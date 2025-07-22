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Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью Подносовой - РИА Новости, 22.07.2025
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10:46 22.07.2025 (обновлено: 10:54 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/podnosova-2030562570.html
Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью Подносовой
Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью Подносовой - РИА Новости, 22.07.2025
Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью Подносовой
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью председателя ВС РФ Ирины Подносовой, отметив, что она всегда ставила интересы... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T10:46:00+03:00
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следственный комитет россии (ск рф)
россия
александр бастрыкин
ирина подносова
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью председателя ВС РФ Ирины Подносовой, отметив, что она всегда ставила интересы РФ и общества на первое место, сообщила пресс-служба СК РФ."Ирина Леонидовна - достойный представитель юридического факультета Ленинградского государственного университета. Она проявила себя как великолепный юрист, грамотный и принципиальный специалист судебной системы страны", - привела пресс-служба слова Бастрыкина.Он добавил, что Подносова обладала безупречной репутацией, пользовалась заслуженным авторитетом в профессиональном сообществе. По словам Бастрыкина, она активно работала над совершенствованием правовой системы и внесла огромный вклад в укрепление целостности отчизны."Ирина Леонидовна всегда ставила интересы государства и общества на первое место. Упорный труд на благо страны, преданность делу, мастерство и высокие моральные качества помогали ей достигать высоких результатов, служить закону и справедливости", - сказал глава СК РФ.Он добавил, что Подносову запомнят как очаровательную женщину, как честного, независимого судью."Выражаю глубокие, искренние соболезнования родным и близким Ирины Леонидовны. Это огромная потеря для родины, невосполнимая утрата для юридического сообщества, для всех нас", - заключил председатель СК РФ.
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следственный комитет россии (ск рф), россия, александр бастрыкин, ирина подносова
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Александр Бастрыкин, Ирина Подносова
Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью Подносовой

Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью Ирины Подносовой

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкИрина Подносова
Ирина Подносова - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Ирина Подносова. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью председателя ВС РФ Ирины Подносовой, отметив, что она всегда ставила интересы РФ и общества на первое место, сообщила пресс-служба СК РФ.
"Ирина Леонидовна - достойный представитель юридического факультета Ленинградского государственного университета. Она проявила себя как великолепный юрист, грамотный и принципиальный специалист судебной системы страны", - привела пресс-служба слова Бастрыкина.
Он добавил, что Подносова обладала безупречной репутацией, пользовалась заслуженным авторитетом в профессиональном сообществе. По словам Бастрыкина, она активно работала над совершенствованием правовой системы и внесла огромный вклад в укрепление целостности отчизны.
"Ирина Леонидовна всегда ставила интересы государства и общества на первое место. Упорный труд на благо страны, преданность делу, мастерство и высокие моральные качества помогали ей достигать высоких результатов, служить закону и справедливости", - сказал глава СК РФ.
Он добавил, что Подносову запомнят как очаровательную женщину, как честного, независимого судью.
"Выражаю глубокие, искренние соболезнования родным и близким Ирины Леонидовны. Это огромная потеря для родины, невосполнимая утрата для юридического сообщества, для всех нас", - заключил председатель СК РФ.
 
Следственный комитет России (СК РФ)РоссияАлександр БастрыкинИрина Подносова
 
 
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