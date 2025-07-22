https://ria.ru/20250722/peregovory-2030677737.html

В Турции рассказали о возможных участниках переговоров России и Украины

В Турции рассказали о возможных участниках переговоров России и Украины - РИА Новости, 22.07.2025

В Турции рассказали о возможных участниках переговоров России и Украины

Главы МИД и национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан и Ибрагим Калын с большой долей вероятности примут участие на планируемых переговорах... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T17:25:00+03:00

2025-07-22T17:25:00+03:00

2025-07-22T17:42:00+03:00

в мире

турция

россия

украина

хакан фидан

ибрагим калын

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АНКАРА, 22 июл - РИА Новости. Главы МИД и национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан и Ибрагим Калын с большой долей вероятности примут участие на планируемых переговорах РФ и Украины на этой неделе в Стамбуле, рассказал РИА Новости высокопоставленный турецкий чиновник, знакомый с процессом.Фидан во вторник заявил, что переговоры делегаций России и Украины состоятся в Стамбуле на этой неделе, Турция рассчитывает на продолжение диалога."С большой долей вероятности состав турецкой делегации будет таким же, как на прошлых переговорах: с участием глав турецкой дипломатии, разведки и высокопоставленного представителя военного ведомства", - сказал собеседник агентства.РФ и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Помимо этого, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250722/delegatsiya-2030680007.html

турция

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в мире, турция, россия, украина, хакан фидан, ибрагим калын