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ФТИ формирует стратегическое партнерство, нацеленное на проекты в сфере ИИ - РИА Новости, 22.07.2025
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10:00 22.07.2025 (обновлено: 10:04 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/partnerstvo-2030507723.html
ФТИ формирует стратегическое партнерство, нацеленное на проекты в сфере ИИ
ФТИ формирует стратегическое партнерство, нацеленное на проекты в сфере ИИ - РИА Новости, 22.07.2025
ФТИ формирует стратегическое партнерство, нацеленное на проекты в сфере ИИ
ФТИ формирует стратегическое партнерство, ориентированное на запуск проектов в сфере ИИ, кибербезопасности, унифицированных коммуникаций и энергоемких... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T10:00:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. ФТИ формирует стратегическое партнерство, ориентированное на запуск проектов в сфере ИИ, кибербезопасности, унифицированных коммуникаций и энергоемких вычисленийКомпании Технологические инвестиции "ФТИ" и Управление инвестициями "ФТИ" (далее – ФТИ), которыми владеют Катерина Тихонова и Наталья Попова, купили долю в размере 10% в одном из ключевых активов ГК "Интелион", а также приобрели долю в размере 1% в капитале IVA Technologies — сообщается в пресс-релизе ФТИ.ФТИ и "Интелион" заинтересованы в совместном запуске проектов, в том числе по созданию отечественных ИИ-моделей. Индустрия энергоемких вычислений способна выходить за рамки узкопрофильного применения и интегрироваться в повестку построения национальной ИИ-инфраструктуры. "Интелион" — крупный участник рынка, последовательно направляющий свои ресурсы на развитие ИИ-направления, рассматривая это как логичное продолжение технологической эволюции."Создание ресурсной базы для искусственного интеллекта является вызовом сегодняшнего дня. Мы создаем универсальные дата-центры, рассчитанные на долгосрочное использование и масштабируемость. Майнинг стал первым технологическим слоем, который позволяет системно развивать и другие типы энергоемких вычислений за счет схожих требований к инфраструктуре. Мы рады продолжить развитие в этом направлении вместе с сильным партнером в лице Фонда технологических инвестиций", — прокомментировал генеральный директор ГК "Интелион" Тимофей Семенов.IVA Technologies работает на рынке корпоративных коммуникаций, объем которого в России по прогнозам аналитиков в 2025 году составляет более 40 млрд рублей, а к 2028 году превысит 100 млрд руб. Компания предлагает ряд комплексных решений автоматизации включая экосистему корпоративных коммуникаций IVA One, объединяющая в себе: корпоративный мессенджер, аудио- и видеозвонки, видеоконференцсвязь, электронную почту, календарь, адресную книгу, решения на базе искусственного интеллекта, включая голосовые ассистенты, чат-боты и системы аналитики, а также продукты для кибербезопасности, облачный сервис IVA 360 и другие. Все решения IVA Technologies включены в реестры российских продуктов.Генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский подчеркнул: "Сотрудничество с "Фондом технологических инвестиций" важно как с точки зрения формирования экосистемы корпоративных коммуникаций, так и с точки зрения развития частных инвестиций, необходимых для поддержки высокотехнологичного бизнеса в России". "Инфраструктура для искусственного интеллекта, кибербезопасности, унифицированных коммуникаций и энергоемких вычислений — это задачи сегодняшнего дня. "Интелион" создает работающую, масштабируемую систему — с энергетикой, мощностями, региональным присутствием и командой, а IVA Technologies предлагает ряд комплексных решений автоматизации, являясь перспективным технологическим бизнесом с высоким потенциалом масштабирования. Мы осознаем потенциал в партнерстве с этими компаниями", — отметил генеральный директор ФТИ Дмитрий Алексеев.
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технологии, россия
Технологии, Россия

ФТИ формирует стратегическое партнерство, нацеленное на проекты в сфере ИИ

© Depositphotos.com / 3dmentatСерверная
Серверная - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Depositphotos.com / 3dmentat
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. ФТИ формирует стратегическое партнерство, ориентированное на запуск проектов в сфере ИИ, кибербезопасности, унифицированных коммуникаций и энергоемких вычислений

Компании Технологические инвестиции "ФТИ" и Управление инвестициями "ФТИ" (далее – ФТИ), которыми владеют Катерина Тихонова и Наталья Попова, купили долю в размере 10% в одном из ключевых активов ГК "Интелион", а также приобрели долю в размере 1% в капитале IVA Technologies — сообщается в пресс-релизе ФТИ.
ФТИ и "Интелион" заинтересованы в совместном запуске проектов, в том числе по созданию отечественных ИИ-моделей. Индустрия энергоемких вычислений способна выходить за рамки узкопрофильного применения и интегрироваться в повестку построения национальной ИИ-инфраструктуры. "Интелион" — крупный участник рынка, последовательно направляющий свои ресурсы на развитие ИИ-направления, рассматривая это как логичное продолжение технологической эволюции.
"Создание ресурсной базы для искусственного интеллекта является вызовом сегодняшнего дня. Мы создаем универсальные дата-центры, рассчитанные на долгосрочное использование и масштабируемость. Майнинг стал первым технологическим слоем, который позволяет системно развивать и другие типы энергоемких вычислений за счет схожих требований к инфраструктуре. Мы рады продолжить развитие в этом направлении вместе с сильным партнером в лице Фонда технологических инвестиций", — прокомментировал генеральный директор ГК "Интелион" Тимофей Семенов.
IVA Technologies работает на рынке корпоративных коммуникаций, объем которого в России по прогнозам аналитиков в 2025 году составляет более 40 млрд рублей, а к 2028 году превысит 100 млрд руб. Компания предлагает ряд комплексных решений автоматизации включая экосистему корпоративных коммуникаций IVA One, объединяющая в себе: корпоративный мессенджер, аудио- и видеозвонки, видеоконференцсвязь, электронную почту, календарь, адресную книгу, решения на базе искусственного интеллекта, включая голосовые ассистенты, чат-боты и системы аналитики, а также продукты для кибербезопасности, облачный сервис IVA 360 и другие. Все решения IVA Technologies включены в реестры российских продуктов.
Генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский подчеркнул: "Сотрудничество с "Фондом технологических инвестиций" важно как с точки зрения формирования экосистемы корпоративных коммуникаций, так и с точки зрения развития частных инвестиций, необходимых для поддержки высокотехнологичного бизнеса в России".
"Инфраструктура для искусственного интеллекта, кибербезопасности, унифицированных коммуникаций и энергоемких вычислений — это задачи сегодняшнего дня. "Интелион" создает работающую, масштабируемую систему — с энергетикой, мощностями, региональным присутствием и командой, а IVA Technologies предлагает ряд комплексных решений автоматизации, являясь перспективным технологическим бизнесом с высоким потенциалом масштабирования. Мы осознаем потенциал в партнерстве с этими компаниями", — отметил генеральный директор ФТИ Дмитрий Алексеев.
 
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