержали.Коллеги из регионов поддержали и другие инициативы наших депутатов. В частности, это касается предложений о продлении сроков закрытия старых полигонов ТКО, государственной поддержки аграриев, которые занимаются производством молока в северных регионах, по аналогии с Дальним Востоком для того, чтобы компенсировать высокие затраты, связанные, в том числе с нашими климатическими особенностями и другие.– Как вы получаете обратную связь от жителей Архангельской области, чувствуете ли поддержку?– Мы проводим множество встреч с жителями, ездим по региону, выясняем реальное положение дел. Конечно же, об эффективности нашей работы должны говорить не мы, а люди, для которых мы работаем. Конечно, есть критические замечания, но и людей, которые почувствовали позитивные изменения, тоже немало.Сегодня мы живем в непростых условиях. Оглядываясь назад, можно сказать, что последние годы мы оказывались в такой парадигме, когда никто точно не знает, что делать, как точно правильно. Вспомните – ковид, санкции, проведение СВО. Мы живем в таком периоде, когда готовых решений нет, их нужно искать и находить. Но главное – мы все друг другу доверяем, мы действуем сообща, уже нет того механизма сдержек и противовесов, который существовал раньше. Мы понимаем, зачем и для кого мы работаем. Нам есть, на что опереться, и есть вера в то, что мы обязательно преодолеем все сложности.

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интервью, архангельская область, россия, архангельск