https://ria.ru/20250722/peregovory-2030589902.html

России и Украине предстоит обсудить сложные темы, заявил Песков

России и Украине предстоит обсудить сложные темы, заявил Песков - РИА Новости, 22.07.2025

России и Украине предстоит обсудить сложные темы, заявил Песков

России и Украине на переговорах предстоит обсудить сложные темы, в том числе проекты меморандумов по урегулированию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T12:42:00+03:00

2025-07-22T12:42:00+03:00

2025-07-22T13:38:00+03:00

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дмитрий песков

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специальная военная операция на украине

турция

стамбул

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. России и Украине на переговорах предстоит обсудить сложные темы, в том числе проекты меморандумов по урегулированию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Тема переговоров достаточно сложная. Помимо других вопросов, конечно, надо будет обсуждать те самые проекты меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда", — сказал он.Песков выразил надежду, что новый раунд переговоров с Украиной состоится на этой неделе. Кремль сообщит о сроках, как только будет готов.Другие заявления:"Тема украинского урегулирования настолько сложна, что достижение договоренности об обменах или о возвращении тел погибших — это уже результативность".Ранее во вторник один из организаторов сообщил РИА Новости, что третий раунд переговоров планируется провести во дворце Чираган в Стамбуле. В субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил России провести его на следующей неделе. Позднее источник РИА Новости в Москве сообщал, что он пройдет 24-25 июля.Стороны ранее провели две встречи в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, Киеву передали тела погибших военнослужащих ВСУ. Также Россия и Украина обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250722/zelenskiy-2030555163.html

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в мире, россия, дмитрий песков, украина, турция, стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025