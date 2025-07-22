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Песков оценил вероятность прорывов на переговорах с Украиной

Песков оценил вероятность прорывов на переговорах с Украиной - РИА Новости, 22.07.2025

Песков оценил вероятность прорывов на переговорах с Украиной

Поводов для того, чтобы рассчитывать на прорывы из разряда чудес в ходе нового раунда переговоров с Украиной, нет, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T12:56:00+03:00

2025-07-22T12:56:00+03:00

2025-07-22T12:56:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Поводов для того, чтобы рассчитывать на прорывы из разряда чудес в ходе нового раунда переговоров с Украиной, нет, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Рассчитывать на какие-то прорывы из разряда чудес, конечно, повода для этого нет никакого. Вряд ли это возможно в нынешней ситуации", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, каких результатов ожидают в Кремле от третьего раунда переговоров. Новый раунд переговоров России и Украины пройдет 24-25 июля, сообщил ранее РИА Новости источник в Москве. Вероятный третий раунд переговоров РФ и Украины планируется провести во дворце Чираган в Стамбуле, сказал РИА Новости один из организаторов переговоров. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.

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