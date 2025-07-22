https://ria.ru/20250722/polsha-2030619957.html

МИД Польши обратился с призывом к своим гражданам в России

МИД Польши обратился с призывом к своим гражданам в России - РИА Новости, 22.07.2025

МИД Польши обратился с призывом к своим гражданам в России

МИД Польши попросил своих сограждан покинуть Россию. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ведомства. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T14:31:00+03:00

2025-07-22T14:31:00+03:00

2025-07-22T20:42:00+03:00

в мире

россия

польша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102991/37/1029913779_0:253:1978:1366_1920x0_80_0_0_fcd40b041222c46ef75a7009b5cbe84d.jpg

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. МИД Польши попросил своих сограждан покинуть Россию. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ведомства. "Мы рекомендуем гражданам Польши, пребывающим в России, покинуть ее территорию, если ситуация в жизни, в семье либо на работе не требует оставаться в этой стране", — говорится в публикации.Глава внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский в мае заявил, что принял решение о закрытии Генерального консульства России в Кракове.В июле Россия отозвала согласие на функционирование Генерального консульства Польши в Калининграде. В МИД отметили, что этот шаг вызван необоснованными и враждебными действиями польской стороны, выразившимися в сокращении под надуманным предлогом российского консульского присутствия на территории республики.

https://ria.ru/20250717/zapad-2029778323.html

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, польша