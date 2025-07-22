https://ria.ru/20250722/perevod-2030514998.html
Раскрыто, что делать при получении денег на карту от незнакомца
Раскрыто, что делать при получении денег на карту от незнакомца - РИА Новости, 22.07.2025
Раскрыто, что делать при получении денег на карту от незнакомца
При получении денег на карту от незнакомца необходимо сразу же обратиться в банк, рассказала агентству "Прайм" председатель Комитета по финансовой грамотности... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T02:15:00+03:00
2025-07-22T02:15:00+03:00
2025-07-22T02:15:00+03:00
общество
россия
мошенничество
ирина глушкова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_189:0:3567:1900_1920x0_80_0_0_9376d305184cb4e9f59d23b851580d75.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. При получении денег на карту от незнакомца необходимо сразу же обратиться в банк, рассказала агентству "Прайм" председатель Комитета по финансовой грамотности Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Ирина Глушкова.По ее словам, такой перевод может быть частью мошеннической схемы."Если к вам на карту пришли неизвестные деньги, вы не ждали этот платеж, необходимо сразу же сообщить об этом в чате онлайн-банка, а затем обратиться лично в филиал и написать заявление, что к вам на счет (на карту) поступил платеж неизвестного лица, что вы его не ждали и хотите, чтобы он был отправлен назад", — рассказала Глушкова.Банк проконсультирует вас о дальнейших шагах и сообщит, нужно ли обращаться в правоохранительные органы.
https://ria.ru/20250711/kredit-2028470883.html
https://ria.ru/20250709/oshibka-2028045804.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_611:0:3144:1900_1920x0_80_0_0_071b99eb4dbc1eab95e40d444326eb39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, мошенничество, ирина глушкова
Общество, Россия, Мошенничество, Ирина Глушкова
Раскрыто, что делать при получении денег на карту от незнакомца
"ОПОРА РОССИИ": при переводе на карту от незнакомца нужно обратиться в банк