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Москвичей призвали пересесть на метро из-за прогноза погоды - РИА Новости, 22.07.2025
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15:46 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/pogoda-2030643127.html
Москвичей призвали пересесть на метро из-за прогноза погоды
Москвичей призвали пересесть на метро из-за прогноза погоды - РИА Новости, 22.07.2025
Москвичей призвали пересесть на метро из-за прогноза погоды
Москвичам стоит использовать для поездок во вторник метро из-за прогнозируемого ливня, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T15:46:00+03:00
2025-07-22T15:46:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Москвичам стоит использовать для поездок во вторник метро из-за прогнозируемого ливня, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Синоптики прогнозируют ливень с грозой - для поездок по городу рекомендуем использовать метро. По прогнозам синоптиков, сегодня до конца дня в Москве ожидается сильный дождь с грозой и ветер до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. Отмечается, что интенсивное движение наблюдается на ТТК в районе улицы Сущевский Вал; внутренней стороне МКАД в районе Каширского шоссе и в районе Ленинградского шоссе. "В часы вечернего разъезда ожидаем локальные затруднения движения в центральной части города, на ТТК, МКАД и вылетных магистралях по направлению в область", - добавляется в сообщении.
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общество, москва, россия, погода, ливневые дожди и грозы в москве, гроза
Общество, Москва, Россия, Погода, Ливневые дожди и грозы в Москве, Гроза
Москвичей призвали пересесть на метро из-за прогноза погоды

Москвичей призвали во вторник ездить на метро из-за прогнозируемого ливня

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЛюди у вестибюля станции московского метрополитена "Коньково" во время дождя
Люди у вестибюля станции московского метрополитена Коньково во время дождя - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Люди у вестибюля станции московского метрополитена "Коньково" во время дождя. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Москвичам стоит использовать для поездок во вторник метро из-за прогнозируемого ливня, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«
"Синоптики прогнозируют ливень с грозой - для поездок по городу рекомендуем использовать метро. По прогнозам синоптиков, сегодня до конца дня в Москве ожидается сильный дождь с грозой и ветер до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Отмечается, что интенсивное движение наблюдается на ТТК в районе улицы Сущевский Вал; внутренней стороне МКАД в районе Каширского шоссе и в районе Ленинградского шоссе.
"В часы вечернего разъезда ожидаем локальные затруднения движения в центральной части города, на ТТК, МКАД и вылетных магистралях по направлению в область", - добавляется в сообщении.
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