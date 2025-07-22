https://ria.ru/20250722/pozhar-2030704186.html

В Сочи загорелся верхний этаж жилого дома

В Сочи загорелся верхний этаж жилого дома - РИА Новости, 22.07.2025

В Сочи загорелся верхний этаж жилого дома

Возгорание, затронувшее кровлю и мансардный этаж, тушат в жилом четырехэтажном доме в Сочи, площадь пожара составляет около 200 квадратных метров, идёт... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T18:57:00+03:00

2025-07-22T18:57:00+03:00

2025-07-22T19:08:00+03:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 22 июл - РИА Новости. Возгорание, затронувшее кровлю и мансардный этаж, тушат в жилом четырехэтажном доме в Сочи, площадь пожара составляет около 200 квадратных метров, идёт эвакуация жильцов, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Краснодарскому краю."В городе-курорте Сочи тушат пожар в четырехэтажном жилом доме. В 17:50 (мск) диспетчер Сочинского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о пожаре в четырехэтажном жилом доме в садовом товариществе "Альпинист". По прибытию первых подразделений установлено, что происходит горение кровли и мансардного этажа на площади ориентировочно 200 квадратных метров. Жильцов эвакуируют", - говорится в сообщении.Уточняется, что, по предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации пожара в жилом доме привлечены от МЧС России 36 человек и 14 единиц техники.

https://ria.ru/20250722/pozhar--2030635692.html

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край, россия