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Житель Омска получил три года колонии за избиения дочери
Житель Омска получил три года колонии за избиения дочери - РИА Новости, 22.07.2025
Житель Омска получил три года колонии за избиения дочери
Жителя Омска, который неоднократно избивал без повода свою дочь-подростка, приговорили к трем годам колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК России по... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T09:14:00+03:00
2025-07-22T09:14:00+03:00
2025-07-22T09:22:00+03:00
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ОМСК, 22 июл - РИА Новости. Жителя Омска, который неоднократно избивал без повода свою дочь-подростка, приговорили к трем годам колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК России по Омской области.Истязания дочери 41-летний мужчина совершал с июля 2023 по февраль 2025 года. Злоупотребляя алкоголем, он неоднократно и без повода руками и проводом избивал свою 15-летнюю дочь. В региональной прокуратуре уточнили, что отец также причинял иные телесные повреждения — щипал, сдавливал шею и кожу на различных участках тела. Об избиениях в полицию сообщила бабушка девочки. Мужчину арестовали и возбудили уголовное дело по статье "истязание"."Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима", – сообщили в пресс-службе.Вину в совершении преступления мужчина признал полностью.
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происшествия, омск, россия, омская область
Происшествия, Омск, Россия, Омская область
Житель Омска получил три года колонии за избиения дочери
Жителя Омска приговорили к трем годам колонии за истязания дочери-подростка
ОМСК, 22 июл - РИА Новости. Жителя Омска, который неоднократно избивал без повода свою дочь-подростка, приговорили к трем годам колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК России по Омской области.
Истязания дочери 41-летний мужчина совершал с июля 2023 по февраль 2025 года. Злоупотребляя алкоголем, он неоднократно и без повода руками и проводом избивал свою 15-летнюю дочь. В региональной прокуратуре уточнили, что отец также причинял иные телесные повреждения — щипал, сдавливал шею и кожу на различных участках тела. Об избиениях в полицию сообщила бабушка девочки. Мужчину арестовали и возбудили уголовное дело по статье "истязание".
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима", – сообщили в пресс-службе.
Вину в совершении преступления мужчина признал полностью.