Госдума приняла закон о платформенной экономике
ГД приняла закон о платформенной экономике в России
Здание Государственной думы России . Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о платформенной экономике в России.
"Так как цифровая экономика все больше набирает обороты и становится де-факто отдельной отраслью, где возникают свои финансовые, трудовые и договорные взаимоотношения, а также и спорные вопросы, то становится очевидным, что все это требует соответствующего отдельного регулирования. Поэтому данный закон, с одной стороны, — первая ласточка в сфере регулирования платформенной экономики, начиная с так называемых маркетплейсов, с другой стороны — основа для дальнейшего регулирования этой огромной отрасли в целом, куда постепенно будут подгружаться и другие платформы, например туристские, логистические", — заявила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.
Ключевые меры:
- предлагается регулировать цифровые платформы, которые выступают посредниками при совершении сделок и дают возможность оплаты за товары, работы или услуги;
- вводится обязательная идентификация продавцов через портал "Госуслуги" или другие государственные реестры перед их допуском на площадку;
- предусматривается упрощенный возврат некачественной продукции: для этого платформы обязаны дать гражданам техническую возможность связи с поставщиками;
- становится обязательным для владельцев цифровых платформ обеспечение равного и беспрепятственного доступа к ней;
- ограничивается продажа на маркетплейсах товаров, обращение которых запрещено;
- защищаются права продавцов, в том числе вводится система досудебного урегулирования споров с платформой, запрещаются скидки без согласия продавца;
- становится обязательным взаимодействие операторов платформ с налоговыми органами, а также требование не пропускать карточки, если продавец не указал исполнение требований по маркировке товаров.
Положения документа не распространяются на:
- деятельность аудиовизуальных сервисов, кредитных или некредитных финансовых организаций, профучастников финансового рынка;
- отношения, связанные с предоставлением лицензии на использование программ для ЭВМ и баз данных; с распространением исключительно товаров, услуг, принадлежащих владельцам информресурсов;
- операторов инвестиционных платформ; операторов государственных, муниципальных и иных информационных систем (информационных ресурсов); операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок в сфере госзакупок, банкротства или приватизации.
Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года, а не с 1 марта 2027 года, как предполагалось изначально.