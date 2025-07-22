https://ria.ru/20250722/podzhog-2030535039.html

СК оценил ущерб от поджога леса в Забайкалье

СК оценил ущерб от поджога леса в Забайкалье - РИА Новости, 22.07.2025

СК оценил ущерб от поджога леса в Забайкалье

Следствие оценивает в более 322 миллиона рублей ущерб от умышленного поджога двумя несовершеннолетними леса в районе посёлка Атамановка в Забайкальском крае,... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T07:20:00+03:00

2025-07-22T07:20:00+03:00

2025-07-22T12:04:00+03:00

происшествия

забайкальский край

россия

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Следствие оценивает в более 322 миллиона рублей ущерб от умышленного поджога двумя несовершеннолетними леса в районе посёлка Атамановка в Забайкальском крае, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона. Ранее в объединенном пресс-центре судов рассказали РИА Новости, что в поджоге леса в районе Атамановки обвиняются двое несовершеннолетних, им может грозить до 10 лет лишения свободы. "Следствие полагает, что в результате умышленных действий несовершеннолетних лесному фонду причинен материальный ущерб на общую сумму более 322 миллионов рублей", - заявил собеседник агентства. Пожар в районе поселка Атамановка в Забайкалье полыхал больше недели. В июне пресс-служба МЧС России сообщила, что он локализован на площади 7 тысяч гекторов, отмечалось, что в помощь Забайкальскому краю прибыла аэромобильная группировка управления МЧС России по Иркутской области. Позже в минприроды региона рассказали РИА Новости, что горевший больше недели пожар в районе Атамановки потушили, не уточнив его площадь. Действовавший с 14 апреля из-за лесных пожаров режим ЧС федерального характера отменили в Забайкальском крае 10 июля, когда ситуация в регионе стабилизировалась. Основными причинами возгораний стали нарушение правил пожарной безопасности в лесах, переход огня с земель иных категорий, а также сухие грозы. Позже сняли ограничения для жителей на посещение лесов с 11 июля, которое действовало более трех месяцев, а также отменили особый противопожарный режим. Всего с начала года в Забайкальском крае на землях лесного фонда ликвидировали свыше 660 лесных пожаров на площади 2,6 миллиона гектаров.

https://ria.ru/20250722/podzhog-2030534329.html

https://ria.ru/20250502/politsiya-2014684822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, забайкальский край, россия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)