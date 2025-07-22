https://ria.ru/20250722/prigovor-2030632196.html
Жителя Крыма приговорили к сроку за госизмену
Жителя Крыма приговорили к сроку за госизмену - РИА Новости, 22.07.2025
Жителя Крыма приговорили к сроку за госизмену
Верховный суд Крыма приговорил жителя Керчи к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за госизмену, сообщила пресс-служба УФСБ по республике Крым. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T15:09:00+03:00
2025-07-22T15:09:00+03:00
2025-07-22T15:09:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Верховный суд Крыма приговорил жителя Керчи к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за госизмену, сообщила пресс-служба УФСБ по республике Крым. По данным спецслужбы, осужденный установил личный контакт с сотрудником ГУР МО Украины и по заданию куратора осуществил сбор и передачу противнику сведений о состоянии объектов критической инфраструктуры региона. Информация была передана украинской спецслужбе для использования при нанесении ракетных ударов. Фигурант был задержан сотрудниками управления ФСБ по Крыму и Севастополю. В отношении задержанного 29-летнего жителя Керчи возбуждено и расследовано уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена" в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации). "Верховный суд Республики Крым признал гражданина Украины виновным и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима" , - сообщили в ведомстве.
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происшествия, республика крым, керчь, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Происшествия, Республика Крым, Керчь, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
Жителя Крыма приговорили к сроку за госизмену
ФСБ: жителя Керчи приговорили к 13 годам колонии строгого режима за госизмену