https://ria.ru/20250722/otsrochka-2030587091.html

На "Госуслугах" начался прием заявок на IT-отсрочку от срочной службы

На "Госуслугах" начался прием заявок на IT-отсрочку от срочной службы - РИА Новости, 22.07.2025

На "Госуслугах" начался прием заявок на IT-отсрочку от срочной службы

Прием заявлений на IT-отсрочку от срочной службы в осенний призыв стартовал на "Госуслугах", сообщило Минцифры РФ. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T12:34:00+03:00

2025-07-22T12:34:00+03:00

2025-07-22T13:59:00+03:00

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866556395_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c2805776e4faff034038548eccc77054.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Прием заявлений на IT-отсрочку от срочной службы в осенний призыв стартовал на "Госуслугах", сообщило Минцифры РФ."Стартовал прием заявлений на IT-отсрочку от срочной службы в осенний призыв. До 6 августа включительно IT-специалисты могут подать заявку на получение отсрочки от срочной службы в армии в осенний призыв 2025 года через "Госуслуги", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минцифры РФ.В список требований входят гражданство РФ, мужской пол, возраст от 18 до 30 лет, работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня, высшее образование по специальности из перечня и работа в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Компания должна быть аккредитована до 11 августа 2025 года.Так, до 11 августа работодатель должен подтвердить данные о сотруднике в своем личном кабинете и направить их в Минцифры. Если IT-специалист не отправит свои данные сам, организация может самостоятельно внести работника в списки на отсрочку. Минцифры передаст информацию Минобороны до 1 сентября. Призывная комиссия примет решение по отсрочке с 1 октября по 31 декабря.Ранее Минцфиры сообщило, что для жителей Крайнего Севера действуют другие сроки - подать заявку об отсрочке можно до 6 сентября. Далее, до 11 сентября, компании направят списки, Минцифры передаст информацию в Минобороны до 30 сентября, а комиссия примет решения по отсрочке с 1 ноября по 31 декабря.

https://ria.ru/20250707/putin-2027755887.html

https://ria.ru/20250306/putin-2003465398.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия