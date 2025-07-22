https://ria.ru/20250722/peregovory-2030723411.html
Источник рассказал о языке общения на переговорах России и Украины
Источник рассказал о языке общения на переговорах России и Украины - РИА Новости, 22.07.2025
Источник рассказал о языке общения на переговорах России и Украины
Язык общения на переговорах РФ и Украины в Стамбуле определят сами делегации, организаторы готовы предоставить любую помощь, сообщил РИА Новости турецкий... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T20:49:00+03:00
2025-07-22T20:49:00+03:00
2025-07-22T20:49:00+03:00
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АНКАРА, 22 июл – РИА Новости. Язык общения на переговорах РФ и Украины в Стамбуле определят сами делегации, организаторы готовы предоставить любую помощь, сообщил РИА Новости турецкий источник, знакомый с процессом. Глава турецкого МИД Хакан Фидан во вторник заявил, что переговоры делегаций России и Украины состоятся в Стамбуле на этой неделе, Турция рассчитывает на продолжение диалога. Турецкая делегация будет на них представлена на уровне глав турецкой дипломатии, разведки и высокопоставленного представителя военного ведомства, рассказал ранее РИА Новости высокопоставленный турецкий чиновник, знакомый с процессом. "Точно не могу сказать, этот момент определяют сами делегации. Любая помощь в этой связи будет предоставлена", - сказал собеседник агентства. РФ и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Помимо этого, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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в мире, россия, украина, стамбул, хакан фидан
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Хакан Фидан
Источник рассказал о языке общения на переговорах России и Украины
Язык общения на переговорах РФ и Украины в Турции определят сами делегации