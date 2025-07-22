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Украинский пленный рассказал об иностранных наемниках в ВСУ - РИА Новости, 22.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:39 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/plennyy--2030548197.html
Украинский пленный рассказал об иностранных наемниках в ВСУ
Украинский пленный рассказал об иностранных наемниках в ВСУ - РИА Новости, 22.07.2025
Украинский пленный рассказал об иностранных наемниках в ВСУ
Иностранных наёмников обучают для боевых действий против России на Украине, среди них есть японцы, ирландцы, американцы, поляки и немцы, рассказал украинский... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T09:39:00+03:00
2025-07-22T09:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
мария захарова
россия
черкасская область
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Иностранных наёмников обучают для боевых действий против России на Украине, среди них есть японцы, ирландцы, американцы, поляки и немцы, рассказал украинский военнопленный Анатолий Стягайло на видео, обнародованном Минобороны РФ. Стягайло рассказал, что он вместе с иностранцами в учебном центре в Черкасской области проходил боевую переподготовку. "Иностранных наёмников видел в Черкасской области. Иностранцы были - японцы, колумбиец один, два поляка, ирландец, американец и немец. Несколько человек с нами проходили подготовку", - рассказал военнопленный. Стягайло добавил, что его пытались добить с помощью FPV-дрона собственные боевые "товарищи", когда он находился в Сумской области на Украине. После он сдался в плен российским бойцам, оказавшим ему необходимую медицинскую помощь. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей Украине. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на Украину своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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мария захарова, россия, черкасская область, украина, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Мария Захарова, Россия, Черкасская область, Украина, Сергей Лавров
Украинский пленный рассказал об иностранных наемниках в ВСУ

Иностранных наемников обучают для боевых действий против России на Украине

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Иностранных наёмников обучают для боевых действий против России на Украине, среди них есть японцы, ирландцы, американцы, поляки и немцы, рассказал украинский военнопленный Анатолий Стягайло на видео, обнародованном Минобороны РФ.
Стягайло рассказал, что он вместе с иностранцами в учебном центре в Черкасской области проходил боевую переподготовку.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Иностранных наёмников видел в Черкасской области. Иностранцы были - японцы, колумбиец один, два поляка, ирландец, американец и немец. Несколько человек с нами проходили подготовку", - рассказал военнопленный.
Стягайло добавил, что его пытались добить с помощью FPV-дрона собственные боевые "товарищи", когда он находился в Сумской области на Украине. После он сдался в плен российским бойцам, оказавшим ему необходимую медицинскую помощь.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей Украине. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на Украину своих кадровых военных под видом наемников.
Военнопленный: Азербайджанский наемник, командующий бригадой ВСУ, говорил, что утилизирует украинцев - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеМария ЗахароваРоссияЧеркасская областьУкраинаСергей Лавров
 
 
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