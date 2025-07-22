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России и Украине предстоит обсудить сложные темы, заявил Песков - РИА Новости, 22.07.2025
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12:42 22.07.2025 (обновлено: 13:38 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/peregovory-2030589902.html
России и Украине предстоит обсудить сложные темы, заявил Песков
России и Украине предстоит обсудить сложные темы, заявил Песков - РИА Новости, 22.07.2025
России и Украине предстоит обсудить сложные темы, заявил Песков
России и Украине на переговорах предстоит обсудить сложные темы, в том числе проекты меморандумов по урегулированию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:42:00+03:00
2025-07-22T13:38:00+03:00
в мире
россия
дмитрий песков
украина
специальная военная операция на украине
турция
стамбул
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. России и Украине на переговорах предстоит обсудить сложные темы, в том числе проекты меморандумов по урегулированию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.&quot;Тема переговоров достаточно сложная. Помимо других вопросов, конечно, надо будет обсуждать те самые проекты меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда&quot;, — сказал он.Песков выразил надежду, что новый раунд переговоров с Украиной состоится на этой неделе. Кремль сообщит о сроках, как только будет готов.Другие заявления:&quot;Тема украинского урегулирования настолько сложна, что достижение договоренности об обменах или о возвращении тел погибших — это уже результативность&quot;.Ранее во вторник один из организаторов сообщил РИА Новости, что третий раунд переговоров планируется провести во дворце Чираган в Стамбуле. В субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил России провести его на следующей неделе. Позднее источник РИА Новости в Москве сообщал, что он пройдет 24-25 июля.Стороны ранее провели две встречи в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, Киеву передали тела погибших военнослужащих ВСУ. Также Россия и Украина обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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в мире, россия, дмитрий песков, украина, турция, стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Украина, Специальная военная операция на Украине, Турция, Стамбул, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
России и Украине предстоит обсудить сложные темы, заявил Песков

Песков: Москве и Киеву на переговорах в Стамбуле предстоит обсудить сложные темы

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАвтомобиль российской делегации заезжает на территорию дворца Чираган в Стамбуле перед началом второго раунда переговоров России и Украины
Автомобиль российской делегации заезжает на территорию дворца Чираган в Стамбуле перед началом второго раунда переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Автомобиль российской делегации заезжает на территорию дворца Чираган в Стамбуле перед началом второго раунда переговоров России и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. России и Украине на переговорах предстоит обсудить сложные темы, в том числе проекты меморандумов по урегулированию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«

"Тема переговоров достаточно сложная. Помимо других вопросов, конечно, надо будет обсуждать те самые проекты меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда", — сказал он.

Песков выразил надежду, что новый раунд переговоров с Украиной состоится на этой неделе. Кремль сообщит о сроках, как только будет готов.
Другие заявления:
  • Россия в вопросе украинского урегулирования намерена обеспечивать свои интересы;
  • Кремль не разделяет скепсиса относительно результативности прошлых раундов переговоров;
«

"Тема украинского урегулирования настолько сложна, что достижение договоренности об обменах или о возвращении тел погибших — это уже результативность".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
  • рассчитывать на прорывы во время нового раунда переговоров не стоит;
  • на Украине все еще действует запрет на переговоры с Россией;
  • прежде чем говорить о возможности встреч Москвы и Киева на высоком и высшем уровнях, предстоит много поработать.
Ранее во вторник один из организаторов сообщил РИА Новости, что третий раунд переговоров планируется провести во дворце Чираган в Стамбуле. В субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил России провести его на следующей неделе. Позднее источник РИА Новости в Москве сообщал, что он пройдет 24-25 июля.
Стороны ранее провели две встречи в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, Киеву передали тела погибших военнослужащих ВСУ. Также Россия и Украина обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДмитрий ПесковУкраинаТурцияСтамбулПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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