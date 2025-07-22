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Песков: на Украине еще действует запрет на переговоры с Россией - РИА Новости, 22.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:55 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/peskov-2030593794.html
Песков: на Украине еще действует запрет на переговоры с Россией
Песков: на Украине еще действует запрет на переговоры с Россией - РИА Новости, 22.07.2025
Песков: на Украине еще действует запрет на переговоры с Россией
На Украине еще действует запрет на переговоры с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:55:00+03:00
2025-07-22T12:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
владимир зеленский
владимир путин
украина
россия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. На Украине еще действует запрет на переговоры с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Справедливости ради, этот запрет еще действует. Это очевидный факт", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, возможно ли вести речь о переговорах президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, учитывая запрет Украины на переговоры с РФ.
https://ria.ru/20250722/kiev-2030493326.html
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дмитрий песков, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Россия
Песков: на Украине еще действует запрет на переговоры с Россией

Песков: на Украине еще действует запрет на переговоры с РФ, это факт

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. На Украине еще действует запрет на переговоры с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Справедливости ради, этот запрет еще действует. Это очевидный факт", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, возможно ли вести речь о переговорах президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, учитывая запрет Украины на переговоры с РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаРоссия
 
 
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