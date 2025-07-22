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Житель Омска получил три года колонии за избиения дочери

Житель Омска получил три года колонии за избиения дочери - РИА Новости, 22.07.2025

Житель Омска получил три года колонии за избиения дочери

Жителя Омска, который неоднократно избивал без повода свою дочь-подростка, приговорили к трем годам колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК России по... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T09:14:00+03:00

2025-07-22T09:14:00+03:00

2025-07-22T09:22:00+03:00

происшествия

омск

россия

омская область

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ОМСК, 22 июл - РИА Новости. Жителя Омска, который неоднократно избивал без повода свою дочь-подростка, приговорили к трем годам колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК России по Омской области.Истязания дочери 41-летний мужчина совершал с июля 2023 по февраль 2025 года. Злоупотребляя алкоголем, он неоднократно и без повода руками и проводом избивал свою 15-летнюю дочь. В региональной прокуратуре уточнили, что отец также причинял иные телесные повреждения — щипал, сдавливал шею и кожу на различных участках тела. Об избиениях в полицию сообщила бабушка девочки. Мужчину арестовали и возбудили уголовное дело по статье "истязание"."Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима", – сообщили в пресс-службе.Вину в совершении преступления мужчина признал полностью.

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происшествия, омск, россия, омская область