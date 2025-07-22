https://ria.ru/20250722/partnerstvo-2030507723.html

ФТИ формирует стратегическое партнерство, нацеленное на проекты в сфере ИИ

ФТИ формирует стратегическое партнерство, нацеленное на проекты в сфере ИИ - РИА Новости, 22.07.2025

ФТИ формирует стратегическое партнерство, нацеленное на проекты в сфере ИИ

ФТИ формирует стратегическое партнерство, ориентированное на запуск проектов в сфере ИИ, кибербезопасности, унифицированных коммуникаций и энергоемких... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T10:00:00+03:00

2025-07-22T10:00:00+03:00

2025-07-22T10:04:00+03:00

технологии

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151956/31/1519563130_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_07ec4ba30ca1b08fb8c49de3172580e3.jpg

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. ФТИ формирует стратегическое партнерство, ориентированное на запуск проектов в сфере ИИ, кибербезопасности, унифицированных коммуникаций и энергоемких вычисленийКомпании Технологические инвестиции "ФТИ" и Управление инвестициями "ФТИ" (далее – ФТИ), которыми владеют Катерина Тихонова и Наталья Попова, купили долю в размере 10% в одном из ключевых активов ГК "Интелион", а также приобрели долю в размере 1% в капитале IVA Technologies — сообщается в пресс-релизе ФТИ.ФТИ и "Интелион" заинтересованы в совместном запуске проектов, в том числе по созданию отечественных ИИ-моделей. Индустрия энергоемких вычислений способна выходить за рамки узкопрофильного применения и интегрироваться в повестку построения национальной ИИ-инфраструктуры. "Интелион" — крупный участник рынка, последовательно направляющий свои ресурсы на развитие ИИ-направления, рассматривая это как логичное продолжение технологической эволюции."Создание ресурсной базы для искусственного интеллекта является вызовом сегодняшнего дня. Мы создаем универсальные дата-центры, рассчитанные на долгосрочное использование и масштабируемость. Майнинг стал первым технологическим слоем, который позволяет системно развивать и другие типы энергоемких вычислений за счет схожих требований к инфраструктуре. Мы рады продолжить развитие в этом направлении вместе с сильным партнером в лице Фонда технологических инвестиций", — прокомментировал генеральный директор ГК "Интелион" Тимофей Семенов.IVA Technologies работает на рынке корпоративных коммуникаций, объем которого в России по прогнозам аналитиков в 2025 году составляет более 40 млрд рублей, а к 2028 году превысит 100 млрд руб. Компания предлагает ряд комплексных решений автоматизации включая экосистему корпоративных коммуникаций IVA One, объединяющая в себе: корпоративный мессенджер, аудио- и видеозвонки, видеоконференцсвязь, электронную почту, календарь, адресную книгу, решения на базе искусственного интеллекта, включая голосовые ассистенты, чат-боты и системы аналитики, а также продукты для кибербезопасности, облачный сервис IVA 360 и другие. Все решения IVA Technologies включены в реестры российских продуктов.Генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский подчеркнул: "Сотрудничество с "Фондом технологических инвестиций" важно как с точки зрения формирования экосистемы корпоративных коммуникаций, так и с точки зрения развития частных инвестиций, необходимых для поддержки высокотехнологичного бизнеса в России". "Инфраструктура для искусственного интеллекта, кибербезопасности, унифицированных коммуникаций и энергоемких вычислений — это задачи сегодняшнего дня. "Интелион" создает работающую, масштабируемую систему — с энергетикой, мощностями, региональным присутствием и командой, а IVA Technologies предлагает ряд комплексных решений автоматизации, являясь перспективным технологическим бизнесом с высоким потенциалом масштабирования. Мы осознаем потенциал в партнерстве с этими компаниями", — отметил генеральный директор ФТИ Дмитрий Алексеев.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

технологии, россия