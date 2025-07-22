Рейтинг@Mail.ru
В Сочи загорелся верхний этаж жилого дома - РИА Новости, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:57 22.07.2025 (обновлено: 19:08 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/pozhar-2030704186.html
В Сочи загорелся верхний этаж жилого дома
В Сочи загорелся верхний этаж жилого дома - РИА Новости, 22.07.2025
В Сочи загорелся верхний этаж жилого дома
Возгорание, затронувшее кровлю и мансардный этаж, тушат в жилом четырехэтажном доме в Сочи, площадь пожара составляет около 200 квадратных метров, идёт... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T18:57:00+03:00
2025-07-22T19:08:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
краснодарский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030710393_0:57:1036:640_1920x0_80_0_0_10abe8cd54eb7f13980f48c7ae54afb6.jpg
СОЧИ, 22 июл - РИА Новости. Возгорание, затронувшее кровлю и мансардный этаж, тушат в жилом четырехэтажном доме в Сочи, площадь пожара составляет около 200 квадратных метров, идёт эвакуация жильцов, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Краснодарскому краю."В городе-курорте Сочи тушат пожар в четырехэтажном жилом доме. В 17:50 (мск) диспетчер Сочинского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о пожаре в четырехэтажном жилом доме в садовом товариществе "Альпинист". По прибытию первых подразделений установлено, что происходит горение кровли и мансардного этажа на площади ориентировочно 200 квадратных метров. Жильцов эвакуируют", - говорится в сообщении.Уточняется, что, по предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации пожара в жилом доме привлечены от МЧС России 36 человек и 14 единиц техники.
https://ria.ru/20250722/pozhar--2030635692.html
сочи
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030710393_1:0:930:697_1920x0_80_0_0_343b8c35b44327a529347bed25f20c6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сочи, Краснодарский край, Россия
В Сочи загорелся верхний этаж жилого дома

В Сочи тушат пожар на верхнем этаже жилого дома

© Фото : МЧС Краснодарского края/TelegramДым на месте пожара в жилом доме на улице Альпийской в Сочи
Дым на месте пожара в жилом доме на улице Альпийской в Сочи - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Фото : МЧС Краснодарского края/Telegram
Дым на месте пожара в жилом доме на улице Альпийской в Сочи
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 22 июл - РИА Новости. Возгорание, затронувшее кровлю и мансардный этаж, тушат в жилом четырехэтажном доме в Сочи, площадь пожара составляет около 200 квадратных метров, идёт эвакуация жильцов, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"В городе-курорте Сочи тушат пожар в четырехэтажном жилом доме. В 17:50 (мск) диспетчер Сочинского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о пожаре в четырехэтажном жилом доме в садовом товариществе "Альпинист". По прибытию первых подразделений установлено, что происходит горение кровли и мансардного этажа на площади ориентировочно 200 квадратных метров. Жильцов эвакуируют", - говорится в сообщении.
Уточняется, что, по предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации пожара в жилом доме привлечены от МЧС России 36 человек и 14 единиц техники.
Последствия пожара в многоквартирном доме в Омске. 22 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
В Омске вспыхнул пожар в многоквартирном доме
Вчера, 15:24
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СочиКраснодарский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала