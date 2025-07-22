https://ria.ru/20250722/pogoda-2030643127.html
Москвичей призвали пересесть на метро из-за прогноза погоды
Москвичей призвали пересесть на метро из-за прогноза погоды - РИА Новости, 22.07.2025
Москвичей призвали пересесть на метро из-за прогноза погоды
Москвичам стоит использовать для поездок во вторник метро из-за прогнозируемого ливня, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T15:46:00+03:00
2025-07-22T15:46:00+03:00
2025-07-22T15:46:00+03:00
общество
москва
россия
погода
ливневые дожди и грозы в москве
гроза
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029109124_0:224:2929:1872_1920x0_80_0_0_111ac487c1842e4e78a7797af5a735bb.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Москвичам стоит использовать для поездок во вторник метро из-за прогнозируемого ливня, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Синоптики прогнозируют ливень с грозой - для поездок по городу рекомендуем использовать метро. По прогнозам синоптиков, сегодня до конца дня в Москве ожидается сильный дождь с грозой и ветер до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. Отмечается, что интенсивное движение наблюдается на ТТК в районе улицы Сущевский Вал; внутренней стороне МКАД в районе Каширского шоссе и в районе Ленинградского шоссе. "В часы вечернего разъезда ожидаем локальные затруднения движения в центральной части города, на ТТК, МКАД и вылетных магистралях по направлению в область", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250721/jurist-2030477791.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029109124_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6570fa7a7ddde50a9c3506f18f83d18c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, погода, ливневые дожди и грозы в москве, гроза
Общество, Москва, Россия, Погода, Ливневые дожди и грозы в Москве, Гроза
Москвичей призвали пересесть на метро из-за прогноза погоды
Москвичей призвали во вторник ездить на метро из-за прогнозируемого ливня