России и Украине предстоит обсудить сложные темы, заявил Песков
Песков: Москве и Киеву на переговорах в Стамбуле предстоит обсудить сложные темы
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАвтомобиль российской делегации заезжает на территорию дворца Чираган в Стамбуле перед началом второго раунда переговоров России и Украины
Автомобиль российской делегации заезжает на территорию дворца Чираган в Стамбуле перед началом второго раунда переговоров России и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. России и Украине на переговорах предстоит обсудить сложные темы, в том числе проекты меморандумов по урегулированию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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"Тема переговоров достаточно сложная. Помимо других вопросов, конечно, надо будет обсуждать те самые проекты меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда", — сказал он.
Песков выразил надежду, что новый раунд переговоров с Украиной состоится на этой неделе. Кремль сообщит о сроках, как только будет готов.
Другие заявления:
- Россия в вопросе украинского урегулирования намерена обеспечивать свои интересы;
- Кремль не разделяет скепсиса относительно результативности прошлых раундов переговоров;
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"Тема украинского урегулирования настолько сложна, что достижение договоренности об обменах или о возвращении тел погибших — это уже результативность".
Ранее во вторник один из организаторов сообщил РИА Новости, что третий раунд переговоров планируется провести во дворце Чираган в Стамбуле. В субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил России провести его на следующей неделе. Позднее источник РИА Новости в Москве сообщал, что он пройдет 24-25 июля.