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На "Госуслугах" начался прием заявок на IT-отсрочку от срочной службы
На "Госуслугах" начался прием заявок на IT-отсрочку от срочной службы - РИА Новости, 22.07.2025
На "Госуслугах" начался прием заявок на IT-отсрочку от срочной службы
Прием заявлений на IT-отсрочку от срочной службы в осенний призыв стартовал на "Госуслугах", сообщило Минцифры РФ. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:34:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Прием заявлений на IT-отсрочку от срочной службы в осенний призыв стартовал на "Госуслугах", сообщило Минцифры РФ."Стартовал прием заявлений на IT-отсрочку от срочной службы в осенний призыв. До 6 августа включительно IT-специалисты могут подать заявку на получение отсрочки от срочной службы в армии в осенний призыв 2025 года через "Госуслуги", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минцифры РФ.В список требований входят гражданство РФ, мужской пол, возраст от 18 до 30 лет, работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня, высшее образование по специальности из перечня и работа в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Компания должна быть аккредитована до 11 августа 2025 года.Так, до 11 августа работодатель должен подтвердить данные о сотруднике в своем личном кабинете и направить их в Минцифры. Если IT-специалист не отправит свои данные сам, организация может самостоятельно внести работника в списки на отсрочку. Минцифры передаст информацию Минобороны до 1 сентября. Призывная комиссия примет решение по отсрочке с 1 октября по 31 декабря.Ранее Минцфиры сообщило, что для жителей Крайнего Севера действуют другие сроки - подать заявку об отсрочке можно до 6 сентября. Далее, до 11 сентября, компании направят списки, Минцифры передаст информацию в Минобороны до 30 сентября, а комиссия примет решения по отсрочке с 1 ноября по 31 декабря.
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общество, россия
На "Госуслугах" начался прием заявок на IT-отсрочку от срочной службы
Минцифры: на "Госуслугах" начался прием заявок на IT-отсрочку от срочной службы
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Прием заявлений на IT-отсрочку от срочной службы в осенний призыв стартовал на "Госуслугах", сообщило Минцифры РФ.
"Стартовал прием заявлений на IT-отсрочку от срочной службы в осенний призыв. До 6 августа включительно IT-специалисты могут подать заявку на получение отсрочки от срочной службы в армии в осенний призыв 2025 года через "Госуслуги", - говорится в сообщении в Telegram-канале
Минцифры РФ
.
В список требований входят гражданство РФ, мужской пол, возраст от 18 до 30 лет, работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня, высшее образование по специальности из перечня и работа в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Компания должна быть аккредитована до 11 августа 2025 года.
Так, до 11 августа работодатель должен подтвердить данные о сотруднике в своем личном кабинете и направить их в Минцифры. Если IT-специалист не отправит свои данные сам, организация может самостоятельно внести работника в списки на отсрочку. Минцифры передаст информацию Минобороны до 1 сентября. Призывная комиссия примет решение по отсрочке с 1 октября по 31 декабря.
Ранее Минцфиры сообщило, что для жителей Крайнего Севера действуют другие сроки - подать заявку об отсрочке можно до 6 сентября. Далее, до 11 сентября, компании направят списки, Минцифры передаст информацию в Минобороны до 30 сентября, а комиссия примет решения по отсрочке с 1 ноября по 31 декабря.