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Глава МИД Мозамбика надеется на успех переговоров России и Украины - РИА Новости, 22.07.2025
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15:12 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/peregovory-2030632428.html
Глава МИД Мозамбика надеется на успех переговоров России и Украины
Глава МИД Мозамбика надеется на успех переговоров России и Украины - РИА Новости, 22.07.2025
Глава МИД Мозамбика надеется на успех переговоров России и Украины
Глава МИД Мозамбика Мария Лукаш выразила надежду, что третий раунд российско-украинских переговоров пройдет успешно для обеих сторон. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T15:12:00+03:00
2025-07-22T15:12:00+03:00
россия
мозамбик
москва
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава МИД Мозамбика Мария Лукаш выразила надежду, что третий раунд российско-украинских переговоров пройдет успешно для обеих сторон. "Господин министр (РФ) Сергей Лавров сказал мне, что планируется следующий раунд переговоров. Я надеюсь, что этот раунд переговоров пройдет успешно для обеих стран", - сказала министр по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве. Она добавила, что в Мапуту видят, что Россия является устойчивой страной, которая выдержала все санкции. "Что касается ситуации с украинским кризисом, это не очень приятная ситуация, но мы видим, что Россия - очень устойчивая страна, которая выдержала все санкции, все препятствия и пытается решить украинский конфликт путем переговоров... Этот конфликт влияет также и на весь мир, потому что это влияет на продовольственную безопасность", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20250722/glava-2030595119.html
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россия, мозамбик, москва, в мире, сергей лавров
Россия, Мозамбик, Москва, В мире, Сергей Лавров
Глава МИД Мозамбика надеется на успех переговоров России и Украины

Глава МИД Мозамбика Лукаш надеется на успех российско-украинских переговоров

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМария душ Сантуш Лукаш
Мария душ Сантуш Лукаш - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Мария душ Сантуш Лукаш
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава МИД Мозамбика Мария Лукаш выразила надежду, что третий раунд российско-украинских переговоров пройдет успешно для обеих сторон.
"Господин министр (РФ) Сергей Лавров сказал мне, что планируется следующий раунд переговоров. Я надеюсь, что этот раунд переговоров пройдет успешно для обеих стран", - сказала министр по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.
Она добавила, что в Мапуту видят, что Россия является устойчивой страной, которая выдержала все санкции.
"Что касается ситуации с украинским кризисом, это не очень приятная ситуация, но мы видим, что Россия - очень устойчивая страна, которая выдержала все санкции, все препятствия и пытается решить украинский конфликт путем переговоров... Этот конфликт влияет также и на весь мир, потому что это влияет на продовольственную безопасность", - подчеркнула она.
Министр иностранных дел Республики Мозамбик Мария душ Сантуш Лукаш во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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