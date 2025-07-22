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В Кремле не увидели предпосылок для саммита лидеров стран "ядерной пятерки"
В Кремле не увидели предпосылок для саммита лидеров стран "ядерной пятерки" - РИА Новости, 22.07.2025
В Кремле не увидели предпосылок для саммита лидеров стран "ядерной пятерки"
Сегодня почва для проведения саммита лидеров стран "ядерной пятерки" отсутствует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:47:00+03:00
2025-07-22T12:47:00+03:00
2025-07-22T12:47:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сегодня почва для проведения саммита лидеров стран "ядерной пятерки" отсутствует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сейчас очевидная почва для проведения такого саммита отсутствует", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, необходимо ли на сегодняшний день проведение саммита "ядерной пятерки".
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в мире, россия, дмитрий песков, ядерное оружие
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Ядерное оружие
В Кремле не увидели предпосылок для саммита лидеров стран "ядерной пятерки"
Песков: почва для проведения саммита лидеров стран ядерной пятерки отсутствует