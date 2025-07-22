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Переговоры России и Украины состоятся на неделе, заявил глава МИД Турции - РИА Новости, 22.07.2025
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14:13 22.07.2025 (обновлено: 14:21 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/peregovory-2030615016.html
Переговоры России и Украины состоятся на неделе, заявил глава МИД Турции
Переговоры России и Украины состоятся на неделе, заявил глава МИД Турции - РИА Новости, 22.07.2025
Переговоры России и Украины состоятся на неделе, заявил глава МИД Турции
Переговоры делегаций РФ и Украины состоятся в Стамбуле на этой неделе, Анкара рассчитывает на продолжение диалога, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T14:13:00+03:00
2025-07-22T14:21:00+03:00
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турция
стамбул
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АНКАРА, 22 июл - РИА Новости. Переговоры делегаций РФ и Украины состоятся в Стамбуле на этой неделе, Анкара рассчитывает на продолжение диалога, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.Анкара рассчитывает, что вероятные переговоры России и Украины в Стамбуле будут способствовать прекращению огня и принесут мир в регион, заявили РИА Новости в администрации турецкого лидера."На этой неделе в Стамбуле будет интенсивный дипломатический трафик. Третий раунд переговоров делегаций РФ и Украины, дай Бог, пройдет на этой неделе. Наша цель - способствовать тому, чтобы стороны говорили друг с другом, и реализация шагов, которые обеспечат развитию доверия", - сказал Фидан на пресс-конференции в Анкаре во вторник.Россия и Украина ранее провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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в мире, россия, украина, турция, стамбул, хакан фидан
В мире, Россия, Украина, Турция, Стамбул, Хакан Фидан
Переговоры России и Украины состоятся на неделе, заявил глава МИД Турции

Фидан: переговоры РФ и Украины состоятся в Стамбуле на неделе

© БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© БелТА
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Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
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АНКАРА, 22 июл - РИА Новости. Переговоры делегаций РФ и Украины состоятся в Стамбуле на этой неделе, Анкара рассчитывает на продолжение диалога, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
Анкара рассчитывает, что вероятные переговоры России и Украины в Стамбуле будут способствовать прекращению огня и принесут мир в регион, заявили РИА Новости в администрации турецкого лидера.
"На этой неделе в Стамбуле будет интенсивный дипломатический трафик. Третий раунд переговоров делегаций РФ и Украины, дай Бог, пройдет на этой неделе. Наша цель - способствовать тому, чтобы стороны говорили друг с другом, и реализация шагов, которые обеспечат развитию доверия", - сказал Фидан на пресс-конференции в Анкаре во вторник.
Россия и Украина ранее провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Киев умоляет о срочных переговорах: к концу года все будет кончено
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаТурцияСтамбулХакан Фидан
 
 
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