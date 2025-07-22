https://ria.ru/20250722/prezident-2030621357.html
Глава МИД Мозамбика рассказала о планах президента Шапу посетить Россию
Глава МИД Мозамбика рассказала о планах президента Шапу посетить Россию - РИА Новости, 22.07.2025
Глава МИД Мозамбика рассказала о планах президента Шапу посетить Россию
Президент Мозамбика Даниэль Шапу планирует посетить Россию, заявила глава МИД Мозамбика Мария Лукаш. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T14:35:00+03:00
2025-07-22T14:35:00+03:00
2025-07-22T14:35:00+03:00
в мире
мозамбик
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030620273_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_6e567103be6d8dc8ed70d97f63993b5b.jpg
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Президент Мозамбика Даниэль Шапу планирует посетить Россию, заявила глава МИД Мозамбика Мария Лукаш. "Новый президент, который пришел к власти 15 января, Даниэль Шапу, также планирует посетить Россию", - сказала она на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
https://ria.ru/20250722/glava-2030595119.html
мозамбик
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030620273_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_fe55ccbe0cfdb010bf86b97add6c5c69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мозамбик, россия, сергей лавров
В мире, Мозамбик, Россия, Сергей Лавров
Глава МИД Мозамбика рассказала о планах президента Шапу посетить Россию
Глава МИД Мозамбика Лукаш: президент Шапу планирует посетить Россию