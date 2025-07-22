https://ria.ru/20250722/otmena-2030608654.html

ГД поддержала отмену экзамена по русскому для работающих по квоте мигрантов

ГД поддержала отмену экзамена по русскому для работающих по квоте мигрантов - РИА Новости, 22.07.2025

ГД поддержала отмену экзамена по русскому для работающих по квоте мигрантов

Госдума на пленарном заседании приняла правительственный законопроект, которым предлагается освобождать от подтверждения владения русским языком при подаче... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T13:49:00+03:00

2025-07-22T13:49:00+03:00

2025-07-22T14:21:00+03:00

общество

россия

госдума рф

вячеслав володин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e57d8ae96dabe194e6be8ac34a1b431c.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла правительственный законопроект, которым предлагается освобождать от подтверждения владения русским языком при подаче заявления о выдаче разрешения на работу трудовых мигрантов, работающих в рамках правительственной квоты. Законопроектом предлагается освобождать от подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ при подаче заявления о выдаче разрешения на работу иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании разрешений на работу, оформленных в рамках квоты, установленной правительством РФ. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предусматриваемая законопроектом мера, позволит сократить издержки времени на привлечение необходимых кадровых ресурсов за счет иностранных граждан, более эффективно удовлетворять потребности российской экономики, в том числе в рамках реализации крупных инвестиционных проектов. Также в целях обеспечения постепенной, более последовательной языковой адаптации в России предусматривается увеличение срока предоставления документа, подтверждающего владение русским языком, квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по профессии в соответствии с перечнем профессий, утвержденным приказом Минтруда."Неэффективность работы в части миграционной политики вызвана тем, что министерство труда и социальной защиты формирует списки, квоты выделяет, не учитывает в этих квотах профессии, которые не должны там никогда быть. Они оказываются. При этом, соответственно, эти квоты растут. Посмотрите: в полтора раза, но не используются. Тоже непонятно почему. Если квота используется, надо тогда обосновывать ее рост, только после этого решение принимать. И вот это все одно к другому. Как итог: мы с вами приходим к тому, что проблема требует обсуждения", - сказал председатель ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании.Володин отметил, что нужно "отдать должное министерству труда, статс-секретарю, за то, что разговор даром не прошел на прошлой неделе"."Министерство отреагировало. Надеемся, что все необходимые решения будут своевременно приняты, но нам надо здесь в любом случае на будущее постараться, чтобы многое изменилось в лучшую сторону", - заключил он.

https://ria.ru/20250715/gosduma-2029234749.html

https://ria.ru/20250714/gosduma-2028915463.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, госдума рф, вячеслав володин