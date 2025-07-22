https://ria.ru/20250722/peskov-2030591491.html

Песков: Россия видит со стороны Запада линию на эскалацию напряженности

Песков: Россия видит со стороны Запада линию на эскалацию напряженности - РИА Новости, 22.07.2025

Песков: Россия видит со стороны Запада линию на эскалацию напряженности

Россия видит со стороны Запада линию на эскалацию напряженности, в том числе ядерной, отслеживает ситуацию, формулирует задачи для обеспечения безопасности,... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T12:47:00+03:00

2025-07-22T12:47:00+03:00

2025-07-22T12:48:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия видит со стороны Запада линию на эскалацию напряженности, в том числе ядерной, отслеживает ситуацию, формулирует задачи для обеспечения безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы видим линию на эскалацию напряженности, на милитаризацию, в том числе и на ядерную. Наши соответствующие ведомства отслеживают развитие событий в этой области и формулируют задачи для обеспечения нашей безопасности на фоне происходящего", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

https://ria.ru/20250722/merts-2030586177.html

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