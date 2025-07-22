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В Якутии обнаружили семь новых лесных пожаров за сутки - РИА Новости, 22.07.2025
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08:09 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/pozhar-2030539153.html
В Якутии обнаружили семь новых лесных пожаров за сутки
В Якутии обнаружили семь новых лесных пожаров за сутки - РИА Новости, 22.07.2025
В Якутии обнаружили семь новых лесных пожаров за сутки
Семь новых лесных пожаров обнаружено за сутки в пяти районах Якутии, ликвидирован один, сообщает министр экологии, природопользования и лесного хозяйства... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T08:09:00+03:00
2025-07-22T08:09:00+03:00
происшествия
иркутская область
дальний восток
красноярский край
евгений перфильев
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Семь новых лесных пожаров обнаружено за сутки в пяти районах Якутии, ликвидирован один, сообщает министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений Перфильев в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что глава МЧС Александр Куренков поручил главам Красноярского края, Иркутской области и Якутии потушить все действующие пожары в Сибири и на Дальнем Востоке к 27 июля. "За сутки обнаружено 7 лесных пожаров на территории Вилюйского, Верхоянского, Ленского, Мирнинского и Олекминского районов. Ликвидирован один пожар. На утро 22 июля действует 10 лесных пожаров и 2 ландшафтных пожара", - привел Перфильев данные оперативной сводки. По информации главы ведомства, на тушении работают более 300 человек и 14 единиц техники. Особый противопожарный режим введен в Якутии с 5 июня. Режим ЧС с 20 июля действует в Сунтарском районе. С начала сезона в республике выявлено 65 виновников пожаров, составлено 143 протокола. Всего с начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 187 лесных пожаров на площади 58 140,05 га, а также 194 ландшафтных пожара на 8 138,04 га.
https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html
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иркутская область
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происшествия, иркутская область, дальний восток, красноярский край, евгений перфильев, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иркутская область, Дальний Восток, Красноярский край, Евгений Перфильев, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Якутии обнаружили семь новых лесных пожаров за сутки

Семь новых лесных пожаров обнаружено за сутки в пяти районах Якутии

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПоследствия природных пожаров
Последствия природных пожаров - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Последствия природных пожаров . Архивное фото
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ЯКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Семь новых лесных пожаров обнаружено за сутки в пяти районах Якутии, ликвидирован один, сообщает министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений Перфильев в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что глава МЧС Александр Куренков поручил главам Красноярского края, Иркутской области и Якутии потушить все действующие пожары в Сибири и на Дальнем Востоке к 27 июля.
Что делать при лесном пожаре
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19 мая, 12:00
"За сутки обнаружено 7 лесных пожаров на территории Вилюйского, Верхоянского, Ленского, Мирнинского и Олекминского районов. Ликвидирован один пожар. На утро 22 июля действует 10 лесных пожаров и 2 ландшафтных пожара", - привел Перфильев данные оперативной сводки.
По информации главы ведомства, на тушении работают более 300 человек и 14 единиц техники. Особый противопожарный режим введен в Якутии с 5 июня. Режим ЧС с 20 июля действует в Сунтарском районе. С начала сезона в республике выявлено 65 виновников пожаров, составлено 143 протокола.
Всего с начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 187 лесных пожаров на площади 58 140,05 га, а также 194 ландшафтных пожара на 8 138,04 га.
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ПроисшествияИркутская областьДальний ВостокКрасноярский крайЕвгений ПерфильевАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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