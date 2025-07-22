В поджоге леса в Забайкалье обвинили двух подростков
В поджоге леса в Забайкалье, который тушили больше недели, обвинили подростков
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы тушат лесной пожар недалеко от поселка Атамановка в Забайкальском крае
Сотрудники противопожарной службы тушат лесной пожар недалеко от поселка Атамановка в Забайкальском крае
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл — РИА Новости. Двоих несовершеннолетних обвиняют в поджоге леса в Забайкальском крае, им грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона.
Пожар в районе поселка Атамановка в Забайкалье полыхал больше недели. В июне спасатели локализовали его на площади семи тысяч гектаров, при этом им на помощь прибыла аэромобильная группировка управления МЧС России по Иркутской области. Позже в Минприроды региона рассказали РИА Новости, что огонь полностью потушили, не уточнив итоговую площадь пожара.
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"Двое несовершеннолетних обвиняются в поджогах лесных насаждений вблизи поселка Атамановка Забайкальского края. Преступление, в котором они обвиняются, относится к категории тяжких, за него предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы", — рассказал собеседник агентства.
В пресс-центре уточнили, что подозреваемых арестовали на два месяца. Следствие оценило ущерб лесному фонду в более чем 322 миллиона рублей.
Пожары в Забайкалье
Режим ЧС федерального характера, действовавший в регионе с 14 апреля, отменили 10 июля, когда ситуация стабилизировалась. Основными причинами лесных пожаров стали нарушение правил пожарной безопасности, переход огня с земель иных категорий, а также сухие грозы.
С 11 июля сняли ограничения для жителей на посещение лесов, которое действовало более трех месяцев, а также отменили особый противопожарный режим.
Всего с начала года в Забайкальском крае на землях лесного фонда ликвидировали более 660 лесных пожаров на площади 2,6 миллиона гектаров.