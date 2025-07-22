https://ria.ru/20250722/peregovory-2030632428.html
Глава МИД Мозамбика надеется на успех переговоров России и Украины
Глава МИД Мозамбика надеется на успех переговоров России и Украины - РИА Новости, 22.07.2025
Глава МИД Мозамбика надеется на успех переговоров России и Украины
Глава МИД Мозамбика Мария Лукаш выразила надежду, что третий раунд российско-украинских переговоров пройдет успешно для обеих сторон. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T15:12:00+03:00
2025-07-22T15:12:00+03:00
2025-07-22T15:12:00+03:00
россия
мозамбик
москва
в мире
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030627512_0:0:3189:1795_1920x0_80_0_0_968b079189d60f124df79a0fae3496ea.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава МИД Мозамбика Мария Лукаш выразила надежду, что третий раунд российско-украинских переговоров пройдет успешно для обеих сторон. "Господин министр (РФ) Сергей Лавров сказал мне, что планируется следующий раунд переговоров. Я надеюсь, что этот раунд переговоров пройдет успешно для обеих стран", - сказала министр по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве. Она добавила, что в Мапуту видят, что Россия является устойчивой страной, которая выдержала все санкции. "Что касается ситуации с украинским кризисом, это не очень приятная ситуация, но мы видим, что Россия - очень устойчивая страна, которая выдержала все санкции, все препятствия и пытается решить украинский конфликт путем переговоров... Этот конфликт влияет также и на весь мир, потому что это влияет на продовольственную безопасность", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20250722/glava-2030595119.html
россия
мозамбик
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030627512_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_f11c80ac8b7391fbf5f90c0820f24d0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мозамбик, москва, в мире, сергей лавров
Россия, Мозамбик, Москва, В мире, Сергей Лавров
Глава МИД Мозамбика надеется на успех переговоров России и Украины
Глава МИД Мозамбика Лукаш надеется на успех российско-украинских переговоров