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Москвичей призвали пересесть на метро из-за прогноза погоды

Москвичей призвали пересесть на метро из-за прогноза погоды - РИА Новости, 22.07.2025

Москвичей призвали пересесть на метро из-за прогноза погоды

Москвичам стоит использовать для поездок во вторник метро из-за прогнозируемого ливня, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T15:46:00+03:00

2025-07-22T15:46:00+03:00

2025-07-22T15:46:00+03:00

общество

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россия

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ливневые дожди и грозы в москве

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Москвичам стоит использовать для поездок во вторник метро из-за прогнозируемого ливня, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Синоптики прогнозируют ливень с грозой - для поездок по городу рекомендуем использовать метро. По прогнозам синоптиков, сегодня до конца дня в Москве ожидается сильный дождь с грозой и ветер до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. Отмечается, что интенсивное движение наблюдается на ТТК в районе улицы Сущевский Вал; внутренней стороне МКАД в районе Каширского шоссе и в районе Ленинградского шоссе. "В часы вечернего разъезда ожидаем локальные затруднения движения в центральной части города, на ТТК, МКАД и вылетных магистралях по направлению в область", - добавляется в сообщении.

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