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Раскрыто, что делать при получении денег на карту от незнакомца - РИА Новости, 22.07.2025
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02:15 22.07.2025
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Раскрыто, что делать при получении денег на карту от незнакомца
Раскрыто, что делать при получении денег на карту от незнакомца - РИА Новости, 22.07.2025
Раскрыто, что делать при получении денег на карту от незнакомца
При получении денег на карту от незнакомца необходимо сразу же обратиться в банк, рассказала агентству "Прайм" председатель Комитета по финансовой грамотности... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T02:15:00+03:00
2025-07-22T02:15:00+03:00
общество
россия
мошенничество
ирина глушкова
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. При получении денег на карту от незнакомца необходимо сразу же обратиться в банк, рассказала агентству "Прайм" председатель Комитета по финансовой грамотности Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Ирина Глушкова.По ее словам, такой перевод может быть частью мошеннической схемы."Если к вам на карту пришли неизвестные деньги, вы не ждали этот платеж, необходимо сразу же сообщить об этом в чате онлайн-банка, а затем обратиться лично в филиал и написать заявление, что к вам на счет (на карту) поступил платеж неизвестного лица, что вы его не ждали и хотите, чтобы он был отправлен назад", — рассказала Глушкова.Банк проконсультирует вас о дальнейших шагах и сообщит, нужно ли обращаться в правоохранительные органы.
https://ria.ru/20250711/kredit-2028470883.html
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общество, россия, мошенничество, ирина глушкова
Общество, Россия, Мошенничество, Ирина Глушкова
Раскрыто, что делать при получении денег на карту от незнакомца

"ОПОРА РОССИИ": при переводе на карту от незнакомца нужно обратиться в банк

© Depositphotos.com / leungchopanКарта и телефон
Карта и телефон - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Depositphotos.com / leungchopan
Карта и телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. При получении денег на карту от незнакомца необходимо сразу же обратиться в банк, рассказала агентству "Прайм" председатель Комитета по финансовой грамотности Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Ирина Глушкова.
По ее словам, такой перевод может быть частью мошеннической схемы.
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"Если к вам на карту пришли неизвестные деньги, вы не ждали этот платеж, необходимо сразу же сообщить об этом в чате онлайн-банка, а затем обратиться лично в филиал и написать заявление, что к вам на счет (на карту) поступил платеж неизвестного лица, что вы его не ждали и хотите, чтобы он был отправлен назад", — рассказала Глушкова.
Банк проконсультирует вас о дальнейших шагах и сообщит, нужно ли обращаться в правоохранительные органы.
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ОбществоРоссияМошенничествоИрина Глушкова
 
 
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