Рейтинг@Mail.ru
В Турции рассказали о возможных участниках переговоров России и Украины - РИА Новости, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 22.07.2025 (обновлено: 17:42 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/peregovory-2030677737.html
В Турции рассказали о возможных участниках переговоров России и Украины
В Турции рассказали о возможных участниках переговоров России и Украины - РИА Новости, 22.07.2025
В Турции рассказали о возможных участниках переговоров России и Украины
Главы МИД и национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан и Ибрагим Калын с большой долей вероятности примут участие на планируемых переговорах... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T17:25:00+03:00
2025-07-22T17:42:00+03:00
в мире
турция
россия
украина
хакан фидан
ибрагим калын
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/01/1575258137_0:0:3138:1766_1920x0_80_0_0_7f6af1f2df2619ee184efc05de7b734a.jpg
АНКАРА, 22 июл - РИА Новости. Главы МИД и национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан и Ибрагим Калын с большой долей вероятности примут участие на планируемых переговорах РФ и Украины на этой неделе в Стамбуле, рассказал РИА Новости высокопоставленный турецкий чиновник, знакомый с процессом.Фидан во вторник заявил, что переговоры делегаций России и Украины состоятся в Стамбуле на этой неделе, Турция рассчитывает на продолжение диалога."С большой долей вероятности состав турецкой делегации будет таким же, как на прошлых переговорах: с участием глав турецкой дипломатии, разведки и высокопоставленного представителя военного ведомства", - сказал собеседник агентства.РФ и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Помимо этого, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250722/delegatsiya-2030680007.html
турция
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/01/1575258137_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5d7e671a2cb7985cada074614495865d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, россия, украина, хакан фидан, ибрагим калын
В мире, Турция, Россия, Украина, Хакан Фидан, Ибрагим Калын
В Турции рассказали о возможных участниках переговоров России и Украины

Главы МИД и разведки Турции вероятно поучаствуют в переговорах России и Украины

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкНациональные флаги Украины и России
Национальные флаги Украины и России - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Национальные флаги Украины и России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 22 июл - РИА Новости. Главы МИД и национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан и Ибрагим Калын с большой долей вероятности примут участие на планируемых переговорах РФ и Украины на этой неделе в Стамбуле, рассказал РИА Новости высокопоставленный турецкий чиновник, знакомый с процессом.
Фидан во вторник заявил, что переговоры делегаций России и Украины состоятся в Стамбуле на этой неделе, Турция рассчитывает на продолжение диалога.
"С большой долей вероятности состав турецкой делегации будет таким же, как на прошлых переговорах: с участием глав турецкой дипломатии, разведки и высокопоставленного представителя военного ведомства", - сказал собеседник агентства.
РФ и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Помимо этого, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Источник рассказал о турецкой делегации на переговорах России и Украины
Вчера, 17:38
 
В миреТурцияРоссияУкраинаХакан ФиданИбрагим Калын
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала