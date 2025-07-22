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Глава МИД Мозамбика рассказала о планах президента Шапу посетить Россию - РИА Новости, 22.07.2025
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14:35 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/prezident-2030621357.html
Глава МИД Мозамбика рассказала о планах президента Шапу посетить Россию
Глава МИД Мозамбика рассказала о планах президента Шапу посетить Россию - РИА Новости, 22.07.2025
Глава МИД Мозамбика рассказала о планах президента Шапу посетить Россию
Президент Мозамбика Даниэль Шапу планирует посетить Россию, заявила глава МИД Мозамбика Мария Лукаш. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T14:35:00+03:00
2025-07-22T14:35:00+03:00
в мире
мозамбик
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Президент Мозамбика Даниэль Шапу планирует посетить Россию, заявила глава МИД Мозамбика Мария Лукаш. "Новый президент, который пришел к власти 15 января, Даниэль Шапу, также планирует посетить Россию", - сказала она на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
https://ria.ru/20250722/glava-2030595119.html
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в мире, мозамбик, россия, сергей лавров
В мире, Мозамбик, Россия, Сергей Лавров
Глава МИД Мозамбика рассказала о планах президента Шапу посетить Россию

Глава МИД Мозамбика Лукаш: президент Шапу планирует посетить Россию

© AP Photo / Carlos UqueioДаниэль Шапу
Даниэль Шапу - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Carlos Uqueio
Даниэль Шапу . Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Президент Мозамбика Даниэль Шапу планирует посетить Россию, заявила глава МИД Мозамбика Мария Лукаш.
"Новый президент, который пришел к власти 15 января, Даниэль Шапу, также планирует посетить Россию", - сказала она на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Министр иностранных дел Республики Мозамбик Мария душ Сантуш Лукаш во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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В миреМозамбикРоссияСергей Лавров
 
 
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