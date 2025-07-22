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В Омске вспыхнул пожар в многоквартирном доме - РИА Новости, 22.07.2025
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15:24 22.07.2025 (обновлено: 15:37 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/pozhar--2030635692.html
В Омске вспыхнул пожар в многоквартирном доме
В Омске вспыхнул пожар в многоквартирном доме - РИА Новости, 22.07.2025
В Омске вспыхнул пожар в многоквартирном доме
Электросамокат загорелся в подъезде жилого дома в Омске, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T15:24:00+03:00
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омск
россия
омская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ОМСК, 22 июл - РИА Новости. Электросамокат загорелся в подъезде жилого дома в Омске, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Ранним утром жильцы дома в Октябрьском округе Омска почувствовали запах дыма в подъезде. Источник огня находился в хозблоке на третьем этаже. Жильцы обратились в службу спасения. К месту пожара прибыли десять сотрудников МЧС РФ на трех машинах. "Дознаватели ГУ МЧС России по Омской области предварительно установили, причиной пожара в десятиэтажке стало возгорание аккумуляторной батареи самоката", – сообщили в пресс-службе. Огонь охватил площадь в 6 квадратных метров в хозблоке, закопчены стены подъезда на третьем этаже. Пострадавших нет, 12 жильцов дома эвакуировались самостоятельно.е
https://ria.ru/20250721/pozhar-2030334971.html
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омск, россия, омская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Омск, Россия, Омская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Омске вспыхнул пожар в многоквартирном доме

Пожар из-за электросамоката произошел в многоквартирном доме в Омске

© Фото : МЧС Омской области/TelegramПоследствия пожара в многоквартирном доме в Омске. 22 июля 2025
Последствия пожара в многоквартирном доме в Омске. 22 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Фото : МЧС Омской области/Telegram
Последствия пожара в многоквартирном доме в Омске. 22 июля 2025
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ОМСК, 22 июл - РИА Новости. Электросамокат загорелся в подъезде жилого дома в Омске, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Ранним утром жильцы дома в Октябрьском округе Омска почувствовали запах дыма в подъезде. Источник огня находился в хозблоке на третьем этаже. Жильцы обратились в службу спасения. К месту пожара прибыли десять сотрудников МЧС РФ на трех машинах.
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При пожаре в селе Оренбургской области погибли пять человек
21 июля, 06:03
"Дознаватели ГУ МЧС России по Омской области предварительно установили, причиной пожара в десятиэтажке стало возгорание аккумуляторной батареи самоката", – сообщили в пресс-службе.
Огонь охватил площадь в 6 квадратных метров в хозблоке, закопчены стены подъезда на третьем этаже. Пострадавших нет, 12 жильцов дома эвакуировались самостоятельно.е
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ОмскРоссияОмская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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