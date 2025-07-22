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МИД Польши обратился с призывом к своим гражданам в России
МИД Польши обратился с призывом к своим гражданам в России - РИА Новости, 22.07.2025
МИД Польши обратился с призывом к своим гражданам в России
МИД Польши попросил своих сограждан покинуть Россию. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ведомства. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T14:31:00+03:00
2025-07-22T14:31:00+03:00
2025-07-22T20:42:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. МИД Польши попросил своих сограждан покинуть Россию. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ведомства. "Мы рекомендуем гражданам Польши, пребывающим в России, покинуть ее территорию, если ситуация в жизни, в семье либо на работе не требует оставаться в этой стране", — говорится в публикации.Глава внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский в мае заявил, что принял решение о закрытии Генерального консульства России в Кракове.В июле Россия отозвала согласие на функционирование Генерального консульства Польши в Калининграде. В МИД отметили, что этот шаг вызван необоснованными и враждебными действиями польской стороны, выразившимися в сокращении под надуманным предлогом российского консульского присутствия на территории республики.
https://ria.ru/20250717/zapad-2029778323.html
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в мире, россия, польша
МИД Польши обратился с призывом к своим гражданам в России
МИД Польши попросил своих граждан покинуть РФ