https://ria.ru/20250722/pozhar-2030539153.html

В Якутии обнаружили семь новых лесных пожаров за сутки

В Якутии обнаружили семь новых лесных пожаров за сутки - РИА Новости, 22.07.2025

В Якутии обнаружили семь новых лесных пожаров за сутки

Семь новых лесных пожаров обнаружено за сутки в пяти районах Якутии, ликвидирован один, сообщает министр экологии, природопользования и лесного хозяйства... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T08:09:00+03:00

2025-07-22T08:09:00+03:00

2025-07-22T08:09:00+03:00

происшествия

иркутская область

дальний восток

красноярский край

евгений перфильев

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Семь новых лесных пожаров обнаружено за сутки в пяти районах Якутии, ликвидирован один, сообщает министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений Перфильев в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что глава МЧС Александр Куренков поручил главам Красноярского края, Иркутской области и Якутии потушить все действующие пожары в Сибири и на Дальнем Востоке к 27 июля. "За сутки обнаружено 7 лесных пожаров на территории Вилюйского, Верхоянского, Ленского, Мирнинского и Олекминского районов. Ликвидирован один пожар. На утро 22 июля действует 10 лесных пожаров и 2 ландшафтных пожара", - привел Перфильев данные оперативной сводки. По информации главы ведомства, на тушении работают более 300 человек и 14 единиц техники. Особый противопожарный режим введен в Якутии с 5 июня. Режим ЧС с 20 июля действует в Сунтарском районе. С начала сезона в республике выявлено 65 виновников пожаров, составлено 143 протокола. Всего с начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 187 лесных пожаров на площади 58 140,05 га, а также 194 ландшафтных пожара на 8 138,04 га.

https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html

https://ria.ru/20250719/sk-2030150353.html

иркутская область

дальний восток

красноярский край

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происшествия, иркутская область, дальний восток, красноярский край, евгений перфильев, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)