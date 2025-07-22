https://ria.ru/20250722/pozhar--2030635692.html

В Омске вспыхнул пожар в многоквартирном доме

В Омске вспыхнул пожар в многоквартирном доме - РИА Новости, 22.07.2025

В Омске вспыхнул пожар в многоквартирном доме

Электросамокат загорелся в подъезде жилого дома в Омске, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T15:24:00+03:00

2025-07-22T15:24:00+03:00

2025-07-22T15:37:00+03:00

омск

россия

омская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ОМСК, 22 июл - РИА Новости. Электросамокат загорелся в подъезде жилого дома в Омске, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Ранним утром жильцы дома в Октябрьском округе Омска почувствовали запах дыма в подъезде. Источник огня находился в хозблоке на третьем этаже. Жильцы обратились в службу спасения. К месту пожара прибыли десять сотрудников МЧС РФ на трех машинах. "Дознаватели ГУ МЧС России по Омской области предварительно установили, причиной пожара в десятиэтажке стало возгорание аккумуляторной батареи самоката", – сообщили в пресс-службе. Огонь охватил площадь в 6 квадратных метров в хозблоке, закопчены стены подъезда на третьем этаже. Пострадавших нет, 12 жильцов дома эвакуировались самостоятельно.е

https://ria.ru/20250721/pozhar-2030334971.html

https://ria.ru/20250719/sk-2030150353.html

омск

россия

омская область

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омск, россия, омская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия