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Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью Подносовой
Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью Подносовой - РИА Новости, 22.07.2025
Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью Подносовой
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью председателя ВС РФ Ирины Подносовой, отметив, что она всегда ставила интересы... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T10:46:00+03:00
2025-07-22T10:46:00+03:00
2025-07-22T10:54:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
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александр бастрыкин
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью председателя ВС РФ Ирины Подносовой, отметив, что она всегда ставила интересы РФ и общества на первое место, сообщила пресс-служба СК РФ."Ирина Леонидовна - достойный представитель юридического факультета Ленинградского государственного университета. Она проявила себя как великолепный юрист, грамотный и принципиальный специалист судебной системы страны", - привела пресс-служба слова Бастрыкина.Он добавил, что Подносова обладала безупречной репутацией, пользовалась заслуженным авторитетом в профессиональном сообществе. По словам Бастрыкина, она активно работала над совершенствованием правовой системы и внесла огромный вклад в укрепление целостности отчизны."Ирина Леонидовна всегда ставила интересы государства и общества на первое место. Упорный труд на благо страны, преданность делу, мастерство и высокие моральные качества помогали ей достигать высоких результатов, служить закону и справедливости", - сказал глава СК РФ.Он добавил, что Подносову запомнят как очаровательную женщину, как честного, независимого судью."Выражаю глубокие, искренние соболезнования родным и близким Ирины Леонидовны. Это огромная потеря для родины, невосполнимая утрата для юридического сообщества, для всех нас", - заключил председатель СК РФ.
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следственный комитет россии (ск рф), россия, александр бастрыкин, ирина подносова
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Александр Бастрыкин, Ирина Подносова
Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью Подносовой
Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью Ирины Подносовой