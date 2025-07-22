https://ria.ru/20250722/prezident-2030621357.html

Глава МИД Мозамбика рассказала о планах президента Шапу посетить Россию

Глава МИД Мозамбика рассказала о планах президента Шапу посетить Россию - РИА Новости, 22.07.2025

Глава МИД Мозамбика рассказала о планах президента Шапу посетить Россию

Президент Мозамбика Даниэль Шапу планирует посетить Россию, заявила глава МИД Мозамбика Мария Лукаш. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T14:35:00+03:00

2025-07-22T14:35:00+03:00

2025-07-22T14:35:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Президент Мозамбика Даниэль Шапу планирует посетить Россию, заявила глава МИД Мозамбика Мария Лукаш. "Новый президент, который пришел к власти 15 января, Даниэль Шапу, также планирует посетить Россию", - сказала она на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

https://ria.ru/20250722/glava-2030595119.html

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в мире, мозамбик, россия, сергей лавров