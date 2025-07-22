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ГД поддержала отмену экзамена по русскому для работающих по квоте мигрантов
ГД поддержала отмену экзамена по русскому для работающих по квоте мигрантов - РИА Новости, 22.07.2025
ГД поддержала отмену экзамена по русскому для работающих по квоте мигрантов
Госдума на пленарном заседании приняла правительственный законопроект, которым предлагается освобождать от подтверждения владения русским языком при подаче... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T13:49:00+03:00
2025-07-22T13:49:00+03:00
2025-07-22T14:21:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла правительственный законопроект, которым предлагается освобождать от подтверждения владения русским языком при подаче заявления о выдаче разрешения на работу трудовых мигрантов, работающих в рамках правительственной квоты. Законопроектом предлагается освобождать от подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ при подаче заявления о выдаче разрешения на работу иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании разрешений на работу, оформленных в рамках квоты, установленной правительством РФ. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предусматриваемая законопроектом мера, позволит сократить издержки времени на привлечение необходимых кадровых ресурсов за счет иностранных граждан, более эффективно удовлетворять потребности российской экономики, в том числе в рамках реализации крупных инвестиционных проектов. Также в целях обеспечения постепенной, более последовательной языковой адаптации в России предусматривается увеличение срока предоставления документа, подтверждающего владение русским языком, квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по профессии в соответствии с перечнем профессий, утвержденным приказом Минтруда."Неэффективность работы в части миграционной политики вызвана тем, что министерство труда и социальной защиты формирует списки, квоты выделяет, не учитывает в этих квотах профессии, которые не должны там никогда быть. Они оказываются. При этом, соответственно, эти квоты растут. Посмотрите: в полтора раза, но не используются. Тоже непонятно почему. Если квота используется, надо тогда обосновывать ее рост, только после этого решение принимать. И вот это все одно к другому. Как итог: мы с вами приходим к тому, что проблема требует обсуждения", - сказал председатель ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании.Володин отметил, что нужно "отдать должное министерству труда, статс-секретарю, за то, что разговор даром не прошел на прошлой неделе"."Министерство отреагировало. Надеемся, что все необходимые решения будут своевременно приняты, но нам надо здесь в любом случае на будущее постараться, чтобы многое изменилось в лучшую сторону", - заключил он.
https://ria.ru/20250715/gosduma-2029234749.html
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общество, россия, госдума рф, вячеслав володин
Общество, Россия, Госдума РФ, Вячеслав Володин
ГД поддержала отмену экзамена по русскому для работающих по квоте мигрантов
ГД поддержала освобождение работающих по квоте мигрантов от сдачи русского
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла правительственный законопроект, которым предлагается освобождать от подтверждения владения русским языком при подаче заявления о выдаче разрешения на работу трудовых мигрантов, работающих в рамках правительственной квоты.
Законопроектом предлагается освобождать от подтверждения владения русским языком, знания истории России
и основ законодательства РФ при подаче заявления о выдаче разрешения на работу иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании разрешений на работу, оформленных в рамках квоты, установленной правительством РФ.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предусматриваемая законопроектом мера, позволит сократить издержки времени на привлечение необходимых кадровых ресурсов за счет иностранных граждан, более эффективно удовлетворять потребности российской экономики, в том числе в рамках реализации крупных инвестиционных проектов.
Также в целях обеспечения постепенной, более последовательной языковой адаптации в России предусматривается увеличение срока предоставления документа, подтверждающего владение русским языком, квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по профессии в соответствии с перечнем профессий, утвержденным приказом Минтруда.
"Неэффективность работы в части миграционной политики вызвана тем, что министерство труда и социальной защиты формирует списки, квоты выделяет, не учитывает в этих квотах профессии, которые не должны там никогда быть. Они оказываются. При этом, соответственно, эти квоты растут. Посмотрите: в полтора раза, но не используются. Тоже непонятно почему. Если квота используется, надо тогда обосновывать ее рост, только после этого решение принимать. И вот это все одно к другому. Как итог: мы с вами приходим к тому, что проблема требует обсуждения", - сказал председатель ГД Вячеслав Володин
на пленарном заседании.
Володин отметил, что нужно "отдать должное министерству труда, статс-секретарю, за то, что разговор даром не прошел на прошлой неделе".
"Министерство отреагировало. Надеемся, что все необходимые решения будут своевременно приняты, но нам надо здесь в любом случае на будущее постараться, чтобы многое изменилось в лучшую сторону", - заключил он.