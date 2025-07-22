Патриарх Кирилл посетил завод "КамАЗ" в Татарстане
Патриарх Кирилл посетил завод "КамАЗ" в Татарстане и побывал за рулем грузовика
© Фото : ПАО "КАМАЗ"Патриарх Кирилл посетил завод "Камаза" в Татарстане
© Фото : ПАО "КАМАЗ"
Патриарх Кирилл посетил завод "Камаза" в Татарстане
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник посетил завод "Камаз" в Набережных Челнах, где проехал за рулем флагманского грузовика поколения К5, побывал на выставке техники "Камаз" и принял в дар для РПЦ пригородный автобус, сообщила пресс-служба автопроизводителя.
Визит на "Камаз" состоялся в рамках пребывания представителей Русской православной церкви в городе Набережные Челны, где состоялась торжественная церемония освящения закладного камня в основание Воскресенского кафедрального собора Набережночелнинской епархии.
"После совершения чина закладки камня в основание Воскресенского собора Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и члены делегации направились в Научно-технический центр "Камаза". Здесь гостей встретили глава компании Сергей Когогин, заместитель генерального директора "Камаза" по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению Жанна Халиуллина, и.о. заместителя генерального директора "Камаза" – директора по развитию Евгений Макаров и другие топ-менеджеры.
На площадке НТЦ состоялась выставка грузовой и пассажирской техники, где гостям был представлен ряд автомобилей флагманского поколения К5, включая грузовики, автомобили "Компас", карьерные самосвалы "Атлант", электробус, мусоровоз и другая техника.
"Плавность хода и комфортабельность автомобиля "Камаз-54901" Патриарх Кирилл оценил лично, проехав за рулём флагмана модельного ряда К5 по территории Научно-исследовательской площадки. После этого компания передала в дар Русской Православной Церкви пригородный автобус "Камаз-5222", - уточнили в пресс-службе.
Патриарх Кирилл и другие гости посетили НП "Камаз-Автоспорт", где базируется спортивная команда "Камаз-мастер", где им показали производственный цех, музей команды и спортивную технику.
"В завершение визита Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал в дар "Камазу" Казанскую икону Божией Матери", - добавили в компании.
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