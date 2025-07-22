https://ria.ru/20250722/pentagon-2030517501.html
Пентагон заявил об отзыве пехотинцев, отправленных в Лос-Анджелес
Пентагон заявил об отзыве пехотинцев, отправленных в Лос-Анджелес - РИА Новости, 22.07.2025
Пентагон заявил об отзыве пехотинцев, отправленных в Лос-Анджелес
Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости, что 700 морских пехотинцев, ранее отправленных администрацией президента США Дональда... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T01:15:00+03:00
2025-07-22T01:15:00+03:00
2025-07-22T01:15:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости, что 700 морских пехотинцев, ранее отправленных администрацией президента США Дональда Трампа в Лос-Анджелес для подавления беспорядков, были отозваны. "С восстановлением стабильности в Лос-Анджелесе министр обороны (США Пит Хегсет - ред.) распорядился о передислокации 700 морских пехотинцев, чьё присутствие ясно дало понять: беззаконие недопустимо", - заявил Парнелл. Протесты против политики президента Дональда Трампа начались во многих американских штатах после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии. На прошлой неделе Пентагон рассказал РИА Новости, что были отозваны ранее направленные на беспорядки две тысячи нацгвардейцев.
https://ria.ru/20250716/ssha-2029350482.html
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в мире, лос-анджелес, сша, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Лос-Анджелес, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Пентагон заявил об отзыве пехотинцев, отправленных в Лос-Анджелес
Пентагон отозвал 700 пехотинцев, отправленных в Лос-Анджелес из-за беспорядков