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Двух подростков, обвиняемых в поджоге леса в Забайкалье, арестовали - РИА Новости, 22.07.2025
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07:21 22.07.2025 (обновлено: 11:58 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/podzhog-2030535383.html
Двух подростков, обвиняемых в поджоге леса в Забайкалье, арестовали
Двух подростков, обвиняемых в поджоге леса в Забайкалье, арестовали - РИА Новости, 22.07.2025
Двух подростков, обвиняемых в поджоге леса в Забайкалье, арестовали
Читинский районный суд арестовал на 2 месяца двоих несовершеннолетних, обвиняемых в умышленном поджоге леса в районе посёлка Атамановка в Забайкальском крае,... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T07:21:00+03:00
2025-07-22T11:58:00+03:00
происшествия
забайкальский край
россия
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Читинский районный суд арестовал на 2 месяца двоих несовершеннолетних, обвиняемых в умышленном поджоге леса в районе посёлка Атамановка в Забайкальском крае, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона. Ранее в объединенном пресс-центре судов рассказали РИА Новости, что в поджоге леса в районе Атамановки обвиняются двое несовершеннолетних, им может грозить до 10 лет лишения свободы. Следствие полагает, что лесному фонду причинён ущерб в более 322 миллиона рублей. "Читинский районный суд Забайкальского края удовлетворил ходатайство следователя, обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - заявил собеседник агентства. Пожар в районе поселка Атамановка в Забайкалье полыхал больше недели. В июне пресс-служба МЧС России сообщила, что он локализован на площади 7 тысяч гекторов, отмечалось, что в помощь Забайкальскому краю прибыла аэромобильная группировка управления МЧС России по Иркутской области. Позже в минприроды региона рассказали РИА Новости, что горевший больше недели пожар в районе Атамановки потушили, не уточнив его площадь. Действовавший с 14 апреля из-за лесных пожаров режим ЧС федерального характера отменили в Забайкальском крае 10 июля, когда ситуация в регионе стабилизировалась. Основными причинами возгораний стали нарушение правил пожарной безопасности в лесах, переход огня с земель иных категорий, а также сухие грозы. Позже сняли ограничения для жителей на посещение лесов с 11 июля, которое действовало более трех месяцев, а также отменили особый противопожарный режим. Всего с начала года в Забайкальском крае на землях лесного фонда ликвидировали свыше 660 лесных пожаров на площади 2,6 миллиона гектаров.
https://ria.ru/20250722/podzhog-2030535039.html
https://ria.ru/20250502/politsiya-2014684822.html
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происшествия, забайкальский край, россия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Забайкальский край, Россия, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Двух подростков, обвиняемых в поджоге леса в Забайкалье, арестовали

Суд арестовал двух подростков, обвиняемых в умышленном поджоге леса в Забайкалье

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкЛесной пожар в Забайкальском крае
Лесной пожар в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Лесной пожар в Забайкальском крае
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Читинский районный суд арестовал на 2 месяца двоих несовершеннолетних, обвиняемых в умышленном поджоге леса в районе посёлка Атамановка в Забайкальском крае, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона.
Ранее в объединенном пресс-центре судов рассказали РИА Новости, что в поджоге леса в районе Атамановки обвиняются двое несовершеннолетних, им может грозить до 10 лет лишения свободы. Следствие полагает, что лесному фонду причинён ущерб в более 322 миллиона рублей.
Сотрудники противопожарной службы тушат лесной пожар недалеко от поселка Атамановка в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
СК оценил ущерб от поджога леса в Забайкалье
Вчера, 07:20
"Читинский районный суд Забайкальского края удовлетворил ходатайство следователя, обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - заявил собеседник агентства.
Пожар в районе поселка Атамановка в Забайкалье полыхал больше недели. В июне пресс-служба МЧС России сообщила, что он локализован на площади 7 тысяч гекторов, отмечалось, что в помощь Забайкальскому краю прибыла аэромобильная группировка управления МЧС России по Иркутской области. Позже в минприроды региона рассказали РИА Новости, что горевший больше недели пожар в районе Атамановки потушили, не уточнив его площадь.
Действовавший с 14 апреля из-за лесных пожаров режим ЧС федерального характера отменили в Забайкальском крае 10 июля, когда ситуация в регионе стабилизировалась. Основными причинами возгораний стали нарушение правил пожарной безопасности в лесах, переход огня с земель иных категорий, а также сухие грозы. Позже сняли ограничения для жителей на посещение лесов с 11 июля, которое действовало более трех месяцев, а также отменили особый противопожарный режим. Всего с начала года в Забайкальском крае на землях лесного фонда ликвидировали свыше 660 лесных пожаров на площади 2,6 миллиона гектаров.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге леса в Забайкалье
2 мая, 15:20
 
ПроисшествияЗабайкальский крайРоссияИркутская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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