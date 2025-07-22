https://ria.ru/20250722/peregovory-2030632428.html

Глава МИД Мозамбика надеется на успех переговоров России и Украины

Глава МИД Мозамбика надеется на успех переговоров России и Украины - РИА Новости, 22.07.2025

Глава МИД Мозамбика надеется на успех переговоров России и Украины

Глава МИД Мозамбика Мария Лукаш выразила надежду, что третий раунд российско-украинских переговоров пройдет успешно для обеих сторон. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T15:12:00+03:00

2025-07-22T15:12:00+03:00

2025-07-22T15:12:00+03:00

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мозамбик

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава МИД Мозамбика Мария Лукаш выразила надежду, что третий раунд российско-украинских переговоров пройдет успешно для обеих сторон. "Господин министр (РФ) Сергей Лавров сказал мне, что планируется следующий раунд переговоров. Я надеюсь, что этот раунд переговоров пройдет успешно для обеих стран", - сказала министр по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве. Она добавила, что в Мапуту видят, что Россия является устойчивой страной, которая выдержала все санкции. "Что касается ситуации с украинским кризисом, это не очень приятная ситуация, но мы видим, что Россия - очень устойчивая страна, которая выдержала все санкции, все препятствия и пытается решить украинский конфликт путем переговоров... Этот конфликт влияет также и на весь мир, потому что это влияет на продовольственную безопасность", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20250722/glava-2030595119.html

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россия, мозамбик, москва, в мире, сергей лавров