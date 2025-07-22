https://ria.ru/20250722/plennyy--2030548197.html

Украинский пленный рассказал об иностранных наемниках в ВСУ

Украинский пленный рассказал об иностранных наемниках в ВСУ - РИА Новости, 22.07.2025

Украинский пленный рассказал об иностранных наемниках в ВСУ

Иностранных наёмников обучают для боевых действий против России на Украине, среди них есть японцы, ирландцы, американцы, поляки и немцы, рассказал украинский... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T09:39:00+03:00

2025-07-22T09:39:00+03:00

2025-07-22T09:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

мария захарова

россия

черкасская область

украина

сергей лавров

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Иностранных наёмников обучают для боевых действий против России на Украине, среди них есть японцы, ирландцы, американцы, поляки и немцы, рассказал украинский военнопленный Анатолий Стягайло на видео, обнародованном Минобороны РФ. Стягайло рассказал, что он вместе с иностранцами в учебном центре в Черкасской области проходил боевую переподготовку. "Иностранных наёмников видел в Черкасской области. Иностранцы были - японцы, колумбиец один, два поляка, ирландец, американец и немец. Несколько человек с нами проходили подготовку", - рассказал военнопленный. Стягайло добавил, что его пытались добить с помощью FPV-дрона собственные боевые "товарищи", когда он находился в Сумской области на Украине. После он сдался в плен российским бойцам, оказавшим ему необходимую медицинскую помощь. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей Украине. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на Украину своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250719/plennyy-2030104616.html

россия

черкасская область

украина

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мария захарова, россия, черкасская область, украина, сергей лавров