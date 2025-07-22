https://ria.ru/20250722/podarok-2030634046.html
"Выпала возможность". Трамп сделал России неожиданный подарок
"Выпала возможность". Трамп сделал России неожиданный подарок - РИА Новости, 22.07.2025
"Выпала возможность". Трамп сделал России неожиданный подарок
Российские организации могут заполнить нишу Агентства США по международному развитию (USAID) после его ликвидации американским президентом Дональдом Трампом,... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T15:20:00+03:00
2025-07-22T15:20:00+03:00
2025-07-22T17:12:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российские организации могут заполнить нишу Агентства США по международному развитию (USAID) после его ликвидации американским президентом Дональдом Трампом, пишет National Interest."Налицо понимание того, что раз международный авторитет Америки падает, Кремлю выпала возможность укрепить собственный", — говорится в публикации.Обозреватель отметил, что расширение иностранной помощи странам Африки и Глобального Юга может пойти на пользу России.Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что USAID с 1 июля официально прекращает администрирование программ иностранной помощи, при этом часть программ перейдет в ведение Госдепа.Американский предприниматель Илон Маск, возглавлявший Департамент государственной эффективности США (DOGE), 2 февраля назвал агентство USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что Трамп согласен закрыть агентство. Рубио, назначенный исполняющим обязанности главы USAID, позднее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
https://ria.ru/20250722/guardian-2030627770.html
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в мире, россия, америка, африка, марко рубио, дональд трамп, илон маск, агентство по международному развитию сша
В мире, Россия, Америка, Африка, Марко Рубио, Дональд Трамп, Илон Маск, Агентство по международному развитию США
"Выпала возможность". Трамп сделал России неожиданный подарок
NI: Россия может заполнить нишу USAID после его ликвидации Трампом