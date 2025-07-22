https://ria.ru/20250722/peskov-2030593794.html

Песков: на Украине еще действует запрет на переговоры с Россией

Песков: на Украине еще действует запрет на переговоры с Россией - РИА Новости, 22.07.2025

Песков: на Украине еще действует запрет на переговоры с Россией

На Украине еще действует запрет на переговоры с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T12:55:00+03:00

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2025-07-22T12:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

владимир зеленский

владимир путин

украина

россия

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. На Украине еще действует запрет на переговоры с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Справедливости ради, этот запрет еще действует. Это очевидный факт", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, возможно ли вести речь о переговорах президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, учитывая запрет Украины на переговоры с РФ.

https://ria.ru/20250722/kiev-2030493326.html

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дмитрий песков, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия