https://ria.ru/20250722/permskiykray-2030728082.html
В Пермском крае задержали главу округа за превышение полномочий
В Пермском крае задержали главу округа за превышение полномочий - РИА Новости, 22.07.2025
В Пермском крае задержали главу округа за превышение полномочий
Главу Кочевского округа в Пермском крае задержали по делу о превышении должностных полномочий при покупке жилья для детей-сирот, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T21:50:00+03:00
2025-07-22T21:50:00+03:00
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ПЕРМЬ, 22 июл - РИА Новости. Главу Кочевского округа в Пермском крае задержали по делу о превышении должностных полномочий при покупке жилья для детей-сирот, сообщает региональное СУСК РФ. По данным ведомства, с апреля 2018 по декабрь 2022 года главой администрации Кочевского муниципального округа для освоения денег, выделенных из бюджета Пермского края на приобретение жилья для детей-сирот, в селе Кочево куплены 46 квартир на сумму не менее 50 миллионов рублей. К настоящему моменту 19 объектов переданы детям по договорам найма. При этом дома, в которых приобретены квартиры, не отвечают требованиям федеральных законов и не являются безопасными. Здания имеют дефекты и другие нарушения, указывающие на непригодность для проживания. Кроме того, чиновники при покупке квартир грубо нарушили конкурсные процедуры, считает следствие. СК было возбуждено уголовное дело по статье о действиях, явно выходящих за пределы полномочий должностного лица и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан. "Главой и иными должностными лицами из числа работников администрации муниципального округа Пермского края нарушено право граждан из числа детей-сирот на однократное предоставление благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного фонда. Глава муниципального образования задержан следователями", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ближайшее время фигуранту предъявят обвинение. Сейчас готовится ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, речь о руководителе территории Александре Юркине. На опубликованном ведомством видео видно, как силовики смотрят бумаги на рабочем столе в здании администрации округа. Потом следователь, находясь в машине, зачитывает материалы сидящему напротив него подозреваемому. В СУСК подчеркнули, что уголовное дело о превышении полномочий находится на личном контроле руководителя регионального управления Дениса Головкина. Юркин родился в 1967 году в поселке Октябрьский Кочевского района. Окончил местную школу, учился в ПТУ-34 и техникуме "Уралец", позднее в Пермском технологическом университете по специальности "Инженер по автоматизации технологических процессов и производств". Он работал электромонтером, главным инженером, начальником Кочевских электрических сетей, был депутатом Земского Собрания Кочевского района в четырех созывах. В 2016 году Юркин возглавил район, в 2020 году был избран по конкурсу депутатами местной думы на должность главы Кочевского округа. В 2025 году произошло его переизбрание на пост.
https://ria.ru/20250721/moshenniki-2030414056.html
https://ria.ru/20250711/khotsenko-2028482878.html
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происшествия, пермский край, россия, октябрьский, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Россия, Октябрьский, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пермском крае задержали главу округа за превышение полномочий
Главу Кочевского округа Пермского края задержали за превышение полномочий
ПЕРМЬ, 22 июл - РИА Новости. Главу Кочевского округа в Пермском крае задержали по делу о превышении должностных полномочий при покупке жилья для детей-сирот, сообщает региональное СУСК РФ.
По данным ведомства, с апреля 2018 по декабрь 2022 года главой администрации Кочевского муниципального округа для освоения денег, выделенных из бюджета Пермского края
на приобретение жилья для детей-сирот, в селе Кочево куплены 46 квартир на сумму не менее 50 миллионов рублей. К настоящему моменту 19 объектов переданы детям по договорам найма. При этом дома, в которых приобретены квартиры, не отвечают требованиям федеральных законов и не являются безопасными. Здания имеют дефекты и другие нарушения, указывающие на непригодность для проживания. Кроме того, чиновники при покупке квартир грубо нарушили конкурсные процедуры, считает следствие. СК
было возбуждено уголовное дело по статье о действиях, явно выходящих за пределы полномочий должностного лица и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан.
"Главой и иными должностными лицами из числа работников администрации муниципального округа Пермского края нарушено право граждан из числа детей-сирот на однократное предоставление благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного фонда. Глава муниципального образования задержан следователями", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ближайшее время фигуранту предъявят обвинение. Сейчас готовится ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.
Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, речь о руководителе территории Александре Юркине.
На опубликованном ведомством видео видно, как силовики смотрят бумаги на рабочем столе в здании администрации округа. Потом следователь, находясь в машине, зачитывает материалы сидящему напротив него подозреваемому.
В СУСК подчеркнули, что уголовное дело о превышении полномочий находится на личном контроле руководителя регионального управления Дениса Головкина.
Юркин родился в 1967 году в поселке Октябрьский
Кочевского района. Окончил местную школу, учился в ПТУ-34 и техникуме "Уралец", позднее в Пермском технологическом университете по специальности "Инженер по автоматизации технологических процессов и производств". Он работал электромонтером, главным инженером, начальником Кочевских электрических сетей, был депутатом Земского Собрания Кочевского района в четырех созывах. В 2016 году Юркин возглавил район, в 2020 году был избран по конкурсу депутатами местной думы на должность главы Кочевского округа. В 2025 году произошло его переизбрание на пост.