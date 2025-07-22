https://ria.ru/20250722/platforma-2030642579.html

Госдума приняла закон о платформенной экономике

Госдума приняла закон о платформенной экономике - РИА Новости, 22.07.2025

Госдума приняла закон о платформенной экономике

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о платформенной экономике в России. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T15:44:00+03:00

2025-07-22T15:44:00+03:00

2025-07-22T16:46:00+03:00

экономика

россия

надежда школкина

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о платформенной экономике в России."Так как цифровая экономика все больше набирает обороты и становится де-факто отдельной отраслью, где возникают свои финансовые, трудовые и договорные взаимоотношения, а также и спорные вопросы, то становится очевидным, что все это требует соответствующего отдельного регулирования. Поэтому данный закон, с одной стороны, — первая ласточка в сфере регулирования платформенной экономики, начиная с так называемых маркетплейсов, с другой стороны — основа для дальнейшего регулирования этой огромной отрасли в целом, куда постепенно будут подгружаться и другие платформы, например туристские, логистические", — заявила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. Ключевые меры: Положения документа не распространяются на:Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года, а не с 1 марта 2027 года, как предполагалось изначально.

https://ria.ru/20250709/reshetnikov-2028162677.html

https://ria.ru/20250709/zakonoproekt-2028067330.html

https://ria.ru/20250709/ekonomika-2028241723.html

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экономика, россия, надежда школкина, госдума рф