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В Госдуме почтили память председателя Верховного Суда Ирины Подносовой - РИА Новости, 22.07.2025
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13:51 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/podnosova-2030609133.html
В Госдуме почтили память председателя Верховного Суда Ирины Подносовой
В Госдуме почтили память председателя Верховного Суда Ирины Подносовой - РИА Новости, 22.07.2025
В Госдуме почтили память председателя Верховного Суда Ирины Подносовой
Депутаты Госдумы на пленарном заседании почтили память председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой, сообщается на сайте палаты парламента. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T13:51:00+03:00
2025-07-22T13:51:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы на пленарном заседании почтили память председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой, сообщается на сайте палаты парламента. Во вторник Верховный суд РФ сообщил о смерти председателя Ирины Подносовой, которая заняла эту должность в апреле 2024 года. Исполняющим обязанности председателя ВС РФ стал ее заместитель Юрий Иваненко. В Госдуме почтили память Подносовой. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Подносова была ответственным, порядочным и скромным человеком, а также профессиональным юристом. "Сегодня не стало председателя Верховного суда Российской Федерации Ирины Леонидовны Подносовой...35 лет она своей жизни отдала работе судьей, причем на разных уровнях. Она не только занимала высокие должности, а самое главное, отстаивала законность, делала все для того, чтобы верховенство права было обеспечено в нашей стране. Светлая память обязательно сохранится в наших сердцах", – подчеркнул Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.
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госдума рф, ирина подносова, россия, политика, вячеслав володин
Госдума РФ, Ирина Подносова, Россия, Политика, Вячеслав Володин
В Госдуме почтили память председателя Верховного Суда Ирины Подносовой

Депутаты Госдумы почтили память председателя Верховного Суда РФ Ирины Подносовой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкИрина Подносова
Ирина Подносова - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Ирина Подносова. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы на пленарном заседании почтили память председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой, сообщается на сайте палаты парламента.
Во вторник Верховный суд РФ сообщил о смерти председателя Ирины Подносовой, которая заняла эту должность в апреле 2024 года. Исполняющим обязанности председателя ВС РФ стал ее заместитель Юрий Иваненко. В Госдуме почтили память Подносовой.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Подносова была ответственным, порядочным и скромным человеком, а также профессиональным юристом.
"Сегодня не стало председателя Верховного суда Российской Федерации Ирины Леонидовны Подносовой...35 лет она своей жизни отдала работе судьей, причем на разных уровнях. Она не только занимала высокие должности, а самое главное, отстаивала законность, делала все для того, чтобы верховенство права было обеспечено в нашей стране. Светлая память обязательно сохранится в наших сердцах", – подчеркнул Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.
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