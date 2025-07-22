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Патриарх Кирилл посетил завод "КамАЗ" в Татарстане - РИА Новости, 22.07.2025
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Религия
 
17:07 22.07.2025 (обновлено: 17:20 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/patriarkh--2030668913.html
Патриарх Кирилл посетил завод "КамАЗ" в Татарстане
Патриарх Кирилл посетил завод "КамАЗ" в Татарстане - РИА Новости, 22.07.2025
Патриарх Кирилл посетил завод "КамАЗ" в Татарстане
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник посетил завод "Камаз" в Набережных Челнах, где проехал за рулем флагманского грузовика поколения К5, РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T17:07:00+03:00
2025-07-22T17:20:00+03:00
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
сергей когогин
евгений макаров
русская православная церковь
набережные челны
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник посетил завод "Камаз" в Набережных Челнах, где проехал за рулем флагманского грузовика поколения К5, побывал на выставке техники "Камаз" и принял в дар для РПЦ пригородный автобус, сообщила пресс-служба автопроизводителя. Визит на "Камаз" состоялся в рамках пребывания представителей Русской православной церкви в городе Набережные Челны, где состоялась торжественная церемония освящения закладного камня в основание Воскресенского кафедрального собора Набережночелнинской епархии. "После совершения чина закладки камня в основание Воскресенского собора Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и члены делегации направились в Научно-технический центр "Камаза". Здесь гостей встретили глава компании Сергей Когогин, заместитель генерального директора "Камаза" по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению Жанна Халиуллина, и.о. заместителя генерального директора "Камаза" – директора по развитию Евгений Макаров и другие топ-менеджеры. На площадке НТЦ состоялась выставка грузовой и пассажирской техники, где гостям был представлен ряд автомобилей флагманского поколения К5, включая грузовики, автомобили "Компас", карьерные самосвалы "Атлант", электробус, мусоровоз и другая техника. "Плавность хода и комфортабельность автомобиля "Камаз-54901" Патриарх Кирилл оценил лично, проехав за рулём флагмана модельного ряда К5 по территории Научно-исследовательской площадки. После этого компания передала в дар Русской Православной Церкви пригородный автобус "Камаз-5222", - уточнили в пресс-службе. Патриарх Кирилл и другие гости посетили НП "Камаз-Автоспорт", где базируется спортивная команда "Камаз-мастер", где им показали производственный цех, музей команды и спортивную технику. "В завершение визита Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал в дар "Камазу" Казанскую икону Божией Матери", - добавили в компании.
https://ria.ru/20250620/kamaz-2024299415.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), сергей когогин, евгений макаров, русская православная церковь, набережные челны
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Сергей Когогин, Евгений Макаров, Русская православная церковь, Набережные Челны
Патриарх Кирилл посетил завод "КамАЗ" в Татарстане

Патриарх Кирилл посетил завод "КамАЗ" в Татарстане и побывал за рулем грузовика

© Фото : ПАО "КАМАЗ"Патриарх Кирилл посетил завод "Камаза" в Татарстане
Патриарх Кирилл посетил завод Камаза в Татарстане - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Фото : ПАО "КАМАЗ"
Патриарх Кирилл посетил завод "Камаза" в Татарстане
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник посетил завод "Камаз" в Набережных Челнах, где проехал за рулем флагманского грузовика поколения К5, побывал на выставке техники "Камаз" и принял в дар для РПЦ пригородный автобус, сообщила пресс-служба автопроизводителя.
Визит на "Камаз" состоялся в рамках пребывания представителей Русской православной церкви в городе Набережные Челны, где состоялась торжественная церемония освящения закладного камня в основание Воскресенского кафедрального собора Набережночелнинской епархии.
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"После совершения чина закладки камня в основание Воскресенского собора Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и члены делегации направились в Научно-технический центр "Камаза". Здесь гостей встретили глава компании Сергей Когогин, заместитель генерального директора "Камаза" по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению Жанна Халиуллина, и.о. заместителя генерального директора "Камаза" – директора по развитию Евгений Макаров и другие топ-менеджеры.
На площадке НТЦ состоялась выставка грузовой и пассажирской техники, где гостям был представлен ряд автомобилей флагманского поколения К5, включая грузовики, автомобили "Компас", карьерные самосвалы "Атлант", электробус, мусоровоз и другая техника.
"Плавность хода и комфортабельность автомобиля "Камаз-54901" Патриарх Кирилл оценил лично, проехав за рулём флагмана модельного ряда К5 по территории Научно-исследовательской площадки. После этого компания передала в дар Русской Православной Церкви пригородный автобус "Камаз-5222", - уточнили в пресс-службе.
Патриарх Кирилл и другие гости посетили НП "Камаз-Автоспорт", где базируется спортивная команда "Камаз-мастер", где им показали производственный цех, музей команды и спортивную технику.
"В завершение визита Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал в дар "Камазу" Казанскую икону Божией Матери", - добавили в компании.
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РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Сергей КогогинЕвгений МакаровРусская православная церковьНабережные Челны
 
 
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