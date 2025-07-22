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Госдума приняла закон о платформенной экономике - РИА Новости, 22.07.2025
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15:44 22.07.2025 (обновлено: 16:46 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/platforma-2030642579.html
Госдума приняла закон о платформенной экономике
Госдума приняла закон о платформенной экономике - РИА Новости, 22.07.2025
Госдума приняла закон о платформенной экономике
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о платформенной экономике в России. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T15:44:00+03:00
2025-07-22T16:46:00+03:00
экономика
россия
надежда школкина
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о платформенной экономике в России."Так как цифровая экономика все больше набирает обороты и становится де-факто отдельной отраслью, где возникают свои финансовые, трудовые и договорные взаимоотношения, а также и спорные вопросы, то становится очевидным, что все это требует соответствующего отдельного регулирования. Поэтому данный закон, с одной стороны, — первая ласточка в сфере регулирования платформенной экономики, начиная с так называемых маркетплейсов, с другой стороны — основа для дальнейшего регулирования этой огромной отрасли в целом, куда постепенно будут подгружаться и другие платформы, например туристские, логистические", — заявила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. Ключевые меры: Положения документа не распространяются на:Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года, а не с 1 марта 2027 года, как предполагалось изначально.
https://ria.ru/20250709/reshetnikov-2028162677.html
https://ria.ru/20250709/zakonoproekt-2028067330.html
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экономика, россия, надежда школкина, госдума рф
Экономика, Россия, Надежда Школкина, Госдума РФ
Госдума приняла закон о платформенной экономике

ГД приняла закон о платформенной экономике в России

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о платформенной экономике в России.
"Так как цифровая экономика все больше набирает обороты и становится де-факто отдельной отраслью, где возникают свои финансовые, трудовые и договорные взаимоотношения, а также и спорные вопросы, то становится очевидным, что все это требует соответствующего отдельного регулирования. Поэтому данный закон, с одной стороны, — первая ласточка в сфере регулирования платформенной экономики, начиная с так называемых маркетплейсов, с другой стороны — основа для дальнейшего регулирования этой огромной отрасли в целом, куда постепенно будут подгружаться и другие платформы, например туристские, логистические", — заявила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.
Максим Решетников на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Платформенная экономика обеспечивает пять процентов ВВП, заявил Решетников
9 июля, 15:53
Ключевые меры:
  • предлагается регулировать цифровые платформы, которые выступают посредниками при совершении сделок и дают возможность оплаты за товары, работы или услуги;
  • вводится обязательная идентификация продавцов через портал "Госуслуги" или другие государственные реестры перед их допуском на площадку;
  • предусматривается упрощенный возврат некачественной продукции: для этого платформы обязаны дать гражданам техническую возможность связи с поставщиками;
  • становится обязательным для владельцев цифровых платформ обеспечение равного и беспрепятственного доступа к ней;
  • ограничивается продажа на маркетплейсах товаров, обращение которых запрещено;
  • защищаются права продавцов, в том числе вводится система досудебного урегулирования споров с платформой, запрещаются скидки без согласия продавца;
  • становится обязательным взаимодействие операторов платформ с налоговыми органами, а также требование не пропускать карточки, если продавец не указал исполнение требований по маркировке товаров.
Анна Попова - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Попова рассказала о проекте о платформенной экономике
9 июля, 08:10
Положения документа не распространяются на:
  • деятельность аудиовизуальных сервисов, кредитных или некредитных финансовых организаций, профучастников финансового рынка;
  • отношения, связанные с предоставлением лицензии на использование программ для ЭВМ и баз данных; с распространением исключительно товаров, услуг, принадлежащих владельцам информресурсов;
  • операторов инвестиционных платформ; операторов государственных, муниципальных и иных информационных систем (информационных ресурсов); операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок в сфере госзакупок, банкротства или приватизации.
Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года, а не с 1 марта 2027 года, как предполагалось изначально.
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Законопроект о платформенной экономике сбалансирован, заявил глава АКИТ
9 июля, 23:09
 
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