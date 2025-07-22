https://ria.ru/20250722/poisk-2030618600.html

ГД проследит за работой закона о штрафах за поиск экстремистских материалов

ГД проследит за работой закона о штрафах за поиск экстремистских материалов - РИА Новости, 22.07.2025

ГД проследит за работой закона о штрафах за поиск экстремистских материалов

Госдума проконтролирует работу закона о штрафах за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов и вернется к этому вопросу, если увидит, что нормы... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T14:28:00+03:00

2025-07-22T14:28:00+03:00

2025-07-22T15:11:00+03:00

общество

вячеслав володин

госдума рф

закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Госдума проконтролирует работу закона о штрафах за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов и вернется к этому вопросу, если увидит, что нормы нужно корректировать, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон группы депутатов о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, распространение рекламы VPN, незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы. "Здесь правильно было бы нам вместе с профильным комитетом продумать, чтобы на протяжении как минимум года мы сопровождали этот законопроект, возвращались к нему… Если мы увидим, что надо что-то менять, значит, давайте пойдем на это", - сказал он на пленарном заседании.Председатель ГД добавил, что с принятием закона Госдума не должна "оставлять этот вопрос без контроля"."Давайте со своей стороны в рамках правоприменительной практики, его анализа посмотрим, как будут работать нормы закона вместе с правительством, с профильным министерством, с контрольно-надзорными органами. И если увидим, что нормы несовершенны, они требуют корректировки, к этому вопросу будем возвращаться", - заключил он.Председатель ГД добавил, что с принятием закона Госдума не должна "оставлять этот вопрос без контроля"."Давайте со своей стороны в рамках правоприменительной практики, его анализа, посмотрим, как будут работать нормы закона вместе с правительством, с профильным министерством, с контрольно-надзорными органами. И если увидим, что нормы несовершенны, они требуют корректировки, к этому вопросу будем возвращаться", - заключил он.

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https://ria.ru/20250722/zakon-2029755493.html

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общество, вячеслав володин, госдума рф, закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов