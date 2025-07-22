https://ria.ru/20250722/perevod-2030514998.html

Раскрыто, что делать при получении денег на карту от незнакомца

Раскрыто, что делать при получении денег на карту от незнакомца - РИА Новости, 22.07.2025

Раскрыто, что делать при получении денег на карту от незнакомца

При получении денег на карту от незнакомца необходимо сразу же обратиться в банк, рассказала агентству "Прайм" председатель Комитета по финансовой грамотности... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T02:15:00+03:00

2025-07-22T02:15:00+03:00

2025-07-22T02:15:00+03:00

общество

россия

мошенничество

ирина глушкова

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. При получении денег на карту от незнакомца необходимо сразу же обратиться в банк, рассказала агентству "Прайм" председатель Комитета по финансовой грамотности Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Ирина Глушкова.По ее словам, такой перевод может быть частью мошеннической схемы."Если к вам на карту пришли неизвестные деньги, вы не ждали этот платеж, необходимо сразу же сообщить об этом в чате онлайн-банка, а затем обратиться лично в филиал и написать заявление, что к вам на счет (на карту) поступил платеж неизвестного лица, что вы его не ждали и хотите, чтобы он был отправлен назад", — рассказала Глушкова.Банк проконсультирует вас о дальнейших шагах и сообщит, нужно ли обращаться в правоохранительные органы.

https://ria.ru/20250711/kredit-2028470883.html

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общество, россия, мошенничество, ирина глушкова