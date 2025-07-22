https://ria.ru/20250722/patriarkh--2030668913.html

Патриарх Кирилл посетил завод "КамАЗ" в Татарстане

Патриарх Кирилл посетил завод "КамАЗ" в Татарстане - РИА Новости, 22.07.2025

Патриарх Кирилл посетил завод "КамАЗ" в Татарстане

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник посетил завод "Камаз" в Набережных Челнах, где проехал за рулем флагманского грузовика поколения К5, РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T17:07:00+03:00

2025-07-22T17:07:00+03:00

2025-07-22T17:20:00+03:00

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

сергей когогин

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русская православная церковь

набережные челны

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник посетил завод "Камаз" в Набережных Челнах, где проехал за рулем флагманского грузовика поколения К5, побывал на выставке техники "Камаз" и принял в дар для РПЦ пригородный автобус, сообщила пресс-служба автопроизводителя. Визит на "Камаз" состоялся в рамках пребывания представителей Русской православной церкви в городе Набережные Челны, где состоялась торжественная церемония освящения закладного камня в основание Воскресенского кафедрального собора Набережночелнинской епархии. "После совершения чина закладки камня в основание Воскресенского собора Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и члены делегации направились в Научно-технический центр "Камаза". Здесь гостей встретили глава компании Сергей Когогин, заместитель генерального директора "Камаза" по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению Жанна Халиуллина, и.о. заместителя генерального директора "Камаза" – директора по развитию Евгений Макаров и другие топ-менеджеры. На площадке НТЦ состоялась выставка грузовой и пассажирской техники, где гостям был представлен ряд автомобилей флагманского поколения К5, включая грузовики, автомобили "Компас", карьерные самосвалы "Атлант", электробус, мусоровоз и другая техника. "Плавность хода и комфортабельность автомобиля "Камаз-54901" Патриарх Кирилл оценил лично, проехав за рулём флагмана модельного ряда К5 по территории Научно-исследовательской площадки. После этого компания передала в дар Русской Православной Церкви пригородный автобус "Камаз-5222", - уточнили в пресс-службе. Патриарх Кирилл и другие гости посетили НП "Камаз-Автоспорт", где базируется спортивная команда "Камаз-мастер", где им показали производственный цех, музей команды и спортивную технику. "В завершение визита Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал в дар "Камазу" Казанскую икону Божией Матери", - добавили в компании.

https://ria.ru/20250620/kamaz-2024299415.html

https://ria.ru/20250303/minnihanov-2002766210.html

набережные челны

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патриарх кирилл (владимир гундяев), сергей когогин, евгений макаров, русская православная церковь, набережные челны