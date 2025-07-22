Рейтинг@Mail.ru
Источник объяснил выбор дворца Чираган для переговоров России и Украины - РИА Новости, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:44 22.07.2025 (обновлено: 20:51 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/peregovory-2030723291.html
Источник объяснил выбор дворца Чираган для переговоров России и Украины
Источник объяснил выбор дворца Чираган для переговоров России и Украины - РИА Новости, 22.07.2025
Источник объяснил выбор дворца Чираган для переговоров России и Украины
Выбор дворца Чираган в Стамбуле в качестве места проведения вероятного третьего раунда переговоров РФ и Украины связан с его вместимостью, исторической... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T20:44:00+03:00
2025-07-22T20:51:00+03:00
украина
россия
в мире
стамбул
хакан фидан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020484952_313:360:3071:1911_1920x0_80_0_0_6caa8d386c844fd6e16a06e82df4a2a6.jpg
АНКАРА, 22 июл - РИА Новости. Выбор дворца Чираган в Стамбуле в качестве места проведения вероятного третьего раунда переговоров РФ и Украины связан с его вместимостью, исторической значимостью и интересом со стороны делегаций, сообщил РИА Новости турецкий источник, знакомый с процессом.Второй тур переговоров делегаций также прошел во дворце Чираган в Стамбуле 2 июня."Во-первых, вместимостью: он - масштабный, громаднейший. Во-вторых, историческая значимость: это часть великой истории. Ну и делегациям, журналистам, которые освещали это мероприятие, он очень понравился, был огромный интерес", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, чем именно объясняется выбор дворца Чираган в качестве места переговоров.Турецкий глава МИД Хакан Фидан во вторник заявил, что переговоры делегаций России и Украины состоятся в Стамбуле на этой неделе, Турция рассчитывает на продолжение диалога. Информированный турецкий источник объявил ранее РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск, но дата и время все еще уточняются. Турецкая делегация будет на них представлена на уровне глав турецкой дипломатии, разведки и высокопоставленного представителя военного ведомства, рассказал ранее РИА Новости высокопоставленный турецкий чиновник, знакомый с процессом.РФ и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Помимо этого, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250722/peregovory-2030723411.html
украина
россия
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020484952_407:344:2679:2048_1920x0_80_0_0_80e783cc5f7f67d12aebb08d4cc12216.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, в мире, стамбул, хакан фидан
Украина, Россия, В мире, Стамбул, Хакан Фидан
Источник объяснил выбор дворца Чираган для переговоров России и Украины

Выбор дворца Чираган для переговоров РФ и Украины связан с его вместимостью

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 22 июл - РИА Новости. Выбор дворца Чираган в Стамбуле в качестве места проведения вероятного третьего раунда переговоров РФ и Украины связан с его вместимостью, исторической значимостью и интересом со стороны делегаций, сообщил РИА Новости турецкий источник, знакомый с процессом.
Второй тур переговоров делегаций также прошел во дворце Чираган в Стамбуле 2 июня.
"Во-первых, вместимостью: он - масштабный, громаднейший. Во-вторых, историческая значимость: это часть великой истории. Ну и делегациям, журналистам, которые освещали это мероприятие, он очень понравился, был огромный интерес", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, чем именно объясняется выбор дворца Чираган в качестве места переговоров.
Турецкий глава МИД Хакан Фидан во вторник заявил, что переговоры делегаций России и Украины состоятся в Стамбуле на этой неделе, Турция рассчитывает на продолжение диалога. Информированный турецкий источник объявил ранее РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск, но дата и время все еще уточняются. Турецкая делегация будет на них представлена на уровне глав турецкой дипломатии, разведки и высокопоставленного представителя военного ведомства, рассказал ранее РИА Новости высокопоставленный турецкий чиновник, знакомый с процессом.
РФ и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Помимо этого, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Источник рассказал о языке общения на переговорах России и Украины
Вчера, 20:49
 
УкраинаРоссияВ миреСтамбулХакан Фидан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала